“เจเศรษฐ์” ลุยแม่สาย ติดตามฝึก ปภ.ซ้อมแผนอพยพประชาชนน้ำท่วม สังเกตการณ์ความพร้อมจัดตั้งศูนย์พักพิงฯ และการแพทย์

วันนี้(22 พ.ค.)ณ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ติดตามการฝึกอพยพประชาชน กรณีอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ที่ชุมชนเกาะทราย ชุมชนไม้ลุงขน และชุมชนเหมืองแดง เพื่ออพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราววัดพรหมวิหาร อ.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย มีประชาชนเข้าร่วมกว่า 300 คน จากจุดเสี่ยงที่เคยประสบเหตุอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมา ได้แก่ ชุนชนสายลมจอย ชุนชนเกาะทราย ชุนชนเหมืองแดง และชุนชนไม้ลุงขน ซึ่งมีการฝึกอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบาง โดยหน่วยร่วมฝึกได้นำทรัพยากรมาสนับสนุนนการฝึก ทั้งจาก ศูนย์ ปภ. เขต 15 เชียงราย อบจ.เชียงราย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ หน่วยงานทหาร การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัด
จากนั้นได้สังเกตการณ์สถานีฝึกการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว ซึ่งมีการบริหารจัดการศูนย์พักพิงฯ ตามมาตรฐาน และตรวจเยี่ยมสถานีฝึกทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยก่อนนำส่งต่อโรงพยาบาล นับเป็นกระบวนการฝึกซ้อมฯ ที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นทางได้แก่ การอพยพประชาชนมายังศูนย์พักพิงชั่วคราว และนำส่งต่อด้านการแพทย์ ตามกระบวนการของแผนเผชิญเหตุอุทกภัยของจังหวัดเชียงราย