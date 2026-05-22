“เจเศรษฐ์”แจงเข้มขนส่งผู้แสวงบุญฮัจญ์ชาวไทย ราคา ต้องมาพร้อมความยุติธรรม เดินเครื่องลดค่าใช้จ่าย ส่งคืนค่าปรับถึงมือผู้แสวงบุญ

วันนี้(21 พ.ค.)นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตัวแทนนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบกระทู้ถาม จากสส.ฝ่ายค้าน ถึงการพิจารณาสายการบิน แนวทาง เปิดน่านฟ้าเสรีประกอบพิธีฮัจญ์ ว่า การพิจารณา ปี 2569 ประเทศไทยและ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ได้กำหนดหลักเกณฑ์ร่วมกัน ให้จัดทำสัญญาสายการบินอย่างเป็นทางการ เพื่อจัดสรรโควตาขนส่งผู้แสวงบุญระหว่างสายการบินทั้งสองประเทศในสัดส่วนฝ่ายละครึ่ง ร้อยละ 50 ของจำนวนผู้แสวงบุญทั้งหมด อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งอนุกรรมการจัดเที่ยวบินขนส่ง ผู้ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นองค์ประกอบ อาทิ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สำนักจุฬาราชมนตรี และหน่วยงานด้านกิจการฮัจญ์ ก่อนที่จะเสนอพิจารณาเลือกสายการบิน ในการขนส่งผู้แสวงบุญฮัจญ์ชาวไทย ทั้งนี้คณะกรรมการได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ อย่างรอบด้านครอบคลุมเหมาะสมกับอัตราค่าบริการ มาตรฐานความปลอดภัย
มีหลากหลายบริษัท ที่เสนอเข้ามาในอนุกรรมการ แต่เมื่อพิจารณาดูแล้ว จากความเหมาะสม และข้อร้องเรียนในปีที่ผ่านมา เราก็นำมาเป็นองค์ประกอบเพื่อลดช่องว่าง โดยครั้งนี้ เคาะราคา บวกกับสัมภาระ ที่ได้เพิ่มขึ้น จากปีที่แล้ว 40 กิโลกรัมต่อคน ปีนี้ เป็น 46 กิโลกรัม
“ตนรู้สึกเป็นเกียรติ ที่ได้เข้ามาทำงานตรงนี้ และที่เพื่อนสมาชิก เคยถามตั้งแต่สมัย นายชาดา ไทยเศรษฐ์ นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ จนมาถึงตน พวกเราตั้งใจทำงานนี้เป็นอย่างยิ่ง การเจรจาลดค่าใช้จ่าย วางนโยบาย ทุกอย่างล้วนแต่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนที่จะไปประกอบพิธีฮัจญ์ ที่ท่านบอกบางคนอยากอยู่ 40 วัน เพื่อทำอิบาดะฮ์ อาจสูญเสียโอกาส แน่นอนว่าผลบุญมากกว่าทำที่ไทย แต่สุดท้ายแก่นแท้ อยู่ที่หัวใจของผู้ศรัทธา พี่น้องมุสลิมไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน สถานะใด ความศรัทธาต่อพระเจ้า ตามหลักปฏิบัติทางศาสนา และตนเชื่อว่าพี่น้องมุสลิมเข้าใจดี“ นายเจเศรษฐ์ กล่าว
นายเจเศรษฐ์ ชี้แจงเรื่องความลำบากและความแออัด ของผู้แสวงบุญ ในช่วงที่อาศัยในทุ่งมีนา เรื่องการจัดสรรที่อยู่ ห้องพักอาศัย ทุกอย่างเป็นไปตามสัญญา ของผู้แสวงบุญ ที่ตกลงกับบริษัทไว้ และเรามีมาตรการควบคุม ว่าหากอยู่ไกลเกิน 1 กม. ทางบริษัทจะต้องจัดหารถยนต์เพื่อขนส่ง ตั้งแต่ตนเข้ามารับตำแหน่ง ตนได้สะท้อนปัญญา เพราะได้ไปเห็นด้วยตาเนื้อมาแล้ว จริงอยู่ว่าเรา ต้องอยู่บนหลักการแหางการอดทน เพื่อจะผ่านบททดสอบ ซึ่งตนมีข้อสั่งการ และเน้นย้ำว่า เราต้องคำนึงถึงสิทธิ ขั้นพื้นฐาน ของผู้แสวงบุญ ทั้งที่นอน เครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำ โดยเฉพาะกับปีนี้ ตนเน้นย้ำไปยังเจ้าหน้าที่ ส่วนหน้ากรมการปกครอง ของกระทรวงมหาดไทย ตรวจเช็ค ไม่ให้เกิดปัญหา สิ่งสำคัญเรามีมาตรการในการปรับ และนำเงินส่งคืนไปยังผู้แสวงบุญ เพราะที่ผ่านมากลับถูกส่งไปให้กับบริษัททัวร์ พวกเราต่อสู้กันมาตั้งแต่สมัยนายชาดา
การพิจารณาให้บริษัทใดบริษัทหนึ่ง เข้ามาเป็นผู้รับช่วงต่อ ตนได้ให้นโยบายโดยตรง และจะเดินทางไปด้วยตัวเอง เน้นย้ำว่าตนไม่ได้ดูบริษัทเดียวแน่นอน แต่ต้องดูบริษัทแนวหน้า อย่างน้อย 1-5 ของประเทศซาอุดีอาระเบีย และต้องหาบริษัทตรวจเช็คความเรียบร้อย รวมถึงสิ่งที่พึงจะได้กับผู้แสวงบุญชาวไทย ตนจะนำมาประกอบการตัดสินใจทำสัญญาในปีหน้า และรอบนี้เราได้มีแบบสอบถามไปยังผู้แสวงบุญ ถึงข้อเสีย ข้อท้วงติง และให้ส่งตรงมาที่ตน และคณะกรรมการ สิ่งสำคัญราคาต้องควบคู่กับความยุติธรรม ต้องควบคู่กับสิ่งที่ผู้แสวงบุญควรจะได้รับ
“พวกตนเข้ามาตรงนี้ เปรียบเสมือนสิ่งที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง แทบจะแบกไว้บนบ่า เศษเสี้ยวเดียวแห่งความผิดพลาด อาจจะทำลายชีวิตตนเลยก็ได้ เพราะตนก็ตั้งใจจริง ขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่สะท้อนปัญหาเข้ามาในสภาฯแห่งนี้” นายเจเศรษฐ์ กล่าว