“เจเศรษฐ์” ชื่นชม KA-32 ขึ้นบินฝึกปฏิบัติการทางอากาศค้นหาและช่วยเหลือผู้สูญหาญ

วันนี้(22 พ.ค.) เฮลิคอปเตอร์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย “KA-32” ขึ้นบินร่วมฝึกปฏิบัติการทางอากาศ ในการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีอุทกภัยจังหวัดเชียงราย ณ สนามกีฬาห้วยมุ (คริสตจักรป่าคาใหม่) ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยนักบินพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยประจำอากาศยาน "The Guardian Team" วางแผนพิกัดเป้าหมาย บินลอยตัวและส่งเจ้าหน้าที่ Air Rescue โรยตัวลงโดยทางเชือก (Rappelling) พร้อมเปลกู้ภัยทางอากาศลงทางดินสู่พื้นโดยใช้รอกกู้ภัย (Hoist) และนำส่งผู้ประสบภัยเพื่อรักษาต่อ
ด้าน นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวชื่นชมทีมอากาศยาน ปภ. ที่ได้แสดงศักยภาพด้านการกู้ภัยให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจการปฏิบัติงานของภาครัฐหากเกิดภัยพิบัติ โดยเฉพาะในพื้นที่เข้าถึงยาก ถือเป็นทรัพยากรสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ได้รวดเร็วและเข้าถึงในพื้นที่ต่างๆ ได้มากขึ้น
นอกจากนี้ ที่จุดฝึกปฏิบัติการทางอากาศห้วยมุได้มีพี่น้องชนเผ่าชาติพันธ์ุในพื้นที่ และนักเรียนนักศึกษามาร่วมรับชมการฝึกซ้อมฯ ด้วยความสนใจ ถือเป็นการสร้างความตระหนักรู้ และปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย ซึ่งถือเป็นการฝึกซ้อมที่ถอดบทเรียนมาจากเหตุการณ์จริงที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่