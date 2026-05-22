เกิดอะไรขึ้น? สส.ส้มเชียงใหม่ โพสต์แฉกองทุน DE โดนสามี “ทนายแจม” คอมเมนต์แซะปมผิดลูกผิดเมียคนอื่น

“ณัฐพล” สส.ปชน.เชียงใหม่ โพสต์การประชุม กมธ.ติดตามงบฯ นัดแรก แฉกองทุน DE ใช้เงินนอกงบประมาณพันล้าน ไม่ต้องผ่าน ครม. ขณะอดีตผู้สมัคร สส.สามี “ทนายแจม” โผล่คอมเมนต์แซะคนผิดลูกผิดเมียคนอื่นยังกล้ามีที่ยืนในสังคม ก่อนลบทิ้ง
เมื่อวันที่ 21 พ.ค.2569 นายณัฐพล โตวิจักษณ์ชัยกุล สส.เชียงใหม่ พรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊กถึงการประชุมคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร ว่า แค่นัดแรกก็ตึงแล้ว! กมธ.ติดตามงบฯ วันนี้พิจารณาวาระ เรื่อง การใช้เงินของกองทุน DE (กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ที่ปีงบ 69 นี้ มีเงินเพื่ออุดหนุนให้ไปทำโครงการต่างๆสูงถึง 7,906.82 ล้านบาท!
นายณัฐพล ระบุต่อว่า แต่! เงินก้อนนี้เป็น “เงินนอกงบประมาณ” ซึ่งหมายความว่า เงินนี้ไม่ได้อยู่ในการพิจารณาอนุมัติโดยสำนักงบประมาณ หรือรัฐบาลโดยตรง ไม่ได้ผ่านสภาใดๆ ทั้ง สส. และ สว. เพราะเป็นเงินตาม พ.ร.บ. เฉพาะของหน่วยงานตนเองที่ระบุให้มีกองทุนไว้เป็นของตัวเองได้ เพื่อความคล่องตัว ซึ่งอำนาจในการเคาะใช้เงินทั้งหมดขึ้นอยู่กับ “คณะกรรมการจากการแต่งตั้ง” ตามที่ พ.ร.บ. นั้นๆ ระบุ
“เงินนอกงบประมาณ” ลักษณะเดียวกันแบบกองทุน DE นี้ มีอีกหลายกองทุนในประเทศไทย ซึ่งการตรวจสอบโดยฝ่ายการเมืองมีน้อยมากหรือแทบไม่มีเลย เพราะกฎหมายไม่ได้ระบุให้มีการข้องเกี่ยวกันมากเท่าที่ควร
“เงินนอกงบประมาณ” เป็นประเด็นใหญ่ประเด็นหนึ่งของ กมธ.ติดตามงบฯ ชุดนี้ ที่เราจะไปดูทุกซอกทุกมุมอย่างถี่ถ้วน เพื่อจัดทำข้อเสนอในการทำให้เงินนอกงบประมาณเหล่านี้ (ที่มีมากกว่า “งบประมาณแผ่นดิน” ด้วยซ้ำ) กลับมาอยู่ในสายตาประชาชน
นายณัฐพล ระบุอีกว่า ที่ผ่านมา เราแทบไม่รู้เลยว่า เงินในกองทุนต่างๆ ถูกใช้ไปกับเรื่องอะไร หากเราไม่ขอข้อมูลมาดู เพราะ เงินเหล่านี้ไม่ปรากฏรายละเอียดอย่างชัดเจนในการพิจารณางบประมาณแผ่นดินในแต่ละปี
ยกตัวอย่าง โครงการใหม่ล่าสุดที่เกิดขึ้นภายใต้กองทุน DE ที่เราหยิบมาดูในวันนี้ นั่นคือ โครงการทำ Generative AI ให้คนไทย 5 ล้านคน ใช้ฟรี 1 ปี โครงการนี้ มีมูลค่าสูงถึง 1,600 ล้านบาท! และโครงการนี้ได้คิกออฟไปแล้ว! ได้ผู้รับจ้างทำระบบแล้ว! โดยที่ไม่จำเป็นต้องผ่าน ครม. เลยแม้แต่น้อย!
ซึ่งหากเป็นการใช้งบประมาณแผ่นดินปกติ ทุกโครงการที่มีมูลค่าเกิน 1,000 ล้านบาท ก็จะต้องเข้า ครม. แล้ว แต่นี่เกินพันล้านไปเยอะ แต่คนเคาะใช้กลับเป็นคณะกรรมการชุดหนึ่งที่แต่งตั้งขึ้นมาเท่านั้น!
ด้าน พ.ต.ท.ธีรวัตร์ ปัญญาณ์ธรรมกุล อดีตผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน สามีของ น.ส.ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ หรือทนายแจม สส.กทม. พรรคประชาชน ได้เข้ามาแสดงความเห็นว่า ไม่น่าเชื่อว่าผิดลูกผิดเมียคนอื่นยังกล้ามีที่ยืนในสังคม ก่อนจะลบความเห็นดังกล่าวออกไป