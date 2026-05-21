“พูนศักดิ์” จี้ รมว.ทส. เด้งขรก.ปมลอบตัดไม้ป่าอนุรักษ์กว่าพันล. หวั่นทำเอกสารย้อนหลังกลบหลักฐาน

สส.พรรคส้ม จี้ “รมว.ทรัพยากรฯ” ย้ายข้าราชการพ้นพื้นที่ ปมลอบตัดไม้ป่าอนุรักษ์กว่า 1 พันล้านบาท หวั่นทำเอกสารย้อนหลังกลบหลักฐาน
วันนี้ (21 พ.ค.) นายพูนศักดิ์ จันทร์จำปี สส.พรรคประชาชน พร้อมคณะ แถลงติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้ในเขตป่าอนุรักษ์และการส่งออกไม้อย่างผิดกฎหมาย หลังจากก่อนหน้านี้ได้แถลงข่าวไปเมื่อประมาณ 10 วันที่ผ่านมา แต่ยังไม่ได้รับการตอบสนองจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายพูนศักดิ์ กล่าวว่า ตลอดช่วงประมาณ 8 เดือนที่ผ่านมา มีการจับกุมคดีลักลอบตัดไม้ในเขตป่าอนุรักษ์แล้วมากกว่า 7 คดี มูลค่าของกลางรวมกว่า 1 พันล้านบาท แต่ไม้ที่ตรวจยึดได้กลับไม่มีเอกสารกำกับการตัดไม้ รวมถึงไม้ที่ถูกตรวจพบในการส่งออกก็ไม่มีเอกสารเช่นกัน
ทั้งนี้ พื้นที่ที่เกิดเหตุอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 ครอบคลุมจังหวัดหนองคาย อุดรธานี เลย บึงกาฬ และหนองบัวลำภู ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ตรวจพบการ “สวมตอไม้” และการตัดไม้โดยไม่มีเอกสารกำกับจำนวนมาก
นายพูนศักดิ์ ระบุว่า ในวันนี้จะยื่นหนังสือเปิดผนึกถึง รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอแนวทางดำเนินการเร่งด่วน 2 ข้อ ได้แก่ ข้อแรก ขอให้ย้ายข้าราชการที่เกี่ยวข้องออกนอกพื้นที่ทันที เพื่อป้องกันการแทรกแซงพยานหลักฐาน เนื่องจากเอกสารใบอนุญาตตัดไม้ ใบกำกับการขนส่ง หรือเอกสารส่งออก สามารถออกย้อนหลังได้ พร้อมย้ำว่าไม่ได้กล่าวหาว่าข้าราชการมีส่วนเกี่ยวข้อง แต่เห็นว่าควรย้ายออกจากพื้นที่ก่อน เพื่อให้การสอบสวนเป็นไปอย่างโปร่งใส
“กรณีจังหวัดภูเก็ตที่มีข่าวเรียกรับส่วย ยังมีการย้ายข้าราชการภายใน 24 ชั่วโมง แต่กรณีนี้ผ่านมาแล้วหลายเดือน ข้าราชการกลุ่มเดิมยังทำงานในพื้นที่เหมือนเดิม” นายพูนศักดิ์ กล่าว
ข้อที่สอง ขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชนิดไม้ของกลาง เนื่องจากประเทศไทยมีไม้บางประเภทที่ห้ามส่งออก หากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นไม้ต้องห้าม จะเข้าข่ายความผิดในการส่งออกอย่างชัดเจน
นายพูนศักดิ์ เชื่อว่า หากดำเนินการทั้ง 2 แนวทางดังกล่าว จะช่วยให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สามารถดำเนินการสอบสวนได้รวดเร็วขึ้น แม้ขณะนี้ทั้งสองหน่วยงานจะเริ่มเข้าตรวจสอบแล้วก็ตาม แต่การยืนยันชนิดไม้ รวมถึงเอกสารกำกับการตัดไม้ ขนส่ง และส่งออก ยังต้องอาศัยข้อมูลจากเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เป็นหลัก
“ทั้งหมดนี้จะนำไปยื่นต่อ รมว.ทรัพยากรฯ เพื่อให้เร่งดำเนินการโดยเร็ว” นายพูนศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย