ผบ.ตร.เมินโต้แต่อย่ากล่าวหาองค์กรทั้งที่เคยเป็นเหมือนบ้าน ยันหากใครทำผิดลงโทษวินัย-อาญา

"บิ๊กต่าย" ลั่นไม่ตอบโต้ใคร แต่อย่ากล่าวหาองค์กรตำรวจทั้งที่เคยเป็นเหมือนบ้าน ปม “วิรุตน์” พาดพิง ตร.เป็นองค์กรอาชญากรรม เรียกรับส่วย ยันหากใครทำผิดลงโทษวินัย-อาญา
วันนี้ (21พ.ค.) พลตำรวจเอกกิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวถึงกรณีจะฟ้อง พันตำรวจเอก วิรุตน์ ศิริสวัสดิบุตร อดีตนายตำรวจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในข้อหา “หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา” หลังพาดพิงสำนักงานตำรวจแห่งชาติในลักษณะว่าเป็น “องค์กรอาชญากรรม” รวมถึงมีการเรียกรับผลประโยชน์หรือเก็บส่วยในหลายรูปแบบทั่วประเทศ ว่า ตัวเองเป็นคนไม่ตอบโต้ใคร หากใครก็ตาม กล่าวหาตำรวจ หรือองค์กรตำรวจ ฝ่ายกฎหมายจะพิจารณาและเสนอแนะขึ้นมา ควรใช้ความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย และขอให้พึงระลึก ว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเคยเป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงชีพ เลี้ยงครอบครัว ต้องใช้ดุลยพินิจว่าจะคิดถึงองค์กรตัวเองหรือไม่ ส่วนจะฟ้องร้องหรือไม่ ตัวเองย้ำมาตลอดว่าเป็นคนที่ไม่ตอบโต้ แต่อย่ามาให้ร้ายองค์กร ดังนั้น จึงต้องมีมาตรการ ได้มอบหมายให้โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับทราบ ว่าหากเราผิดเราต้องยอมรับ และต้องดำเนินการขั้นเด็ดขาด ทางวินัย และอาญา แต่หากไม่จริงก็ต้องให้ข้อเท็จจริงกับสื่อมวลชนหรือสังคมรับทราบ
ส่วนจะเรียกความเชื่อมั่นกลับมาได้อย่างไรนั้น สิ่งที่มีการวิพากษ์วิจารณ์หรือพูดในเชิงลบ คิดว่าบางมุมมีประโยชน์ ที่ทำให้เราหันมามองตัวเอง แล้วปรับปรุง และต้องสร้างมาตรฐานตัวเองให้ได้ เพื่อเรียกความมั่นใจให้กับประชาชนรู้สึกให้ได้ว่ามีความปลอดภัย