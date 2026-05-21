รัฐบาล เผย CIB-อย.สนองนโยบายจับต่อเนื่อง ทลายคาเฟ่ซุกโบท็อก-ฟิลเลอร์เถื่อน มูลค่ากว่า 4 ล.

รองโฆษกรัฐบาล เผย จับต่อเนื่องสนองนโยบายรัฐบาล CIB ร่วม อย. บุกทลายคาเฟ่ซุกโบท็อก-ฟิลเลอร์เถื่อน ส่งขายคลินิกทั่วประเทศ มูลค่ากว่า 4 ล้านบาท
วันนี้ (21พ.ค.) นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) แถลงผลปฏิบัติการทลายแหล่งจัดเก็บและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และยาออนไลน์ พื้นที่เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ตรวจยึดของกลางเป็นเครื่องมือแพทย์ไม่มีทะเบียน จำนวน 1 ชิ้น ยาไม่มีทะเบียน จำนวน 249 ชิ้น เครื่องมือแพทย์มีทะเบียน จำนวน 337 ชิ้น ยามีทะเบียน จำนวน 133 ชิ้น และอุปกรณ์อื่น ๆ จำนวน 57 ชิ้น รวมจำนวน 777 ชิ้น มูลค่ากว่า 4,000,000 บาท
นางสาวพลอยทะเล กล่าวว่า การกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตาม พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510 ฐาน “ขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาต” ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท เเละฐาน “ขายยาไม่มีทะเบียนตำรับยา” ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนที่ 2 คือ พ.ร.บ. เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฐาน “ขายเครื่องมือแพทย์โดยผู้ขายไม่ได้รับอนุญาต” ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เเละฐาน “ขายเครื่องมือแพทย์โดยผลิตภัณฑ์ไม่ได้ขึ้นทะเบียนใบอนุญาต” ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
รัฐบาลย้ำเตือนประชาชนให้เลือกรับบริการจากคลินิกเสริมความงามที่ได้รับอนุญาตและมีความน่าเชื่อถือเท่านั้น โดยควรตรวจสอบบรรจุภัณฑ์และเลขทะเบียนผลิตภัณฑ์ก่อนรับบริการทุกครั้ง เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน อาจก่อให้เกิดอาการแพ้รุนแรง หรืออันตรายต่อชีวิตได้โดยเฉพาะเมื่อใช้กับผิวพรรณซึ่งเป็นส่วนที่ละเอียดอ่อน ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสมายัง สายด่วน อย. 1556 Line: @FDAThai Email : 1556@fda.moph.go.th หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อขยายผลสืบหาและตัดวงจรสินค้าอันตรายต่อไป