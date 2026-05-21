"ทนายอั๋น" แท็กทีม สว.สำรองเปิดแชตหลักฐานฮั้ว ยื่นทวงความยุติธรรมจาก กกต. เชื่อเตรียมล้มคดีเร็วๆ นี้

"ทนายอั๋น" แท็กทีม สว.สำรอง เปิดหลักฐานแชตไลน์ วางแผนฮั้วการเลือก สว. พร้อมยื่นหนังสือถึง กกต.ทวงถามความยุติธรรม อ้างเตรียมมีล้มคดีเร็วๆนี้
วันนี้ (21 พ.ค.) นายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือ ทนายอั๋น ทนายความและนักเคลื่อนไหวทางการเมือง พร้อมสมาชิกวุฒิสภาสำรอง หรือ สว.สำรอง 20 คน นำข้อมูลหลักฐานการสนทนาผ่านแอพลิเคชันไลน์ เส้นทางการเงิน มามอบให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. พร้อมยื่นหนังสือทวงถามความยุติธรรม และความคืบหน้าคดีฮั้วเลือก สว.
ทนายอั๋น กล่าวว่า วันนี้นำหลักฐาน ที่เชื่อได้ว่า ในการเลือกสว. ปี 2567 มีกลุ่มบุคคลวางแผนเพื่อล็อกการโหวต และคัดเลือกคนสมัคร ของกลุ่มที่ 4 ซึ่งเป็นกลุ่มของอาชีพบุคลากรทางการแพทย์ มีผู้ร่วมเป็นสมาชิกอยู่ประมาณ 10 คน โดยมีการนัดพบ พูดคุย วางแผนกันผ่านแอพลิเคชันไลน์ ก่อนการเลือกสว. ซึ่งการวางแผนดังกล่าวมีตัวละครสำคัญ คือ แพทย์คนหนึ่ง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยหลังจากที่มีการวางแผน คัดคน ใน กลุ่มแอปพลิเคชันไลน์ ก็พบว่า สมาชิกของกลุ่มไลน์ถูกเลือกให้ดำรงตำแหน่งสว. เกือบทั้งหมด ตามที่ได้วางแผนไว้ ซึ่งสาเหตุที่ตัวเองเดินทางมายื่นหลักฐานและยื่นหนังสือถึงกกต.ในวันนี้เพราะส่วนตัวเชื่อว่ามีความพยายามจะล้มคดีนี้ทำให้ผู้กระทำผิดไม่ได้รับการลงโทษในอีกประมาณ 4 สัปดาห์
ด้าน นายโกเมท เกิดสมบัติ ตัวแทนผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาปี 2567 เปิดเผยว่า ตัวเองเชื่อว่ากระบวนการฮั้วเลือกสว. นั้นมีอยู่จริง เพราะ มีหลักฐานเส้นทางการเงิน เริ่มตั้งแต่กระบวนการรับสมัครในระดับอำเภอ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่พบพิรุธเส้นทางการเงินระหว่างผู้สมัครในระดับอำเภอเชื่อมโยงไปจนถึงระดับจังหวัด 3 คน และทั้ง 3 คน สังกัดพรรคการเมืองกลุ่มสีน้ำเงิน
ทั้งนี้กลุ่มสว.สำรอง ยังเรียกร้องให้กกต. ทำคดีนี้โดยคำนึงถึงความโปร่งใส สุจริตโดยคำนึงถึงพยานหลักฐานเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของการเป็นองค์อิสระด้วย