"อนุทิน" สั่ง มท.-ตร.บูรณาการเป็นทีมจังหวัด ปราบอาชญากรรม เหน็บพวกอยู่เหนือกฎหมายความจำเสื่อมชอบถาม "รู้ไหมผมเป็นใคร"

นายกฯ อนุทิน มอบนโยบาย วงเวิร์กชอป "มท.-ตร." สั่งบูรณาการทำงานร่วมกันเป็น "ทีมจังหวัด" ยึดสโลแกน 4เป้ากมายหลัก "บำรุงสุข พิทักษ์สันติราษฎร์ พิฆาตยาเสพติด พิชิตอันธพาล" ลั่นยุคนี้พกปืนผิดกฎหมาย เจอที่ไหนจับทันที ย้ำนโยบาย "ปิดชื่อถือพฤติกรรม" ใครเคลียร์ก็ไม่รอด เปรียบพวกอยู่เหนือกฎหมายชอบถาม "รู้ไหมผมเป็นใคร" พวกนี้เป็นโรคความจำเสื่อม ต้องส่งไปรื้อฟื้นความจำในคุก ขีดเส้นตายกันยายนนี้รู้กัน ใครมีผลงานได้ไปต่อ พร้อมประกาศกร้าวสู้เพื่อประชาชน ล้มเหลวรัฐบาลรับแทนเอง
วันที่ 21 พ.ค.เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงชาดไทย เป็นประธานมอบนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาล ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) โดยทันทีที่ถึงสถานที่จัดงานนายกรัฐมนตรีได้เดินชมนิทรรศการการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งในส่วนของกระทรวงมะสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
นายกรัฐมนตรี กล่าวมอบนโยบายว่า วันนี้พวกเราซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงานทางด้านปกครองความมั่นคงและตำรวจได้มาร่วมกัน ณ ที่นี้ ยินดีต้อนรับ ซึ่งต้องกล่าวคำว่ายินดีต้อนรับสู่ทำเนียบรัฐบาลของพวกเรา วันนี้เห็นว่าทำไมไม่ประชุมตามศูนย์ประชุมต่างๆเพราะอยากให้ได้เห็นว่านี่คือสิ่งที่เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล และการปฏิบัติความร่วมมือทั้งหลายทั้งปวงจะต้องเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางของการบริหารราชการแผ่นดินคือทำเนียบรัฐบาลแห่งนี้ รู้สึกยินดีที่ได้เห็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 2 หน่วยงานหลักคือกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากกองทัพ กระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานอิสระต่างๆ
วันนี้ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือ workshop เพื่อขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งหน่วยงานที่สังกัดทั้งหมดต่างเป็นองค์กรขนาดใหญ่ และมีศักยภาพสูง หากมีการจัดเครื่องบูรณาการ การทำงานได้เป็นอย่างดี สิ่งที่จะสะท้อนออกมาคือความมั่นคงและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนชาวไทย
ปัจจุบันสถานการณ์ความมั่นคง มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมความมั่นคงของประเทศให้ปราศจากภูมิข้ามทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นภัยคุกคามจากภายในประเทศหรือนอกประเทศ ทั้งกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตลอดจนกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานความมั่นคง ถือเป็น 4 เสาหลัก ในการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ จึงขออนุญาตมอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคง เพื่อให้ทุกองค์กรและหน่วยงานในสังกัดได้ทำงานร่วมกันอย่างมีเอกภาพ
นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่า ในมิติด้านการป้องกัน ขอให้ทางกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในลักษณะการบริหารราชการ เรามีผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอให้ทั้งสองส่วนทำงานในลักษณะทีมจังหวัดอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลและวางแผนเชิงรุกอย่างต่อเนื่องโดยสามารถใช้กลไกในพื้นที่ทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยจากยาเสพติด อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและภัยจากผู้มีอิทธิพล ที่คอยมาข่มเหง รังแกพี่น้องประชาชนในความดูแลของพวกเรา เรื่องนี้ทั้ง 2 ส่วนต้องทำงานอย่างจริงจัง อย่าทำเป็นพลุ ตะไล ขึ้นมา มีกระแส มีข่าว และเราก็ไปตอบสนองเป็นครั้งๆ อยากให้ทุกท่านได้วางแผนล่วงหน้าในการที่จะ ปราบปรามและป้องกันอาชญากรรมเหล่านี้อย่างมั่นคงและยั่งยืนและมีความต่อเนื่อง ซึ่งต้องปลูกจิตสำนึกของพวกเรา หน้าที่ของพวกเราคือดูแลพี่น้องประชาชน ความรู้สึกของพวกเราคือต้องห่วงใยพี่น้องประชาชน และมีความรู้สึกเจ็บปวดที่ได้เห็นพี่น้องประชาชนของเราถูกรังแก หรือถูกคุกคาม ถ้าเรามีความสำนึกเช่นนี้ได้ การร่วมมือ ร่วมใจในการปฏิบัติงาน ก็จะทำให้เกิดความผาสุก บำรุงสุข สโลแกนของกระทรวงมหาดไทย พิทักษ์สันติราษฎร์เป็นของตำรวจ และขอเพิ่มนิดเดียว คือ พิฆาตยาเสพติด ข้อสุดท้าย เอาแค่นี้ก่อนให้สมกับเจตนารมณ์ที่มาพบกันในวันนี้ คือพิชิตอันธพาล ทั้ง 4 เป้าหมายที่ได้กล่าวมา ขอให้ถือเป็นเป้าหมายหลักที่พวกเราจะร่วมงานกัน เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีความสุข
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในพื้นที่เสี่ยงเมืองท่องเที่ยวเขตเศรษฐกิจที่สำคัญต้องสร้างเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศและประชาชนที่มหาโอกาสทำมาหากิน และทำให้ทุกจังหวัดมีความปลอดภัย ปราศจากอาชญากรรมทุกๆแบบ ข้อมูลต่างๆที่ท่านทั้งหลายได้นำเสนอ เชื่อว่ารัฐบาลชุดนี้ ให้การสนับสนุน ทั้งงบประมาณ ทั้งการดำเนินการ และการทำให้ พวกท่านมีอุปกรณ์ เครื่องมืออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติภารกิจ และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อตอบสนองเหตุการณ์ ที่ต้องรวดเร็วและมีความทันท่วงที ท่านได้แสดงให้เห็นก่อนที่จะเข้ามาตรงนี้ นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเชื่อว่ายังมีอีกมากมายที่เป็นทรัพยากรที่สามารถทำให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ถ้ามีความจริงจังในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้
นายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า เรื่องมิติด้านการปราบ ขอให้มีการเพิ่มความเข้มข้นการปราบปรามอาชญากรรม ทุกประเภทไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกประเทศ และการกระทำผิดทุกๆเรื่องให้สอบสวน สืบสวนขยายผลไปถึงผู้บงการและเครือข่ายรายใหญ่ เร่งดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างจริงจัง เช่นพวก Call Center เว็บพนันออนไลน์ ต้องมีการจับกุมและตัดเส้นทางการเงินอย่างเด็ดขาด มาตรการเชิงรุกเราต้องปราบปรามผู้มีอิทธิพล อาวุธปืน ซึ่งอาวุธปืน ต้องกราบเรียนทุกท่าน ขณะนี้กระทรวงมหาดไทย มีคำสั่งไม่ให้บุคคลทั่วไป ซึ่งไม่ใช่พวกท่าน เจ้าพนักงานของรัฐ ยังสามารถพกพาอาวุธไปไหนมาไหนได้ในการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น
แต่ถ้าเป็นประชาชนทั่วไปการพกพาอาวุธปืนถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมาย และผิดกฎหมายมาตั้งแต่ตนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในขณะนั้นตนและนายกรัฐมนตรีนาย เศรษฐา ทวีสิน และนางสาวแพทองธาร ชินวัตร ได้ร่วมกันออกคำสั่งมีประกาศให้มีการห้ามพกพาอาวุธปืน โดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นวันนี้ถ้าเจอคนที่ไหน ไม่ว่าจะเป็นคนปกติหรือเป็นนักเลงเป็นอันธพาล หากพวกเราอาวุธปืนต้องจับ เพราะกฎหมายเรียบร้อยแล้ว ไม่มีเหตุผลใดๆที่คนไทยจะต้องพกพาอาวุธปืนออกไปป้องกันตัวเอง คนที่จะป้องกันคนไทยประชาชนคือพวกเราไม่ต้องให้เขาไปถือปืน หากใครถือปืน มักจะรู้สึกมั่นใจเป็นพิเศษขึ้นมาและใจจะร้อนผิดปกติ ลองนึกสภาพหากมีการดวลกันระหว่างประชาชน ที่นี่ไม่ใช่บ้านป่าเมืองเถื่อน แต่เป็นประเทศที่มีความศิวิไลมีวัฒนธรรมมีสิ่งดึงดูดมากมายที่จะทำให้คนเข้ามาลงทุนมาท่องเที่ยวฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ ตราบใดที่ตนยังเป็นนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลความมั่นคงด้านนี้อยู่ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าก็จะต่อไปอีกและมั่นใจว่าคงไม่มีรัฐบาลคนไหนที่เข้ามาแล้วจะยกเลิกคำสั่งนี้ที่ห้ามประชาชนพกปืนแล้วกลับมาให้ประชาชนพกปืน ซึ่งคิดว่า คงเป็นเรื่อง ที่วิญญูชนทั้งหลายที่มาบริหารประเทศนี้คงไม่กระทำ ขอให้ยึดหลักไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย อันนี้สำคัญมากๆ
"พวกอยู่เหนือกฎหมาย มักจะเป็นโรคความจำเสื่อม เพราะเวลาพวกท่านไปดำเนินการจับกุมจัดการ เขาจะชอบถามว่าคุณรู้ไหมว่าผมเป็นใคร ในเมื่อมันยังไม่รู้ว่าเป็นใครเลยท่านคงไม่ต้องรู้ว่ามันเป็นใครก็จัดการซะ ปราบปรามให้สิ้นซาก คนความจำเสื่อม ถ้าเป็นความจำเสื่อมจากสภาพทางกาย เราดูแล แต่ถ้าความจำเสื่อมแล้วยังมาคุกคามมาทำผิดกฎหมาย ข่มเหง รังแกพี่น้องประชาชนของเราคนเหล่านี้ไร้ค่า ต้องจัดการอย่างจริงจัง ให้เขาไปทบทวนความจำในคุกรับรองว่าเขาจะจำได้หมดว่าเขาได้ทำอะไรมาบ้าง แล้วเขาจะรู้สึกเสียใจในสิ่งที่เขาได้ทำ" นายกรัฐมนตรีกล่าว
