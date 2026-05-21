“สิริพงศ์” ตอบกระทู้รถไฟชนรถเมล์ เผยขบวนเกิดเหตุเป็นเที่ยวกลางคืนแต่ดีเลย์ 15 ชม.เล็งช่วยคนฝั่ง ตอ.ได้นั่งแอร์พอร์ตลิงก์

รมช.คมนาคมตอบกระทู้ปมรถไฟชนรถเมล์ เผยขวนเกิดเหตุเป็นเที่ยวกลางคืนแต่ดีเลย์ 15 ชม. เตรียมช่วยคนฝั่งตะวันออกได้นั่งแอร์พอร์ตลิงก์ หากห้ามรถไฟเข้าเมือง เร่งเชื่อมต่อระบบอาณัติสัญญาณรถไฟกับตำรวจ วางอนาคตให้รถไฟวิ่งรางลอยฟ้าอย่างเดียว
วันที่ 21 พ.ค.ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาฯ ที่มีนายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาฯ เป็นประธานการประชุม วาระกระทู้ถามสด นายสังคม แดงโชติ สส.ประจวบคิรีขันธ์ พรรคภูมิใจไทย ตั้งถามต่อข้อเท็จจริงกรณีเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัด บริเวณแยกอโศก-ดินแดง เมื่อ 16 พ.ค. และวิธีการแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้เหตุเกิดซ้ำ
โดย นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ชี้แจงว่าจากการตรวจสอบที่พบพนักงานขับรถมีสารเสพติดนั้น หน่วยงานได้ให้ออกจากราชการไว้ก่อนและได้ตั้งกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้กรณีที่พนักงานขับรถไฟพบมีสารเสพติดหลายชนิดในร่างกายนั้นกระทรวงยอมรับไม่ได้ ทำให้ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.คมนาคม สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่บริการขนส่งสาธารณะตรวจพนักงานทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ไม่ใช่วัวหายล้อมคอก แต่กระทรวงยึดถือและปฏิบัติที่ผ่านมาเป็นแบบสุ่มตรวจ แต่ได้ปรับให้เป็นตรวจแบบปูพรมทุกสังกัด 7-15 วัน จากการตรวจพบ พนักงานขับรถที่ใช้สารเสพติดเพิ่มเติมอีก จึงได้ส่งตัวไปตรวจที่โรงพยาบาล หากแพทย์ยืนยันว่าเสพสาเสพติด กระทรวงจะดำเนินการต่อในทุกกรณี
นายสิริพงศ์ ชี้แจงต่อว่า ส่วนวิธีแก้ปัญหาในเบื้องต้นที่จะห้ามรถไฟบรรทุกสินค้าเข้าในพื้นที่เขตเมือง และมีคนวิจารณ์ว่าอาจทำให้สินค้า เช่น พืชผักผลไม้เสียหาย นั้นข้อเท็จจริงรถที่บรรทุกสินค้านั้นเป็นวัสดุก่อสร้าง ปูน เหล็ก น้ำมัน ที่เดินทางมาจากท่าเรือ แหลมฉบัง ทั้งนี้มีกฎให้วิ่งได้เฉพาะช่วงกลางคืน แต่รถไฟขบวนที่เกิดเหตุ เป็นรถเที่ยว 23.00 น. ของวันที่ 15 พ.ค. แต่รถดีเลย์ 900 นาที หรือ 15 ชั่วโมง เมื่อรถออกจึงถูกตีว่าเป็นรถเที่ยวกลางคืนแต่ดีเลย์ นอกจากนั้นกระทรวงงได้ศึกษาในหลายกรณี เช่น กรณีให้รถไฟวิ่งเฉพาะช่วงกลางคืนจะมีผลกระทบกับประชาชนแบบไหน และต้องชดเชย ทดแทนให้อย่างไร เช่น ชานเมืองตะวันออก ที่มีแอร์พอร์ตเรลลิงก์ หากเปลี่ยนจากระบบรถไฟให้ประชาชนใช้บริการแอร์พอร์ตเรลลิงก์ รัฐบาลจะช่วยเหลืออย่างไร ส่วนสายเหนือ สายอีสาน ไม่มีปัญหาเพราะขึ้นลอยฟ้าแล้ว ส่วนสายใต้ที่มีรถไฟฟ้าสายสีแดงแต่ส่วนกลางเมืองที่มีบางส่วนจัดการระบบขนส่งอื่นทดแทน เป็นต้น ทั้งนี้อยู่ระหว่างการศึกษาโดยนำข้อวิจารณ์และความเห็นของประชาชนมาพิจารณาหาทางออก เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงให้มากที่สุด เป็นแผนระยะสั้น
นายสิริพงศ์ ชี้แจงต่อว่าส่วนแผนระยะกลางระยะ 1-2 ปี จะหาทางเชื่อมต่อระบบอาณัติสัญญาณ กับรถไฟ กทม. และตำรวจจราจร นำระบบเทคโนโลยีมาใช้ จึงเป็นทางเลือกที่จะพิจารณาทำ ขณะที่ในระยะยาว อาจทำให้มีระบบรางในอุดมคติ คือ รถไฟวิ่งรางลอยฟ้า ส่วนถนนด้านล่างให้ระบบล้อสัญจร ที่กระทรวงคมนาคมจะดำเนินการต่อไไป