ป.ป.ช.ตรวจเครื่องออกกำลังกายสแตนเลสลพบุรีพุ่ง 300 ล. ป้องปรามยังไม่มีร้อง อุบขยายผลถึงอบจ.ลาดสวาย

เลขา ป.ป.ช. นำทีมตรวจการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายสแตนเลส 3 แห่งใน ลพบุรี วงเงิน 300 ล้านบาท เฉลี่ยเครื่องละ 2-3 แสน เผยยังไม่มีเรื่องร้อง แต่ป้องปราม เล็งดูความคุ้มค่าการใช้งบ อุบตอบขยายผลถึง อบจ.ลาดสวาย บอกหากพบผิด 1 แห่ง สอบทั่วไทย
วันนี้ (21พ.ค.) นายสุรพงษ์ อินทรถาวร เลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พร้อมด้วยนายวิวัฒน์ เจริญฉ่ำ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 1 และผู้แทนหน่วยงานราชการในจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบและให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการเฝ้าระวังการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรณีโครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งแบบสแตนเลส ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 3 แห่ง ในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าศาลา องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น และ องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย โดยเลขา ป.ป.ช.ได้สอบถามถึงที่มาจองโครงการ งบประมาณ รวมถึงความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ
นายสุรพงษ์ เปิดเผยว่าเรื่องการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายสแตนเลสยังไม่มีเรื่องร้องเรียนส่งไปยัง ป.ป.ช. แต่ ป.ป.ช.ก็ได้มีการวางมาตรการป้องกันการทุจริตหรือเฝ้าระวังงบประมาณรายจ่ายเชิงรุก โดยจะมีการสแกนในทุกพื้นที่ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณในวงเงินที่ค่อนข้างสูง ดังนั้นเมื่อ ป.ป.ช.ลพบุรีตรวจพบการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง วงเงินงบประมาณ 300 กว่าล้านบาท มีการจัดซื้อ 11 ครั้ง ตั้งแต่ปีงบ 2564 จึงมีข้อสังเกตว่าการจัดซื้อมีความคุ้มค่าหรือไม่ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีการกระทำหรือสอบว่าจะมีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ เป็นมาตรการเชิงรุกและเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณ โดยการลงพื้นที่ จ.ลพบุรีครั้งนี้เป็นการเฝ้าระวังการใช้งบประมาณที่วงเงินงบประมาณสูง ซึ่งจะร่วมกับ สตง.และกรมบัญชีกลาง ดำเนินการทั้งประเทศ โดยจะมีการตรวจสอบทั้งโครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้วและโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และในพื้นที่ลพบุรีเป็นการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ 2568 โดยก็จะมีการดูว่าการจะซื้อจะจ้างมีความคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหน เบื้องต้นได้สอบถามจากผู้รับผิดชอบไปบ้างแล้ว จากนั้นก็จะนำประเด็นต่างๆไปวิเคราะห์เพื่อเสนอมาตรการหรือควรจะดำเนินการอย่างไร และจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือมีการนำเงินไปใช้อย่างอื่นหรือไม่ ซึ่งเป็นนโยบายการบริหารของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ส่วนเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินถึงความคุ้มค่า ทางกรมบัญชีกลางดูในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างว่าเกณฑ์ไหนมีความคุ้มค่าหรือไม่ ขณะที่ป.ป.ช.จะดูในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างมีการสมยอมราคาหรือราคาแพงไปหรือไม่ ดังนั้นเรื่องความคุ้มค่าจะประกอบด้วยกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างและกฎหมายว่าด้วยการผิดการเสนอราคา ซึ่งเป็นอำนาจของ ป.ป.ช. ทั้งนี้บางเรื่องอาจไม่ผิดกฎหมายแต่เหมาะสมหรือไม่ ก็เป็นอีกเรื่อง