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สิ่งที่ตนพูดมาไม่ได้คาดหวังว่าจะเกิดในวันนี้พรุ่งนี้ทั้งหมด แต่ถ้าเราเริ่มจากการที่เห็นว่า ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้การฯ เริ่มคุยประชุมวางแผนกัน จูงมือกันลงตรวจตราพื้นที่ ท่านคิดว่าไอ้พวกอันตราย พวกทำผิดกฎหมาย พวกนักเลงจะอยู่รอท่านเหรอ ไม่น่าเกิดขึ้น ผมไม่ทราบว่า ผมโชคดีหรือเปล่าที่ได้มาร่วมงานกับพวกท่าน สิ่งที่ผมมั่นใจ มันเป็นความมั่นใจที่ผมถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กลูกเขยตำรวจเก่า ผมเชื่อมั่นในฝีมือและศักยภาพของฝ่ายความมั่นคงของประเทศนี้
ผมไม่รู้เป็นอะไร ผมเห็นพวกท่าน ถ้าท่านตั้งใจที่จะทำเรื่องต่างๆที่ก่อให้เกิดความสงบสุขในประเทศและแก่ประชาชนแล้ว ผมไม่ค่อยมีความรู้สึกว่าท่าทางจะล้มเหลวซะละมั้ง ไม่มีเลยครับ มีแต่ความมั่นใจว่าเรียบร้อย เดี๋ยวก็จัดการได้ เดี๋ยวก็ขยายผลได้ เดี๋ยวก็ถึงผู้บงการ ผมอาจจะโชคดีที่เข้ามาในช่วงที่พวกเราทุกคนทำงาน โดยยึดมั่นในเรื่องของผลงานเป็นเป้าหมายหลัก การตรวจสอบทุกวันนี้ ความล้ำหน้าทางเทคโนโลยี การสื่อสาร การเป็นข่าวมันเหมือนเป็นกรอบที่ทำให้เราต้องเดินอยู่ภายในกรอบนั้น และต้องการจะทำให้เห็นผลสัมฤทธิ์ขึ้นมา เพราะสิ่งที่เราได้ทำนั้น จะล่วงรู้ไปถึงคนทั้งประเทศ ภายในระยะเวลาอันสั้น และจะมี commentator มากมาย ที่จะคอยกำกับ นี่เป็นสิ่งที่ดี และถือว่านี่คือการรับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์และรับฟังคำแนะนำของพี่น้องประชาชน
ซึ่งรัฐบาลชุดนี้ได้ดำเนินการมาโดยตลอด ฉะนั้นค่อยๆปรับปรุงประสิทธิภาพดำเนินกาเป็นเลเยอร์ ๆ เมื่อกลับไปในพื้นที่ได้คุยกัน ตั้งสารวัตรปลัดอำเภอหมู่ จ่าได้คุยกับผู้ใหญ่บ้านกำนัน สิ่งที่เราสามารถจะตอบสนองและดำเนินการในลักษณะเป็นขั้นตอนเป็นลำดับชั้นมันเกิดขึ้น ถ้าวางแผนกันได้เช่นนี้ ทุกระดับจะได้มีความรับผิดชอบเกิดขึ้นในแต่ระดับรายงานขึ้นมาได้และช่วยเขาแก้ไขปัญหา
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตอนนี้อาชญากรรมมีทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีการผสมด้วยคนในกับคนนอกประเทศก็ร่วมมือกัน เช่นธุรกิจนอมินี ธุรกิจเป็นนายหน้า ตัดตอนทั้งหลายเหล่านี้ ผมมั่นใจว่าไม่เกินความสามารถของพวกท่านเลยแม้แต่น้อย ไม่ได้เผื่อพื้นที่แม้แต่ตารางนิ้วเดียวว่าพวกท่านจะทำไม่สำเร็จ เราต้องไม่ให้คนต่างชาติมาข่มเหงคนในบ้านเรา ฉันใดก็ฉันนั้นเราอยู่ในบ้าน ถ้าคนนอกบ้านเข้ามาถึงเดินเข้าครัวไปสั่งคนในบ้านเราทำนั่นทำนี่ เราคงไม่มีความชื่นชม เพราะนี่คือประเทศของเราต้องดูแลพี่น้องประชาชนของเราให้ความสำคัญกับเขาหรือสิ่งอื่นใด
