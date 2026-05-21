"บิ๊กต่าย" ฮึ่มใช้ยาแรงปราบเห็บหมัดองค์กร ให้ตร.ทำคดี "ผู้กองตี๋" ส่งเสบียงต่างด้าวจีน พ้นราชการไว้ก่อน

ผบ.ตร. ฮึ่ม ใช้ยาแรงปราบเห็บหมัดในองค์กร ปม "ผู้กองตี๋" ส่งเสบียงแก๊งต่างด้าวจีน ให้ ตร.ทำคดีเอง ระบุ ถ้าพฤติการณ์เข้าข่าย ให้ออกราชการไว้ก่อน
วันนี้ (21พ.ค.) พลตำรวจเอกกิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเพจบิ๊กเกรียน ระบุแก๊งต่างด้าวชาวจีน 5 คน ออกมาเปิดเผยว่า ผู้กองตี๋ มาส่งเสบียงอาหารให้ตลอด แต่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว รายงานไปยังกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 ว่าหลักฐานเอาผิดไม่เพียงพอว่า เรื่องนี้เดี๋ยวจะให้รายงานมาที่ ตร. ซึ่ง ตร.อาจจะต้องพิจารณาดำเนินการเอง เบื้องต้นตนได้รับรายงานว่า ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 และ พลตำรสจเอกสำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ก็รายงานมา คิดว่า เราแสดงความจริงใจในการทำงาน ตนได้รู้จากผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) มาก่อนที่จะเกิดข่าวนี้แล้วว่า จะมีเรื่องนี้ ตนก็บอกว่า จะไม่ปล่อยไว้เลยแม้แต่รายเดียว อะไรที่เป็นเห็บหมัดในองค์กรเราต้องดำเนินการ ใช้ยาแรง และเข้าจับกุมทันที ซึ่งทีมสืบสวนของ ตม. และผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 ก็ดำเนินการตามคำสั่งของตนที่จะดำเนินการขั้นเด็ดขาด แม้จะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เอาให้หมด ในเรื่องของการดำเนินคดี ทั้งวินัยและอาญา จึงเป็นที่มาของการเข้าจับกุม ในพื้นที่เองเขาไม่ได้ปล่อยปละละเลย สิ่งที่คนกระทำผิดจะไม่ให้ใครรู้ว่า มีการกักขังหน่วงเหนี่ยว
ผบ.ตร. กล่าวว่า แต่อย่างไรก็ตาม เราเห็นจากเหตุการณ์ เรามีความเชื่อได้ว่า มีการกระทำผิด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องเป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการในเรื่องของการดำเนินคดีทางอาญาและวินัย เบื้องต้นตนบอกว่า ในพฤติการณ์ ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ถ้ามันเข้ากัน ก็ต้องให้ออกจากราชการไว้ก่อนเลย เราจะไม่เอาตำรวจเหล่านี้ไว้ เพราะมีการเกี่ยวข้องระหว่างหลายหน่วยงาน ที่เป็นตำรวจสังกัดต่างๆ ดังนั้น ตนให้รายงานมา และทาง ตร. จะต้องมาดำเนินการเอง ส่วนจะผิดจะถูก หลักฐานจะแน่นหนาอย่างไร ขอยืนยันว่า เรื่องนี้ตนให้นโยบายกับทุกคดีว่า ไม่มีการช่วยเหลือ และดำเนินการขั้นเด็ดขาดอย่างจริงจัง