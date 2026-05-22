“สุชาติ ชมกลิ่น” สั่งยกระดับปราบปรามขบวนการมอดไม้ มอบหมาย “พล.ต.ต. นันทชาติ” กำกับดูแลปฏิบัติการบุกทลายโรงงานแปรรูปไม้เถื่อนรายใหญ่สุพรรณบุรี ดำเนินคดีขั้นเด็ดขาด

กรมป่าไม้ เดินหน้ามาตรการเชิงรุกปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับป่าไม้ ขานรับข้อสั่งการเร่งด่วนของนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งเป้าตัดวงจรขบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าทั่วประเทศ โดยมอบหมายให้ พล.ต.ต. นันทชาติ ศุภมงคล ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้บัญชาการควบคุมปฏิบัติการในการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการประจำภาคกลาง (ฉก.ปม.) ศูนย์ปราบปรามที่ 1 ภาคกลาง เจ้าหน้าที่สำนัก 10 (ราชบุรี) ทสจ. สุพรรณบุรี ฝ่ายปกครองอำเภอบางปลาม้า ตำรวจสอบสวนกลาง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นำหมายค้นบุกทลายโรงงานแปรรูปไม้ผิดกฎหมายรายใหญ่ในอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี จับกุมเจ้าของโรงงานพร้อมของกลางไม้หวงห้ามและเครื่องจักรจำนวนมาก
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เปิดเผยว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับกลุ่มทุนและขบวนการลักลอบแปรรูปไม้ผิดกฎหมายอย่างจริงจังในทุกมิติ โดยได้มอบหมายนโยบายเชิงรุกให้กรมป่าไม้ดำเนินการตรวจสอบและปราบปรามอย่างตรงไปตรงมา โดยการปฏิบัติการครั้งนี้ได้มอบหมายให้ พล.ต.ต. นันทชาติ ศุภมงคล ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้บัญชาการกำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด เพื่อบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนในการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดโดยไม่มีข้อยกเว้น เพื่อรักษาผลประโยชน์และทรัพยากรธรรมชาติของประเทศชาติ ซึ่งกระทรวงมีนโยบายชัดเจนในการปราบปรามขบวนการลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้และโรงงานแปรรูปไม้เถื่อนอย่างเด็ดขาด หากตรวจพบการกระทำความผิดในพื้นที่ใด ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้าจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายทันที พร้อมทั้งให้ขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องเบื้องหลังทั้งหมดเพื่อนำตัวมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม รมว.ทส. กล่าว
ทั้งนี้ พล.ต.ต. นันทชาติ ศุภมงคล ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการให้กรมป่าไม้เข้าดำเนินการในครั้งนี้ โดยในวันนี้ 21 พ.ค. 2569 เวลาประมาณ 09.00 น. นายนิกร ศิรโรจนานนท์ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้สั่งการให้คณะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการประจำภาคกลาง (ฉก.ปม.) ศูนย์ปราบปรามที่ 1 ภาคกลาง สนธิกำลังร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี), สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี (ทสจ.สุพรรณบุรี), ฝ่ายปกครองอำเภอบางปลาม้า และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง นำหมายค้นเข้าตรวจสอบโรงงานแปรรูปไม้ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งผลการปฏิบัติการในเบื้องต้น เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้จำนวน 1 ราย ซึ่งรับสารภาพว่าเป็นเจ้าของโรงงานดังกล่าว คณะเจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 48 ฐานตั้งโรงงานแปรรูปไม้ มีไม้แปรรูปไว้ในครอบครองเกิน 0.20 ลูกบาศก์เมตร โดยไม่ได้รับอนุญาต และมาตรา 64 ทวิ พร้อมทั้งควบคุมตัวและตรวจยึดของกลางทั้งหมด ทั้งในส่วนของเครื่องจักรแปรรูปไม้ และไม้หวงห้ามแปรรูป อาทิ ไม้สัก ไม้ประดู่ และไม้พยอม นำส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรบางปลาม้า เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
นอกจากนี้ ในพื้นที่โรงงานยังมีของกลางไม้แปรรูปและเครื่องจักรอีกจำนวนมากที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมรายละเอียด เจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการขอหมายค้นเพิ่มเติมเพื่อเข้าปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องในวันที่ 22 พ.ค. 2569 โดยกรมป่าไม้จะยังคงยึดมั่นในนโยบายการทำงานเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายปราบปรามผู้กระทำผิดอย่างต่อเนื่อง อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวทิ้งท้าย