รองประธานพร้อมประธานบริหารชมรม พสบ.ทอ.ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ telemedicine ศูนย์อายุรพัฒน์ คาดเปิดบริการ ก.ค.69

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2569 เวลา 10.00 น. พลอากาศตรี อภิรัตน์ รังสิมาการ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะรองประธานชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) พร้อมด้วย คุณโกมล เจียรวนนท์ ประธานบริหารชมรม พสบ.ทอ. ร่วมเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ telemedicine ของศูนย์อายุรพัฒน์ ณ ห้องประชุมผู้บังคับบัญชา กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ


การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ “Telemedicine” ของโรงพยาบาลทศมินทราธิราช ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างชมรม พสบ.ทอ. กรมแพทย์ทหารอากาศ และบริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) โดย พลอากาศเอก อิทธพร คณะเจริญ สมาชิกชมรม พสบ.ทอ. รุ่นที่ 19 ได้ริเริ่มให้มีโครงการเพื่อลดความคับคั่งของผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลและเพิ่มความสะดวกในการให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2569 และคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างเป็นทางการภายในเดือนกรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป


ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,590,000 บาท โดยบริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) จะให้การสนับสนุนด้านระบบและการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่เริ่มเปิดใช้งาน ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2569 ถึงเดือนมิถุนายน 2570 เพื่อช่วยให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ และจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อข้าราชการกองทัพอากาศที่เกษียณอายุราชการที่มาใช้บริการศูนย์อายุรพัฒน์


การประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารชมรม พสบ.ทอ. คณะกรรมการบริหารชมรมฝ่ายการแพทย์ ตลอดจนผู้แทนจากบริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอ้ก ดิจิทัล จำกัด เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง

นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชมรม พสบ.ทอ. ที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนภารกิจด้านสาธารณประโยชน์ และส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ ตามเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและประชาชนตลอดมา

ทีมเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารชมรม พสบ.ทอ.
22 พฤษภาคม 2569

รองประธานพร้อมประธานบริหารชมรม พสบ.ทอ.ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ telemedicine ศูนย์อายุรพัฒน์ คาดเปิดบริการ ก.ค.69