ส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตราคาเครื่องออกกำลังกาย เครื่องละ 2-3 แสนบาทแต่มีผู้มาใช้งานประมาณ 20 คนต่อปี เลขา ป.ป.ช.ระบุว่าเรื่องนี้ต้องกลับไปวิเคราะห์
ตนมีแนวทางในการดำเนินการในใจอยู่แล้ว โดยทีมงานป้องกันและสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช.ก็จะพิจารณาว่าจะมีมาตรการอย่างไร เผลอๆอาจจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณด้วย แต่ที่ผ่านมายังไม่มีเรื่องร้องเรียน
เมื่อถามว่าการจัดซื้อ 11 ครั้ง โดย 9 ครั้งเป็นบริษัทเดิม จะมีการตั้งข้อสังเกตอย่างไรได้บ้าง นายสุรพงษ์ กล่าวว่าเป็นบริษัทเดียวที่มีการเสนอราคาติดต่อกันหลายครั้ง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งข้อสังเกตที่ป.ป.ช.จะต้องพิจารณา สุดท้ายหากไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย ก็อาจจะมีมาตรการที่ป.ป.ช.จะมีไปถึง ครม. หรือหน่วยงานของรัฐให้พึงระวังในเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมาย ย้ำว่ามาตรการเชิงรุกเป็นมาตรการที่ทำให้หน่วยอนุมัติมีความระมัดระวังหรือใช้จ่ายงบประมาณให้คุ้มค่าและได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่จะทำให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินมีประโยชน์สูงสุดกับประชาชน แต่จากการพูดคุยก็มีการอ้างว่ามีการใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า และใช้ทุกวัน ส่วนจะจริงหรือไม่ก็จะต้องมีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลอีกครั้ง
ขณะที่ทาง อบจ.อ้างว่ามีการไปสืบราคามาจากเทศบาลลาดสวาย จังหวัดปทุมธานีนั้นจะขยายผลตรวจสอบหรือไม่ก็เป็นหนึ่งในมาตรการอยู่แล้ว หากพบพื้นที่หนึ่ง ก็จะมีการสแกน 360 องศาทั่วประเทศ ในทุกมิติ และมีการเฝ้าระวังงบประมาณสูงสุด โดยในพื้นที่ส่วนกลางวงเงินงบประมาณ 500 ล้านบาทขณะที่พื้นที่ต่างจังหวัดวงเงินงบประมาณ 100 ล้านบาท หรืองบประมาณที่มีความเสี่ยง ส่วนการตรวจสอบบริษัทที่มีการเสนอราคาและได้รับเลือกนั้นก็เป็นอีกหนึ่งในวิธีการของป.ป.ช.อยู่แล้ว หากไม่มีพยานหลักฐานถึงกระบวนการก็อาจจะไม่ไปถึงการดำเนินคดี แต่กระบวนการทางปกครองหรืองบประมาณรายจ่ายเรื่องการใช้เงินของรัฐอาจจะต้องมีการหามาตรการ
เลขาป.ป.ช.ยังปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายวงเงินงบประมาณที่สูง แต่ ป.ป.ช.มีเกณฑ์พิจารณาอยู่แล้วแค่มองก็รู้ว่ามีจุดอ่อนอยู่ตรงไหน ซึ่งการออกแบบ วัสดุอุปกรณ์ ความคุ้มค่าของราคา สามารถเปรียบเทียบได้จากต้นทุนการผลิต ซึ่งป.ป.ช.จะต้องมอง 2 มุมและรับฟังความคิดเห็นทางอบจด้วย ย้ำว่า ป.ป.ช.คำนึงถึงความคุ้มค่าของประโยชน์รัฐที่จะได้รับและมาตรการป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งจากการสังเกต ป.ป.ช.ก็มีมุมมองอยู่แล้ว ส่วนการจัดซื้อจัดจ้างรอบใหม่ในปีงบประมาณต่อไปนั้น ป.ป.ช.ก็มีแนวทางอยู่แล้ว แต่ขอพูดคุยรายละเอียดกันอีกครั้ง เพราะยังไม่มีเรื่องร้องเรียนต้องให้เกียรติการใช้ดุลยพินิจหรืออำนาจหน้าที่การจัดซื้อจัดจ้างของ อบจ.ด้วย