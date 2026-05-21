“อัครนันท์” พร้อมดัน “ทางรถไฟสายมรณะ” เป็นแหล่งมรดกโลก หลังคนกาญจน์เรียกร้อง ยกระดับ ศก.

รมช.ศธ. พร้อมดัน “ทางรถไฟสายมรณะ” เป็นแหล่งมรดกโลก หลังคนพื้นที่เรียกร้อง ยกระดับเศรษฐกิจ กาญจนบุรี รับแปลกใจที่แห่งประวัติศาสตร์สำคัญขนาดนี้ ทำไมยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับยูเนสโก
วันนี้ (21 พ.ค.) ที่กระทรวงศึกษาธิการ นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะ สส.กาญจนบุรี เขต 1 พรรคเพื่อไทย รับหนังสือจากกลุ่มผู้ผลักดันทางรถไฟสายมรณะเป็นมรดกโลก นำโดย นายนนทกร ประสิทธิ์ เพื่อเรียกร้องให้เร่งผลักดันทางรถไฟสายมรณะแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์สำคัญ ของ จ.กาญจนบุรี ให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก
โดย นายนนทกร กล่าวว่า ทางรถไฟสายมรณะเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ที่ควรได้รับยกระดับเป็นแลนด์มาร์กการท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ เพราะเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่มีความสมบูรณ์คนในรุ่นปัจจุบันยังตามทันและควรค่าแก่การส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงผูกพัน ร่วมกันกับหลายประเทศจากเหตุการณ์ในช่วงสงครามโลก และเป็นพื้นที่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวต่างชาติมาอย่างต่อเนื่อง
นายนนทกร เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐได้มีการผลักดันมาอย่างต่อเนื่องมีการจัดงบประมาณในการสำรวจศึกษาเพื่อเตรียมการเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก แต่เรื่องกลับไม่มีความคืบหน้า ทำให้ประชาชนในพื้นที่ร้องเรียนขอให้ติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้โดยตนได้ยื่นเรื่องนี้ไปยังกระทรวงวัฒนธรรมแล้ว จึงมายื่นเรื่องเพื่อขอให้นายอัครนันท์ ช่วยติดตามในฐานะ สส.ในพื้นที่ด้วย
ด้าน นายอัครนันท์ กล่าวว่า ในฐานะ สส.เมืองกาญจน์ เห็นด้วย 100% ว่าควรยกระดับทางรถไฟสายมรณะให้เป็นแห่งมรดกโลก เพราะตนเกิดมาก็เห็นสะพานแม่น้ำแคว และได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์จากเทศกาลประจำปีที่มีการจัดอยู่ทุกปี ตนก็ยังแปลกใจว่าแห่งประวัติศาสตร์สำคัญขนาดนี้ ทำไมยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับยูเนสโก ทั้งที่พื้นที่นี้เป็นแหล่งประวัติศาสตร์ของโลกไม่ใช่แค่ของไทยเท่านั้น ซึ่งหากได้รับการขึ้นทะเบียนจะได้ประโยชน์ทางการท่องเที่ยว ธุรกิจต่างๆ คนกาญจนบุรีก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้น เพราะปัจจุบันเศรษฐกิจของเมืองกาญจน์ไม่ได้ดีมาก ค่าครองชีพต่ำ ประกอบกับเมืองกาญจน์สามารถเดินทางจากกรุงเทพฯได้ง่าย มีเส้นทาง M81 รองรับ เดินทางเพียง 1 ชั่วโมง จึงไม่มีเหตุผลที่จะไม่ผลักดัน ดังนั้นตนจะรับไปติดตามผลักดันให้มีความคืบหน้าต่อไป