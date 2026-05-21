กันยาฯ นี้รู้กัน! 'อนุทิน' สั่งผู้ว่าฯ-ผู้การจังหวัดแท็กทีมกวาดล้างอาชญากรรม-ทุนนอมินี-แก๊งคอลฯ ใช้เป็น KPI วัดผลงาน

'อนุทิน' สั่งผู้ว่าฯ-ผู้การตำรวจ แท็กทีมกวาดล้างอาชญากรรม-ทุนนอมินี-แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ลั่นวัดผลงานจากความผาสุกของประชาชนเป็น KPI หลัก"
วันที่ 21 พ.ค.ที่ทำเนียบฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงเป้าหมายการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลว่า เป็นยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานของรัฐบาลชุดนี้ที่จะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจในแต่ละจังหวัดได้ประสานงานกันฝากต่างๆ ป้องกันอาชญากรรมทุกประเภทโดยเฉพาะยาเสพติดอาชญากรรมผิดกฎหมายสแกมเมอร์ Call Center พวกนอมินี การถือครองที่ดินที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายใช้ตัวแทนการถือไขว้ และการข่มเหงประชาชน โดยเหล่าอันธพาลทั้งหลาย ซึ่งจะเป็นการบูรณาการที่ครบวงจรเต็มรูปแบบ โดยเราไม่ต้องตั้งเป้าหมาย เพราะเป็นภารกิจหน้าที่ของเขาอยู่แล้ว ของผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้การตำรวจ หาก 2 ส่วนนี้ร่วมมือกันอย่างเต็มที่ ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข และพิทักษ์สันติราษฎร์ ก็ไม่น่าจะมีการกระทำผิดกฎหมายใดๆ พ้นมือ หรืออำนาจ ของผู้ว่าราชการจังหวัดและ ผู้การตำรวจได้
ผู้สื่อข่าวถามว่าในการมอบนโยบายนายกรัฐมนตรีบอกว่า เดือนกันยายนนี้รู้กัน จะใช้ผลงานพิสูจน์วัด KPI เลยใช่หรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่าเป็นส่วนหนึ่งอยู่แล้ว เรื่องการบริหารราชการ ในพื้นที่แต่ละจังหวัดแต่ละภาคต้องวัดจาก ความผาสุก ความมั่นคง คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน สิ่งเหล่านี้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้รับผิดชอบในส่วนจังหวัด อย่างเช่นตำรวจก็คือผู้บังคับการ