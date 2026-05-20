กธ.รับเรื่องถูกหลอกทัวร์ฮัจญ์ ลั่นไม่ทอดทิ้งช่วยคดี-เยียวยา ชง กมธ.สอบ-ดัน พ.ร.บ.กิจการฮัจญ์ กันมิจฉาชีพ

“ร.อ.ธรรมนัส” ส่งทีมพรรคกล้าธรรม รับเรื่องเหยื่อถูกหลอกทัวร์ฮัจญ์ สูญ 4.6 แสน ลั่นไม่ทอดทิ้งประชาชน เดินหน้าช่วยคดี-เยียวยา พร้อมดัน พ.ร.บ.กิจการฮัจญ์ ป้องกันมิจฉาชีพหลอกผู้แสวงบุญ เตรียมส่งเรื่องเข้า กมธ.ศาสนา-คุ้มครองผู้บริโภคตรวจสอบเร่งด่วน
วันนี้ (20 พ.ค.) ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า หัวหน้าพรรคกล้าธรรม (กธ.) มอบหมายให้ นายมุดดีน อูมา รองหัวหน้าพรรคกล้าธรรม, นายยูนัยดี วาบา สส.ปัตตานี พรรคกล้าธรรม และ นายลุตฟี หะยีอีแต สส.นราธิวาส พรรคกล้าธรรม เป็นตัวแทนรับเรื่องราวร้องทุกข์ จากผู้เสียหายคือนายอะหมัด บิลตะหลี และ นางยูรีนา นิเด พร้อม นายฮานาพี หมื่นเส็น ทนายความ มายื่นหนังสือขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย ขอให้ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการฮัจญ์ ช่วยเหลือเร่งรัดการดำเนินคดีและเยียวยาความเสียหายด้วย
โดยระบุว่า เมื่อประมาณวันที่ 25 ธันวาคม 2568 นายอะหมัด บิลตะหลี และ นางยูรีนา นิเด (ภริยา) ชาวตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้ถูก นายสุรศักดิ์ สุเรรัตน์ โฆษณาชักชวนตนเองและประชาชนทั่วไป ผ่านการพูดคุยทางโทรศัพท์และช่องทาง Facebook - WhatsApp โดยอ้างว่า บริษัท อานัส อินเตอร์เทรด แอนด์ ทัวร์ จำกัด เป็นผู้ประกอบกิจการนำพาผู้แสวงบุญไปประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์ ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย โดยสามารถจัดหาแพ็กเกจการเดินทาง ที่พัก และตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ได้จริง และกำหนดเดินทางในวันที่ 18 พฤษภาคม 2569 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
ทั้งนี้ เมื่อผู้เสียหายทั้งสองหลงเชื่อข้อความอันเป็นเท็จดังกล่าว จึงได้ตกลงซื้อแพกเกจแสวงบุญและโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย ไปยังบัญชีธนาคารกรุงเทพ ของ นายสุรศักดิ์ สุเรรัตน์ จำนวน 5 ครั้ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 460,000 บาท จนกระทั่งก่อนถึงกำหนดเดินทางในวันที่ 18 พฤษภาคม 2569 ผู้เสียหายทั้งสองได้ทวงถามเอกสารการเดินทางและวีซ่า แต่ผู้ถูกร้องกลับบ่ายเบี่ยงและไม่สามารถจัดหาให้เดินทางได้จริง เมื่อทวงถามเงินคืน ผู้ถูกร้องปฏิเสธและได้หลบหนีไป ปัจจุบันไม่สามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์ ส่วนทางแอปพลิเคชัน WhatsApp ผู้ถูกร้องอ่านข้อความแต่ไม่ยอมตอบกลับ ส่งถึงพฤติการณ์หลอกลวงฉ้อโกง
ดังนั้น ผู้เสียหายทั้งสองจึงขอความอนุเคราะห์เพื่อดำเนินการประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครองที่กำกับดูแลสำนักงานกิจการฮัจญ์ หรือคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการฮัจญ์ของ นายสุรศักดิ์ สุเรรัตน์ และ บริษัท อานัส อินเตอร์เทรด แอนด์ ทัวร์ จำกัด เพื่อปราบปรามบริษัทเถื่อนที่มีพฤติกรรมหลอกลวงประชาชน
ช่วยเหลือในการดำเนินคดีอาญา ฐานฉ้อโกงประชาชนกับ นายสุรศักดิ์ สุเรรัตน์ เพื่อนำเงินมาชดใช้เยียวยาค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายทั้งสอง เพราะขณะนี้ ไม่มีเงินดำรงชีพและติดตามคดีดังกล่าว
ด้าน นายนัจมุดดีน กล่าวว่า ในนามพรรคกล้าธรรม โดย ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า ได้ทราบเรื่องนี้แล้ว และแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะเข้าใจดีว่า ผู้เสียหายทั้งสองคนได้ประกอบอาชีพสุจริตด้วยความยากลำบากเพื่อสะสมเงินมาทั้งชีวิต เพื่อหวังจะได้ไปแสวงบุญ แต่ต้องเจอผู้ประกอบการมาหลอกลวง ซึ่งได้ไปแจ้งความคดีฉ้อโกงประชาชน ที่สถานีตำรวจหัวหมาก ไว้แล้ว เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ส่วนวันนี้ที่ได้มายื่นร้องทุกข์ทางพรรคกล้าธรรม ก็ถือว่า เป็นการประเดิมเคสแรก หลังจากทางพรรคประกาศเปิดรับเรื่องราวร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชน ส่วนเรื่องนี้ ยืนยันว่า จะติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง จะไม่ทอดทิ้งเรื่องนี้อย่างแน่นอน นอกจากนี้ ทางพรรคยังจะใช้โอกาสนี้ เตรียมผลักดันเสนอร่างพระราชบัญญัติกิจการฮัจญ์ พ.ศ.... สู่สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งตนเองเห็นว่าจะเป็นประโยชน์และมีส่วนสำคัญในการป้องกันปัญหาหลอกลวงผู้แสวงบุญในโอกาสต่อไป
ด้าน นายยูนัยดี วาบา กล่าวว่า ในนามทีมโฆษกพรรคกล้าธรรม จะเร่งนำเสนอกรณีผู้เสียหายถูกหลอกซื้อทัวร์ไปแสวงบุญ เข้าสู่คณะกรรมาธิการศาสนาฯ และคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง นำไปสู่การแก้ไขปัญหาและเยียวยาให้ผู้เสียหายโดยเร็ว