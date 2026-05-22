‘ดร๊าฟ ดวงฤทธิ์’ นำทัพ ‘ทีมคนทำงาน’ ส่งผู้สมัคร ส.ก.อิสระ ชูวิสัยทัศน์แก้ข้อบัญญัติล้าหลัง

‘ดร๊าฟ ดวงฤทธิ์’ นำทัพ ‘ทีมคนทำงาน’ ส่งผู้สมัคร ส.ก. อิสระ ชูวิสัยทัศน์ “แก้ข้อบัญญัติ 100 ฉบับ ใน 1 ปี แก้ทันที 15 ฉบับ“ เสริมศักยภาพเมืองจบปัญหาที่ต้นตอ
ศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง หัวหน้าทีมคนทำงาน นำทัพผู้สมัคร ส.ก. ลงสนามท้องถิ่นกรุงเทพฯ 2569 พร้อมจุดแข็งความเป็นผู้นำ รากฐานนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์รุ่นใหม่ ควบประสบการณ์การเมืองครบเครื่อง ทั้ง ‘เวทีงานบริหาร’ และ ‘เวทีนิติบัญญัติ’ เข้าใจกลไกโครงสร้างสภา กทม. อย่างลึกซึ้ง ระดมทีมผู้เชี่ยวชาญหลากสาขาพร้อมรื้อและปรับปรุงกติกาเก่า รีเซ็ตมาตรฐานระบบสภาใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาเมืองให้จบที่ต้นตออย่างยั่งยืน
ประกาศวิสัยทัศน์พลิกเมือง มุ่งแก้ ‘ข้อบัญญัติ’ ปลดล็อกข้อจำกัด กทม.
หัวหน้าทีมคนทำงานเน้นย้ำวิสัยทัศน์ใหญ่พลิกโฉมเมือง เชื่อมั่นเต็มเปี่ยมว่า "จุดเริ่มต้นของการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนที่สุด คือการแก้ไขข้อบัญญัติ”" ‘ทีมคนทำงาน’ จึงเตรียมความพร้อมเข้าไปใช้กลไกทางสภาฯ และข้อกฎหมาย เพื่อปลดล็อกข้อจำกัดเดิมๆ และเปิดทางให้คน กทม. ได้รับผลประโยชน์กลับคืนสูงสุด
แก้ข้อบัญญัติล้าหลัง 100 ฉบับ แก้ทันที 15 ฉบับ ครบ 4 ปี แก้ครบ 220 ฉบับ
สมการ ‘สร้าง-ปรับปรุง-ยกเลิก’ เพื่อสนับสนุนฝ่ายบริหาร กทม. มาจากสถานการณ์ปัจจุบันที่กรุงเทพฯ มีข้อบัญญัติเมืองจำนวน 311 ฉบับ แต่มีการบังคับใช้ในปัจจุบันเพียง 220 ฉบับ หลายฉบับคือความล้าหลังที่ฉุดรั้งเมือง หากทีม ส.ก. คนทำงานเข้าไปในสภาปีแรก มีการตั้งเป้าหมายเร่งทบทวนและแก้ไขกติกาที่ล้าหลัง 100 ฉบับ โดยเริ่มต้นแก้ไขทันที 15 ฉบับ และร่างใหม่เพิ่มทันที 5 ฉบับ
โดยข้อบัญญัติจะครอบคลุมปัญหาปากท้อง หาบเร่แผงลอย การเดินทาง พื้นที่จอดรถ หรืออากาศสะอาด เมื่อครบวาระ 4 ปี ทีม ส.ก. คนทำงานจะทบทวน แก้ไขข้อบัญญัติเดิมให้ครบ 220 ฉบับ และออกข้อบัญญัติใหม่ที่จำเป็นกับคนกรุงเทพฯ อีกอย่างน้อย 50 ฉบับ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเมืองที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
ทั้งหมดจะเป็นโร้ดแมประยะยาวที่จะเป็นการวางรากฐาน 4 ปีต่อจากนี้ ให้อนาคตของกรุงเทพฯ มั่นคง ไม่ว่าใครก็ตามที่จะเข้ามาเป็นผู้ว่าฯ ฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายนิติบัญญัติก็ตาม ระบบที่เป็นมาตรฐานซึ่งคำนึงถึงคุณภาพชีวิตคนกรุงเป็นหลักจะยังคงอยู่ตลอดไป
ทั้งนี้ ดร๊าฟ ดวงฤทธิ์ มีจุดยืนชัดว่า นอกจาก สภา กทม. ต้องขับเคลื่อนด้วยข้อมูลที่พิสูจน์ได้ โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบจากทุกฝ่าย ยังต้องเป็นสภาที่ทุกคนมีสิทธิ์ออกความเห็นเพื่อสร้างระบบการเมืองที่เป็นของประชาชนกรุงเทพฯ อย่างแท้จริง