อธิบดีกรมการปกครอง สั่งการทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนปี 2569 กำชับฝ่ายปกครองเฝ้าระวังใกล้ชิด พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

วันนี้(22 พ.ค.)นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์สภาพอากาศร่วมกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) และกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า ช่วงเดือนพฤษภาคม 2569 ประเทศไทยเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านจากฤดูร้อนสู่ฤดูฝน ซึ่งอาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ฝนตกหนักถึงหนักมาก รวมถึงความเสี่ยงต่อสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่ อาจส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน และผลิตผลทางการเกษตรของประชาชน
ทั้งนี้ วันที่ 21 พฤษภาคม 2569 อธิบดีกรมการปกครอง ลงนามหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด กำชับให้อำเภอและฝ่ายปกครองทั่วประเทศพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติช่วงฤดูฝนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที ดังนี้
1. เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์สภาพอากาศ สถานการณ์น้ำ และข้อมูลแจ้งเตือนภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินสถานการณ์และดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุได้อย่างทันท่วงที
2.ประสานส่วนราชการ หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และองค์กรสาธารณกุศล เตรียมกำลังพล เครื่องมือ เครื่องจักรกลสาธารณภัย และทรัพยากรต่าง ๆ ให้พร้อมปฏิบัติการได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุ
3. ให้ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) และผู้นำชุมชน เร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ แจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่อง ผ่านทุกช่องทางการสื่อสารในพื้นที่ ทั้งเสียงตามสาย หอกระจายข่าว และสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเตรียมพร้อมและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
4. หากเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสถานการณ์ในพื้นที่ ให้อำเภอจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอทันที เพื่อเป็นศูนย์กลางในการควบคุม สั่งการ และบูรณาการการปฏิบัติร่วมกับทุกหน่วยงานในพื้นที่
5. จัดชุดปฏิบัติการฝ่ายปกครอง อส. ชรบ. และผู้นำชุมชน เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนตลอด 24 ชั่วโมง
6.เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย ให้เร่งสำรวจความเสียหายทั้งด้านชีวิต ที่อยู่อาศัย พื้นที่การเกษตร และสาธารณูปโภค พร้อมดำเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของทางราชการโดยเร็ว ครอบคลุม และทั่วถึง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน
ทั้งนี้ กรณีเกิดสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มในพื้นที่ ให้จังหวัดรายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ให้กรมการปกครองทราบอย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย