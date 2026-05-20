เปิดตัวเลขจ้างเฉพาะเจาะจง "สำนักนายกฯ" จัดเลี้ยง "เจ้าสัว" สัปดาห์ก่อน คืนเดียว แค่! 958,325 บาท เวที “ผู้ประกอบการพูด รัฐบาลฟัง”

เปิดตัวเลขจ้างเฉพาะเจาะจง "สำนักนายกฯ" จัดเลี้ยง เจ้าสัว 10 กลุ่มอุตสาหกรรม เวที “ผู้ประกอบการพูด รัฐบาลฟัง” เมื่อสัปดาห์ก่อน คืนเดียวเกือบ 1 ล้านบาท แยกเป็นจ้างออกแบบรูปแบบการจัดงาน ตกแต่งสถานที่ และดำเนินรายการ วงเงิน 475,500 บาท และ จ้างทำระบบแสง ระบบควบคุมภาพ ระบบเสียงและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งและรื้อถอน วงเงิน 482,825 บาท รวม 2 รายการ 958,325 บาท อย่างไรก็ตาม การว่าจ้างดังกล่าว ไม่ระบุถึง "วงเงินสำหรับเมนูอาหาร"
วันนี้ (20 พ.ค.2569) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยถึงกรณีนักวิชาการชื่อดัง ตั้งคำถามถึง งบประมาณของรัฐ ในการจัดเวทีหารือ “ผู้ประกอบการพูด รัฐบาลฟัง” ร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงค่าอาหาร
มีใจความว่า “รัฐบาลใจใหญ่ เลี้ยงอาหารเย็นเจ้าสัว เมื่อ 15 พ.ค. ทั้งที่ต้องกู้เงิน 4 แสนล้านบาท ขอถามว่างานเลี้ยงเย็นใช้งบไปเท่าไหร่” ก่อนที่รองโฆษกรัฐบาล จะโต้กลับว่า ใช้งบอย่างเหมาะสมคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ
โดยเวทีดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานจริงในภาคธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดเวทีหารือร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
พบว่า เมื่อวันที่ 12 พ.ค.2569 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) ได้ออกประกาศฯ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบรูปแบบการจัดงาน ตกแต่งสถานที่ และดำเนินรายการในการจัดการหารือร่วมระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่จัดขึ้นในตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อ 15 พ.ค. ที่ผ่านมา
ประกาศฉบับนี้ ระบุว่า ตามได้มีโครงการ จ้างออกแบบรูปแบบการจัดงาน ตกแต่งสถานที่ และดำเนินรายการในการจัดการหารือร่วมระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
"สลน.ได้ว่าจ้างผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เดอะสแตนดาร์ด จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 475,500 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
งานเดียวกัน ยังว่าจ้างทำระบบแสง ระบบควบคุมภาพ ระบบเสียงและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งและรื้อถอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แฮปปี้เอนดิ้ง จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 482,825 บาท
เมื่อวันที่ 17 พ.ค. น.ส.พลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายก ระบุว่า งบสำหรับการจัดเลี้ยงอาหารค่ำผู้บริหารระดับสูงจาก 10 กลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญ
"ใช้งบดำเนินงานของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจนายกรัฐมนตรีในการบริหารประเทศ งบประมาณทุกบาททุกสตางค์ที่นำมาใช้ คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ"
รัฐบาลได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาคการโรงแรม ได้แสดงฝีมือและแสดงศักยภาพปฏิบัติงานจริง ไม่ได้จัดอาหารหรูหรา เน้นเสิร์ฟอาหารแบบไทยฟิวชั่น ใช้วัตถุดิบภายในประเทศ เพื่อกระตุ้นให้คนไทย หันมาบริโภควัตถุดิบภายในประเทศ อันจะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรไทยมากขึ้น
"รัฐบาลไม่ได้ใช้บริการจัดเลี้ยงจากโรงแรมชื่อดัง และไม่ได้จัดเลี้ยงแบบฟุ่มเฟื่อยอย่างที่เป็นกังวล แต่เป็นการสร้างประสบการณ์ตรง เสริมสร้างความมั่นใจให้น้องนักศึกษาภาคการโรงแรม และเป็นเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานคุณภาพ"
ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว และ รัฐบาลบริหารงบประมาณอย่างคุ้มค่าคำนึงถึงประโยชน์ที่ได้รับอย่างรอบคอบ