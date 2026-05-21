คอหวยรอลุ้น! "บุญรวี" ชงเพิ่มเงินรางวัลที่ 1 เป็น 10 ล้านเข้า กมธ.ผู้บริโภคแล้ว แฉกำไรงวดละ 6.7 พันล้าน ต้องแบ่งคืนให้ประชาชน

‘สส.บุญรวี’ชงเพิ่มเงินรางวัลที่ 1 เป็น 10 ล้านบาท และเพิ่มเงินรางวัลอื่นๆ เข้า กมธ.คุ้มครองผู้บริโภค ขอส่วนแบ่งกำไรให้ประชาชน หลังข้อมูลพบฟันกำไรกว่า 6.7 พันล้านต่องวด แต่จ่ายรางวัลไม่มาก ย้ำไม่ได้ให้คนบ้าการพนัน แต่ขอความเป็นธรรม ย้ำรางวัลที่ 1 โอกาสถูกน้อย แต่อย่าหมดหวัง
นายบุญรวี ยมจินดา สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรครวมใจไทย และรองประธานกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร แถลงว่า วันนี้ (21 พ.ค. ) ตนได้ทำตามสัญญากับประชาชน โดยได้เสนอเรื่องการเพิ่มเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล เข้าที่ประชุมกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค โดยตามขั้นตอนต่อจากนี้ จะต้องมีการตั้งกรรมการกลั่นกรองเรื่องร้องเรียนขึ้นมาก่อนนำเรื่องนี้ไปพิจารณาและส่งเข้าที่ประชุมใหญ่ต่อไป โดยในส่วนของการหารือเรื่องการเพิ่มเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นจะต้องมีการเชิญผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้อำนวยการกองสลากมาร่วมหารือด้วย
นายบุญรวีกล่าวว่า ตนขอยืนยันกับประชาชนทั้งประเทศว่าจะเดินหน้าเรื่องนี้ต่อไป เพราะประชาชนผู้บริโภคตามกฎหมาย มีการซื้อลอตเตอรี่มากว่า 10 ปี แล้วจากรางวัลเลขท้าย 2 ตัว 1,000 บาท ขึ้นมาเป็น 2,000 บาทรางวัลที่ 1 จำนวน 3 ล้านขึ้นมาเป็น 6 ล้านซึ่ง 10 กว่าปีมาแล้ว ทั้งนี้จากข้อมูล แต่ละงวด จะมีการผลิตสลากกินแบ่ง 100 ล้านฉบับ ต้นทุนการจำหน่ายใบละ 67 บาท 100 ล้านฉบับ จะมีรายได้เข้ามาประมาณ 6,700 ล้านบาท ส่วนรางวัลมีทั้งหมด 1.4 ล้านรางวัล ส่วนที่ไม่ถูกรางวัลจะมีมากถึง 98.5 ล้านกว่าใบ โดยรางวัลที่ 1 มี 100 ใบ ได้รางวัลใบละ 6 ล้านบาท รวมแล้ว 600 ล้านบาท ที่กองสลากต้องจ่าย ถือว่าน้อยมาก จึงควรเอากำไรที่ได้นั้นไปเพิ่มเงินรางวัล หลายคนถามว่ามีโอกาสถูกรางวัลที่ 1 หรือไม่ ก็ต้องตอบว่ามี อยู่ที่ 0.001% โอกาสถูกน้อยแต่อย่าหมดความหวัง เพราะเงินจากการขายสลากได้ไปช่วยการกุศลต่างๆ
"ผมจะต้องคุ้มครองผู้บริโภค คือรางวัลที่ไม่ได้เพิ่มมา 10 กว่าปี ก็ควรจะได้เพิ่ม อันนี้ 6 ล้านบาทก็เพิ่มเป็น 10 ล้านบาท ส่วนรางวัลเลขท้าย 2 ตัว ตอนนี้อยู่ที่ 2,000 บาทก็ควรเพิ่มเป็น 5,000 บาท เลขท้าย 3 ตัว 4,000 บาทก็เพิ่มเป็น 10,000 บาท นอกนั้นก็ลดหลั่นกัน ก็ต้องหารือกับกองสลาก คณะกรรมการบริหารกองสลาก ให้เห็นใจประชาชนบ้าง เราไม่ได้ต้องการให้ประชาชนบ้าการพนัน แต่เรื่องพวกนี้มันไม่ใช่หรอก ผมทำหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค ก็อยากให้เกิดเป็นธรรม คนไม่เล่นหวยก็ไม่เป็นไร คนเล่นก็เล่น" นายบุญรวี กล่าว
นายบุญรวี กล่าวต่อว่า ปัจจุบันสลากกินแบ่งกำหนดราคาขายที่ 80 บาท แต่ซื้อจริง 100 กว่าบาท คนขายที่ไปรับมาแล้ว ถ้าบางคนขายไม่หมดก็เข้าเนื้อ ถ้าไม่ถูกก็ขาดทุน เพราะเหมือนบังคับขายว่ารับไปแล้วคืนไม่ได้ ซึ่งก็ไม่มีใครกล้ามาร้องเรียน เพราะต้องไปรับจากยี่ปั๊วอีกทีหนึ่ง ถ้าไปร้องเรียน ก็จะถูก 5 เสือกองสลากหมายหัวเอาไว้แล้วว่า ไม่ต้องมาขาย วันนี้ตนต้องทำตามที่พี่น้องประชาชนขอร้องมา คือการเพิ่มรางวัลสลาก ซึ่งก็รอเข้าสู่คณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคตามขั้นตอน ทั้งนี้ ในฐานะที่ตนเป็นรองประธานคณะกรรมการฯ เป็นหัวหน้าพรรครวมใจไทย และเป็นพรรคร่วมรัฐบาล ก็อยากจะผลักดันเรื่องนี้เพื่อพี่น้องประชาชน
“เราจะมีการเชิญผู้เกี่ยวข้องมาคุยว่าจะเพิ่มได้เท่าไหร่ เพิ่มได้ตามที่ผมเสนอหรือไม่ ผมไม่ถามว่ามีกำไรเท่าไหร่ เพราะผมรู้อยู่แล้วว่ามีกำไร แต่คนที่เกี่ยวข้องรวยกันสะดือบวมแล้ว จึงควรให้คืนกำไรให้กับพี่น้องประชาชนบ้าง คืนกำไรให้กับสังคมเพราะมันเป็นภาษีบาป คืนให้กับการศึกษา คืนให้กับนักเรียน อย่างไรก็ตาม ส่วนโอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จตามความรู้สึกของผมคิดว่า 100% อย่างไรก็ต้องยืนข้างประชาชน เพราะคุณมีกำไรแล้ว คืนให้ประชาชนบ้างได้ไหม ถ้าไม่คืนก็ตัวใครตัวมัน ซึ่งไม่มีหรอกที่เขาจะไม่คืน แต่จะคืนเท่าไหร่แค่นั้นเอง และเมื่อไหร่นั้นก็ยังบอกไม่ได้” นายบุญรวี กล่าว.