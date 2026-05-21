“ฐิติมา ฉายแสง” นำ กมธ.อว. ชูวิสัยทัศน์ รับมือความท้าทายโลก ‘AI-เทคโนโลยี’

ฐิติมา ฉายแสง สส.ฉะเชิงเทรา พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธาน กมธ.อว.' นำ กมธ.อว. ชุดใหม่ ชูวิสัยทัศน์วางกรอบศึกษา เพื่อรับมือความท้าทายโลก ‘AI-เทคโนโลยี’ มุ่งสร้าง Ecosystem พัฒนานโยบายและกฏหมาย เพื่อคุณภาพชีวิตประชาชน
วันนี้ (21 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานจากห้อง CB303 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา ว่า นางฐิติมา ฉายแสง สส.ฉะเชิงเทรา พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กมธ.อว.) สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 27 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กมธ.อว.) เพื่อร่วมกันระดมความคิดเห็นและกำหนดทิศทางการทำงานของคณะกรรมาธิการฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและตัวแทนจากหลากหลายพรรคการเมือง เป็นการเปิดฉากประชุมนัดสำคัญ วางกรอบการทำงานเชิงรุก มุ่งเน้นการบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และ AI เพื่อตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงของโลก พร้อมเตรียมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการในช่วงบ่ายวันนี้
นางฐิติมา ฉายแสง กล่าวในที่ประชุมว่า "เรื่อง AI ความมั่นคงทางเทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงของโลก ตลอดจนการพัฒนาทุนมนุษย์ให้ตอบโจทย์เศรษฐกิจใหม่ๆ ถือเป็นประเด็นเร่งด่วนที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในระยะยาว วันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่อยากให้ กมธ. ชุดนี้ มองภาพอนาคตของประเทศร่วมกัน"
นางฐิติมา ฉายแสง ประธาน กมธ.อว. ได้เน้นย้ำถึงแนวทางการทำงานของคณะกรรมาธิการฯ ที่จะมุ่งเน้นความร่วมมือและการรับฟังเป็นหลัก โดยมีหมุดหมายสำคัญ 3 ประการ คือ เน้นการรับฟัง (Listen First, Conclude Later): เปิดรับฟังข้อมูลจากทุกภาคส่วนอย่างรอบด้านในสเต็ปแรก เพื่อให้เห็นภาพรวมของระบบก่อนจะนำไปสู่การสรุปแนวทาง , มองภาพรวมทั้งระบบ (Ecosystem): วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และช่องว่าง (Gaps) เพื่อหาจุดเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยี นวัตกรรม และทุกภาคส่วนของประเทศ และ เปลี่ยนความรู้สู่นโยบายที่กินได้จริง: มุ่งพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
นางฐิติมา กล่าวเพิ่มเติมว่า กมธ. ชุดนี้ได้รับเกียรติจากบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลาย ทั้งด้านนโยบาย เศรษฐกิจ และการสื่อสารเทคโนโลยี ซึ่งการรวมพลังจากทุกภาคการเมืองและประสบการณ์ที่แตกต่าง จะช่วยให้ห้องประชุมแห่งนี้เป็น "พื้นที่ทางความคิด" ในการออกแบบอนาคตของประเทศร่วมกัน ไม่ใช่เพียงแค่จัดประชุมตามกรอบหน้าที่เท่านั้น
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับโครงสร้างคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กมธ.อว.) ชุดที่ 27 ประกอบด้วยทีมบริหารสำคัญ ดังนี้: รองประธานคณะกรรมาธิการฯ จำนวน 4 คน ได้แก่ นายวรวงศ์ วรปัญญา รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง , นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ครองประทานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง , นายเกรียงไกร กิตติธเนศวร รองประธานคณะกรรมาธิการกรรมาธิการ คนที่สาม และนายสุรพจน์ เตาะเจริญสุข รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่ , ตำแหน่งโฆษกคณะกรรมาธิการ จำนวน 3 คน ได้แก่ นายวรายุทธ จงอักษร , นายธรัช จงสุทธานามณี และนายธัญธร ธนินวัฒนาธร ตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมาธิการ ได้แก่ นางสาวนวินดา สวัสดิ์เดชดี ตำแหน่งกรรมาธิการและประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ ได้แก่ นายสุทิน คลังแสง และ นายศักดิ์ ซารัมย์ ตลอดจนที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมเชิงนโยบายอาทิ ดร.ประเสริฐ พัฒนผลไพบูลย์ และ คุณ อนุตตมา อมรวิวัฒน์ เป็นต้น