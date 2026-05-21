“พล.อ.เกรียงไกร” รับหนังสือสมาคมกุ้งไทย ใช้กลไกวุฒิสภาประสานรัฐบาล เร่งฟื้นอุตสาหกรรมกุ้งไทยกลับสู่ผู้นำโลก

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม ที่โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานีพล.อ. เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ ครั้งที่ 12 “Quick Big Win กุ้งไทย เลี้ยงได้ ขายดี มีกำไร” ซึ่งจัดโดยสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทอง จำกัด
ในการนี้ นายเอกพจน์ ยอดพินิจ นายกสมาคมกุ้งไทย ได้ยื่นหนังสือต่อ พล.อ.เกรียงไกร เพื่อขอให้ใช้กลไกของวุฒิสภาสะท้อนปัญหาไปยังรัฐบาล ภายหลังสินค้ากุ้งไทยถูกตรวจพบสารตกค้างในสหรัฐอเมริกา 1 รายการ จากทั้งหมด 99 รายการของประเทศคู่แข่ง ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและการส่งออกกุ้งไทย
พร้อมกันนี้ สมาคมกุ้งไทยยังเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ฟื้นฟูอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงและการส่งออกกุ้งทะเล เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยกลับมาเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมกุ้งของโลกอีกครั้ง
ด้าน พล.อ.เกรียงไกร กล่าวว่า วุฒิสภาพร้อมทำหน้าที่เป็นตัวกลางสะท้อนปัญหาและข้อเสนอของผู้ประกอบการไปยังรัฐบาล โดยจะใช้กลไกของวุฒิสภาอย่างเต็มที่ ทั้งการหารือในที่ประชุมวุฒิสภา การตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรี รวมถึงการยื่นญัตติเพื่อเปิดอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งผลักดันการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
พล.อ.เกรียงไกร ย้ำว่า ปัญหาอุตสาหกรรมกุ้งไทยถือเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับปากท้องของเกษตรกรและเศรษฐกิจการส่งออกของประเทศ ซึ่งทุกฝ่ายจำเป็นต้องร่วมกันเร่งฟื้นฟูความเชื่อมั่นและขีดความสามารถในการแข่งขันของกุ้งไทยในตลาดโลกอีกครั้ง