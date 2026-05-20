ทำไมหน้าหนาวทีไร ท้องฟ้าบ้านเรากลายเป็นสีเทาทุกที? ทั้งที่เราก็พยายามไม่เผา ไม่สร้างมลพิษ แต่ทำไมฝุ่นยังหนาแน่น?
คำตอบคือ "หมอกควันข้ามแดน" เพราะฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่เกิดจากการเผาป่า หรือกิจกรรมทางการเกษตรในที่โล่ง ไม่ได้หยุดอยู่แค่ประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่มันปลิวข้ามพรมแดนมาส่งผลกระทบต่อสุขภาพ การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจของเราทุกคน เพื่อแก้ปัญหานี้ให้ตรงจุด ประเทศไทยจึงจับมือกับเพื่อนบ้าน (ลาว และเมียนมา) ขับเคลื่อน "ยุทธศาสตร์ฟ้าใส" (CLEAR Sky Strategy) ผ่าน 5 กลยุทธ์สำคัญ :
•Continued Commitment มุ่งมั่นร่วมมือต่อเนื่อง ไม่ทำแค่ช่วงวิกฤต
•Leveraging Capacity แชร์ข้อมูลดาวเทียมและจุดความร้อน (Hotspot) แม่นยำ
•Enforcing Policies บังคับใช้กฎหมายเข้มงวด จัดการภาคเกษตรไม่ให้เผา
•Action on the Ground ลงพื้นที่จริง ช่วยเกษตรกรเปลี่ยนเศษวัสดุแทนการเผา
•Resource Mobilization ระดมทุนและนวัตกรรมใหม่ๆ มาช่วยดับฝุ่น
ประชาชนสามารถติดตามการแจ้งเตือนระดับมลพิษได้ที่ แอปพลิเคชัน Air4Thai อย่างใกล้ชิด กับกรมควบคุมมลพิษ