"มาร์ค" เคาะสัปดาห์หน้าแก้รธน. ชี้ร่างภท.ต่างชัดปชช.มีส่วนร่วม ไม่แปลกใจไร้ของครม. แนะ “หยั่งเสียงอิเล็กทรอนิกส์” หาสสร.

“อภิสิทธิ์” เผยสัปดาห์หน้าได้ข้อยุติยื่นร่างแก้ รธน. ชี้ร่างภท.ต่างชัดเรื่องการมีส่วนร่วมประชาชน ยันไม่แปลกใจไร้ร่าง ครม. เหตุรัฐบาลไม่ประสงค์ทำตั้งแต่ต้น พร้อมเสนอแนวคิด “หยั่งเสียงอิเล็กทรอนิกส์” หา สสร. ลดต้นทุน-ขยายการมีส่วนร่วม
วันนี้ (22พ.ค.) นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์มีจำนวน สส.ไม่เพียงพอที่จะยื่นร่างของพรรคได้ จึงได้หารือกับพรรคการเมืองอื่นที่มีจำนวนสมาชิกไม่พอเช่นเดียวกัน โดยขณะนี้ค่อนข้างเห็นตรงกันในหลักการสำคัญ คือ 1. ต้องสร้างกระบวนการให้ได้สภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ซึ่งแตกต่างจากแนวทางของพรรคภูมิใจไทย และ 2. ต้องไม่มีการแก้ไขหมวด 1 และหมวด 2 ซึ่งแตกต่างจากร่างของพรรคประชาชน
นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า นอกจากนี้ยังมีความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือก สสร. รวมถึงขั้นตอนการเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญหลังจัดทำแล้วเสร็จ ซึ่งแต่ละพรรคยังมีรายละเอียดแตกต่างกันบ้าง แต่เชื่อว่าภายในสัปดาห์หน้าจะได้ข้อยุติและสามารถเสนอร่างเข้าสู่รัฐสภาได้ โดยขณะนี้แต่ละพรรคจะกลับไปจัดทำข้อเสนอของตัวเองก่อนนำกลับมาหารือร่วมกันอีกครั้ง
เมื่อถามถึงร่างของพรรคภูมิใจไทย นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ได้เห็นร่างแล้วและพบว่ามีความแตกต่างชัดเจนในเรื่องขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพราะเป็นเพียงการเปิดให้สมัครเข้ามาเท่านั้น ไม่มีกระบวนการมีส่วนร่วมที่กว้างขวางไปกว่านั้น อีกทั้งกระบวนการเลือก สสร. ยังอาจเกิดความสับสนทั้งเรื่องหลักเกณฑ์ สัดส่วน และจังหวัด
ส่วนกรณีที่พรรคภูมิใจไทยเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในนามพรรค แทนการเสนอโดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ไม่ใช่เรื่องผิดปกติ เพราะรัฐบาลไม่ได้เขียนเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญไว้ในนโยบายตั้งแต่ต้น จึงไม่แปลกใจที่ไม่มีร่างของ ครม. เนื่องจากรัฐบาลไม่ประสงค์จะดำเนินเรื่องนี้ และปล่อยให้เป็นเรื่องของพรรคการเมือง
นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า หากแต่ละพรรคสามารถปรับร่างเข้าหากันได้ ก็อาจเสนอเป็นร่างเดียวกัน แต่หากยังมีจุดต่าง อาจใช้วิธีเสนอหลายร่าง และช่วยกันลงชื่อสนับสนุนเพื่อให้สามารถเข้าสู่การพิจารณาได้ทั้งหมด โดยคาดว่าจะยื่นได้ภายในสัปดาห์หน้า
เมื่อถามถึงแนวคิดการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการได้มาซึ่ง สสร. ว่าจะขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า แนวคิดของพรรคประชาธิปัตย์ขณะนี้ คือ การใช้วิธี “หยั่งเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์” เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความเห็นเกี่ยวกับตัวผู้ที่จะเป็น สสร. ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนมีส่วนร่วมได้ในวงกว้าง และประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องจัดเลือกตั้งรูปแบบเดียวกับการเลือก สส.
ทั้งนี้ หากมีข้อทักท้วงว่าประชาชนบางส่วนไม่มีโทรศัพท์มือถือ ก็อาจเปิดโอกาสให้ไปลงทะเบียนใช้สิทธิในระดับตำบลได้ โดยย้ำว่าวิธีดังกล่าวเป็นเพียงการ “หยั่งเสียง” ไม่ใช่การเลือกตั้งโดยตรง เพราะรายชื่อที่ได้มายังต้องผ่านการคัดเลือกจากรัฐสภาอีกครั้ง
“วิธีนี้อาจจะเป็นความต่างที่พรรคประชาธิปัตย์คิดอยู่ในขณะนี้ เข้าใจว่ายังไม่ตรงกับพรรคอื่น ซึ่งแต่ละพรรคก็มีแนวคิดของตัวเองเกี่ยวกับการได้มาของ สสร.” นายอภิสิทธิ์ กล่าว
นายอภิสิทธิ์ ยังกล่าวถึงโอกาสการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ว่า ขึ้นอยู่กับความตั้งใจของผู้มีอำนาจ โดยเฉพาะสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ที่มีอำนาจตามรัฐธรรมนูญในการไม่เห็นชอบร่างแก้ไข แม้เสียงข้างมากในรัฐสภาจะสนับสนุนก็ตาม พร้อมระบุว่า หากคณะรัฐมนตรียืนยันใช้ร่างเดิมที่เคยผ่านการพิจารณาของกรรมาธิการ ก็อาจช่วยลดข้อถกเถียงหลายเรื่องได้ แต่เมื่อรัฐบาลตัดสินใจไม่ดำเนินการ จึงต้องกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ทั้งหมด
สำหรับประเด็นสำคัญที่ยังมีความเห็นต่างกันอย่างชัดเจน คือ ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน และการแก้ไขหมวด 1 หมวด 2 ของรัฐธรรมนูญ ขณะที่แนวคิดให้ สว.มีอำนาจเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญก่อนนำไปทำประชามติ ก็ยังเป็นอีกประเด็นที่หลายฝ่ายมีมุมมองแตกต่างกัน โดยบางฝ่ายเห็นว่าเป็นกลไกถ่วงดุลเสียงข้างมาก แต่บางฝ่ายก็มองว่าอาจเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญเช่นกัน