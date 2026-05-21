"อนุทิน" เย้ยคนใช้ปมเขากระโดงตระตุกขา กระตุกไปกระตุกมา ได้เป็นนายกฯ ยันแค่มีชื่อในทะเบียนบ้านไม่ผิด

"อนุทิน" แจงมีชื่อในทะเบียนบ้านที่บุรีรัมย์เมื่อ 10 ปีที่แล้ว เพราะ รธน.ขณะนั้นกำหนด จะเป็น สส.ปาร์ตี้ลิสต์เขตใดต้องมีภูมิลำเนาในเขตนั้น ย้ำเป็นแค่ผู้อาศัยในทะเบียนบ้าน ไม่ผิดฎหมาย ไม่ผิดศีลธรรม ไม่ผิดจรรยาบรรณ เย้ยคนใช้ปมเขากระโดงกระตุกขา กระตุกไปกระตุกมาจนได้เป็นนายกนฯ จบข่าว
วันที่ 21 พ.ค.ที่ทำเนียบฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงความชัดเจนการครอบครองพื้นที่เขากระโดงว่า ตามเอกสาร ไปดูในเอกสาร
เมื่อย้ำถามว่า นายกฯ เป็นผู้อาศัย ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินตรงนั้นใข่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่ได้เป็นอยู่แล้ว อย่างที่ตนเรียน อันนั้นเกิดขึ้น เมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้วที่มีการร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2560 ขึ้นมาและปรากฏว่าร่างฉบับนั้นตอนแรกมีบัญญัติไว้ว่า แม้จะเป็น สส.แบบปาร์ตี้ลิสก็จะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตนั้น เราก็จะต้องมีการเตรียมการตอนนั้นตนเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยแล้ว แม้จะอยู่ในยุค คสช.ก็จะต้องมีการเตรียมการที่ให้เราสามารถดำเนินกิจกรรมของเราได้และเมื่อได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์เลือกให้พรรคภูมิใจไทยเข้ามามีบทบาทในทางการเมืองเข้ามาร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน และตนเองก็อยู่ที่นั่นมาระยะหนึ่ง คลุกคลีกับพี่น้องประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์
"เวลาไปไหนผมก็บอกว่าเป็นคนบุรีรัมย์ ก็เป็นความภาคภูมิใจอีกอันของผมในการที่จะมีทะเบียนบ้านอยู่ตรงนั้นก็เป็นสิทธิ์ของผม ไม่ได้ผิดกฎหมาย ไม่ได้ผิดศีลธรรมไม่ได้ผิดจรรยาบรรณใดๆ" นายอนุทินกล่าว
เมื่อถามว่า แสดงว่าไม่ได้เป็นห่วงว่าปมเขากระโดง จะกระตุกแขนกระตุกขาในขณะที่นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี นายอนุทิน กล่าวว่า "กระตุกไปกระตุกมา เรื่องนี้ เรื่องเขากระโดงกระตุกผมเหรอ กระตุกจนมาอยู่ตรงนี้ กระตุกจนมาอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลนี้แหละครับ จบข่าว"