"และเรื่องเหล่านี้ขอให้ความมั่นใจท่านไม่ต้องกังวลในเรื่องการเมือง วันนี้ท่านได้รับนโยบายจากรัฐบาลไปเรียบร้อยแล้ว ผมให้คำยืนยันเลยว่าจะไม่มีรัฐมนตรีคนไหน บอกฟังนายกฯ ไปแล้วไม่ต้องทำตาม ตรงนี้พวกผม น้องผมพี่ผม ท่านลุยเลยครับ ผมเปิดโหมดไว้ให้พวกท่านเรียบร้อยแล้ว โหมด "ปิดชื่อถือพฤติกรรม" ถ้ารู้สึกว่าคนนี้จะเป็นใครก็อย่าไปดูชื่อ บอกลูกน้องไม่ต้องเอ่ยชื่อ ไม่ต้องบอกผมเอาพฤติกรรมมาเรื่อยๆ พอมาถึง ก็ถึงจุดที่เราช่วยเหลือเขาไม่ได้ ทำได้ไหม ก็ผมทำมาแล้ว ผมทำอย่างนี้เวลาท่านจะทำอะไร ผมบอกไม่ต้องบอกใคร มาถึงเอาสำนวนเอาพฤติกรรม เอาคดี เอาเนื้อความมาและพอไปตรงนั้นก็ไปเลย ก็ในเมื่อตัวผมเอง ซึ่งรับผิดชอบดูแลการบริหารราชการแผ่นดิน ผมยังต้องทำในสิ่งเหล่านี้ ฉะนั้นคนอื่นมาสั่งทำมาขอท่านก็ถือว่า เป็นคำขอหรือคำสั่งที่ไม่ชอบในเมื่อเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องปฏิบัติ ง่ายๆ แค่นี้เอง" นายกรัฐมนตรี กล่าว
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ท่านทั้งหลายในห้องนี้เวลาไม่อยู่บนเวทีหรือที่ห้องประชุมเราเรียกกันพี่ในห้องนี้คือพี่น้องแต่เราเลือกพี่หมดตามหลัง วปอ. ใครทำอะไรรู้สึกอึดอัดใจ ท่านก็รู้ว่าผมเข้าถึงง่ายอยู่แล้ว โดยเฉพาะเรื่องที่เป็นงานของท่าน แล้วทำให้ท่านต้องมีความลำบากใจ ถ้าเป็นงานที่ท่านทำภายใต้นโยบาย ผมพร้อมเสมอ ที่จะรับฟัง และให้แนวทาง และรับผิดชอบร่วมกับท่าน ในเรื่อง ของการดูแลบำบัดทุกข์บำรุงสุข พิทักษ์สันติราษฎร์ พิฆาตยาเสพติด พิชิตอันธพาล ครบหมด
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ด้านการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนกระทรวงมหาดไทยมีศูนย์ดำรงธรรมและหน่วยงานในพื้นที่เป็นช่องทางหลักรับเรื่องร้องเรียนแก้ไขปัญหาติดตามผลอย่างใกล้ชิดให้ประชาชนได้เข้าถึงความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วเป็นธรรมและตรวจสอบได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดก็เอาผู้การ เข้าสู่ระบบนี้ด้วยเป็นการบูรณาการความร่วมมือกัน ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมอยู่แล้ว เมื่อสักครู่ที่มีการนำเสนอมาได้ใช้เทคโนโลยีทุกรูปแบบในการดำเนินการปราบปราม อาชญากรรมต่างๆ นี่คือว่าเป็นการดำเนินการเชิงรุก ฉะนั้น ตรงนี้เราอยู่บนฐานเดียวกันแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้การฯ สามารถที่จะเริ่มจับมือกันแล้วดำเนินการ โดยทันทีในพื้นที่ของท่าน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอให้หัวหน้าหน่วยทั้งหลาย ตั้งแต่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ผู้ช่วย และผู้บัญชาการให้การสนับสนุนทีมงานในแต่ละจังหวัด หรือแม้กระทั่งแต่ละภารกิจอย่างเช่นกองบัญชาการสอบสวนกลางที่ไปได้ทั่วประเทศก็ว่ากันเป็นจุดๆให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่สามารถประสานความร่วมมือ อย่างผู้บัญชาการสอบสวนการ ประสานในพื้นที่โดยประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดหรืออธิบดีกรมการปกครองก็ได้ซึ่งมีความคุ้นเคยกับระบบ ด้านการปกครอง และด้านการปราบปราม ดีอยู่แล้วคดีไหนที่เป็นคดีลึกลับซับซ้อนพิเศษต้องใช้ความสามารถเฉพาะด้าน ต้องอาศัยความร่วมมือเราก็มี DSI มี ปปง. มี ปปท.
