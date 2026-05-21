"อนุทิน" โต้คนวิจารณ์ องคมนตรีร่วมบอร์ดแก้ภัยแล้งดำเนินมา 10 ปีแล้วไม่ใช่ก้าวก่าย ตอกพวกใช้โวหารกล่าวหาดึงฟ้าลงต่ำ

"อนุทิน" สวนกลับคนวิจารณ์ ยันเชิญองคมนตรีร่วมบอร์ดแก้ภัยแล้งเป็นเรื่องปกติ ดำเนินการมา 10 ปีแล้ว ลั่น ไม่ใช่การก้าวก่าย ตอกพวกไร้วุฒิภาวะ ไม่รู้การบริหารประเทศ-ใช้โวหารกล่าวหาดึงฟ้าลงต่ำ พร้อมเผยทุกจังหวัดพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำป่าระลอกใหม่
วันที่ 21 พ.ค.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมบอร์ดภัยแล้งที่มีองคมนตรีเข้าร่วม ด้วยว่า เป็นสิ่งที่ดำเนินการมาเกือบ 10 ปีแล้ว ถือเป็นเรื่องปกติไม่ได้เป็นการประชุมอะไร แต่เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานทั้งหลายซึ่ง เชื่อว่าคณะองคมนตรีแต่ละท่าน ซึ่งต้องรับผิดชอบ การดูแลพี่น้องประชาชนในส่วนของท่านแต่ละภูมิภาคก็ได้มาขอข้อมูลและรับทราบข้อมูลหลายท่านเป็นผู้บริหารระดับสูงในแวดวง ราชการมาก่อน ท่านก็คงเห็นซึ่งเป็นเรื่องปกติและเป็นเรื่องที่ดี ซึ่งเราได้มีการนำเสนอและรับฟังความเห็นของผู้ที่มีประสบการณ์อย่างล้นเหลือ
เมื่อถามว่า มีการใช้คำว่าอย่าห้อยโหนดึงฟ้าลงต่ำ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ไม่เคยครับ มีแต่คนพูดเท่านั้นมั้ง พยายามอยู่เรื่อย เรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่าไปสนใจในเรื่องของโวหาร ในเรื่องของเจตนารมณ์ พี่น้องประชาชนเข้าใจดีว่าเขาทำเรื่องนี้เพื่ออะไร คือความเห็นทั้งหมดที่พูดมา ก็ผิดหมด ไม่ใช่เป็นการประชุม ไม่ใช่เป็นการสั่งการและไม่ใช่เป็นการก้าวก่ายการทำงานของแต่ละภาคส่วน
"คือแค่นี้ยังไม่รู้เลยว่าการบริหารประเทศทำอย่างไร แล้วแค้นจะมาวิพากษ์วิจารณ์ อันนี้แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาและวุฒิภาวะ" นายกรัฐมนตรี กล่าว
ผู้สื่อข่าวถามถึงสถานการณ์น้ำป่า ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ทะลักรอบที่ 3 แล้ว ได้มีการกำชับอย่างไร นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ในเรื่องของการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดมีแผนเผชิญเหตุและมีขั้นตอนประกาศเป็นเขตประสบภัยในการช่วยเหลือในพื้นที่และการระดมความช่วยเหลือจากส่วนกลางซึ่งเป็นเรื่องที่ได้มีการเตรียมความพร้อมอยู่ตลอด
เมื่อถามว่า อำเภอแม่สาย ฝั่งเมียนมาได้สร้างผนังกั้นน้ำสูง ทำให้ เกิดผลกระทบ นายอนุทิน กล่าวว่า ตรงนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดเป็นเรื่องการบริหารงานตามปกติตามงบประมาณที่ได้จัดสรรลงไปในแต่ละภูมิภาคอยู่แล้ว