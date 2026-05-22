“เจเศรษฐ์” เกาะติดการฝึกรับมืออุทกภัยเชียงราย ผนึกกำลังซ้อมช่วยผู้ประสบภัยน้ำเชี่ยว

“เจเศรษฐ์” เกาะติดการฝึกรับมืออุทกภัยเชียงราย สถานีการค้นหาและกู้ภัยทางน้ำ ปภ. อาสามูลนิธิ ผนึกกำลังฝึกช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำเชี่ยว
วันที่ 22 พ.ค.69 เวลา 11.30 น. ณ หนองน้ำพุ บ้านจ้อง ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย ซึ่งเป็นสถานีฝึกการค้นหาและกู้ภัยทางน้ำของการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยกำหนดสถานการณ์สมมติเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ 18 อำเภอ และระดมทรัพยากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัคร มูลนิธิ และ ปภ. เข้าช่วยเหลือประชาชน ทั้งเรือท้องแบน เรือพร้อมเครื่องยนต์ อากาศยานไร้คนขับ ทีมประดาน้ำ ทีมกู้เรือที่พลิกคว่ำ เจ้าหน้าที่เผชิญสถานการณ์วิกฤต ERT โดยมีการฝึกการใช้อุปกรณ์กู้ภัยทางน้ำ การใช้เชือก การสื่อสารสัญญาณกู้ภัยทางน้ำ การใช้เรือและเจ็ตสกีกู้ภัยในกระแสน้ำเชี่ยว การเคลื่อนย้ายและลำเลียงผู้ประสบภัยทางน้ำ และการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพผู้ประสบภัยทางน้ำ
นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) กล่าวชื่นชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการทางน้ำ ที่มาจากต่างหน่วยงาน แต่สามารถฝึกปฏิบัติงานร่วมกันได้ดี โดยเฉพาะการการวางแผนปฏิบัติงาน และเทคนิคการกู้ภัยทางน้ำ อีกทั้งเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ หากได้รับการสนับสนุนการฝึกอย่างต่อเนื่อง จะเพิ่มศักยภาพต่อยอดในการเป็นทีมช่วยเหลือในพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ที่จุดการฝึกการกู้ภัยทางน้ำ หนองน้ำพุ นายเจเศรษฐ์ รมช.มท. ได้พบปะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. ชรป. พร้อมให้กำลังใจในการปฏิบัติงานในพื้นที่
ด้านนายธนพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมสนับสนุน ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วงยว่าการกระทรวงมหาดไทยในการสนับสนุนโครงการด้านความปลอดภัยจากอุทกภัยของพจังหวัดเชียงรายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยสร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้เห็นหน่วยงานภาครัฐที่เข้ามาฝึกเตรียมพร้อมรับมือตามความเสี่ยงภัยของพื้นที่