"ผมเห็นว่าองคาพยพของเราครบอยู่แล้ว ขอให้ทำเถอะ ตอนนี้จะเข้าเดือน 6 แล้ว แม้ฝนจะตกพรำๆ 2-3 เดือนนี้รู้กัน กันยายนนี้ ก็รู้ว่าท่านเหมาะสมอยู่ตรงนี้หรือไม่ เราก็รับผิดชอบร่วมกัน ไม่มีปัญหา ถ้าใครทำได้ดี ผลงานก็จะฟ้องออกมา ใครตั้งใจทำ ใครร่วมมือกันผลงานก็จะฟ้องออกมา เห็นได้ชัด และสิ่งที่ดีที่สุดคือพี่น้องประชาชน จะชื่นชมในผลงาน และการทำงานของพวกท่าน สิ่งเหล่านี้ผมขอให้ท่านได้ใช้เวลา workshop วันนี้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องประชุมสัมมนา 3 วัน 5 วันเอาวันนี้ไม่กี่ชั่วโมงเชื่อว่าจะมีแนวทางและมีทางออกและมีหลักปฏิบัติ ที่จะไปบำบัดทุกข์บำรุงสุขและพิทักษ์สันติราษฎร์ให้กับประชาชนด้วยกัน วันนี้ผมเคลียร์หมดทุกคิวหวังว่าผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้การฯน่าจะเคลียร์คิวแล้วท่านต้องเคลียร์ไม่เช่นนั้นเดินทางมากรุงเทพฯ ไม่ได้ เราต้องทำงานรูปแบบใหม่ ไม่ใช่ ประธานออกก็หายหมด วันนี้อยู่ทำเนียบผมไม่ไปไหนอยู่กับพวกท่านนั่งฟังนั่งคุย เป็นการทำงานร่วมกันทุกคนสามารถเดินข้ามโต๊ะไปมารับผิดชอบรับฟังได้หมด เที่ยงกินข้าวด้วยกันบ่ายสรุปพรุ่งนี้ดำเนินการ ก็ให้มันรู้ไปว่าจะไม่มีอะไรออกมาจากการระดมสมองของพวกเราทุกคนที่มาอยู่ ในห้องประชุมแห่งนี้ ในวันนี้มันเป็นไปได้มันต้องเกิดสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์อย่างแน่นอนให้กับพี่น้องประชาชนภายหลังจากการประชุมแสวงหาความร่วมมือกันในวันนี้" นายกรัฐมนตรีกล่าว
นายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า ผมในฐานะรัฐบาล มีความมั่นใจ เป็นอันมาก ในประสิทธิภาพการทำงานของพวกท่านทุกคน อันนี้ท่านเปลี่ยนผมไม่ได้ ผมมั่นใจจริงๆ ผมอาจจะไม่มั่นใจว่าใครจะวอกแวกหรือเปล่า แต่เรื่องฝีมือเชื่อมั่นว่าท่านยอดฝีมือทุกคนเราตัดความวอกแวกออกไป
เรานึกถึงประชาชนก่อน แล้วผลงานเหล่านี้จะเป็นอานิสงส์ที่ให้เราทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข และมีความเต็มใจ ที่จะเห็นบ้านเมืองพัฒนาไปในทิศทางที่ดี และหวังว่าพวกเราทุกคนแลกเปลี่ยนความมั่นใจซึ่งกันและกัน สิ่งที่ท่านทำถ้าทำด้วยเจตนารมณ์ที่บริสุทธิ์ ถ้ามันจะมีอะไรขึ้นมา ท่านรู้สไตล์การทำงานของรัฐบาลชุดนี้ดี รับแทนหมด ไม่มีโยน ความล้มเหลวก็คือความล้มเหลวของรัฐบาลเช่นกัน ฉะนั้นไม่มีเรื่องอื่น นอกจากบันดาลความสำเร็จให้เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนอย่างจริงจัง ขอบคุณในความทุ่มเทที่มาร่วมประชุม ในวันนี้หวังว่าเราจะทำงานด้วยกัน ด้วยประสิทธิภาพและด้วยผลงานที่เป็นที่พึงพอใจของพี่น้องประชาชน เจ้านายของเราทุกคน