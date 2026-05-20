ศาล รธน.เตือน! "สมชัย" ระวังโพสต์ปมบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้ง กระทบการพิจารณาส่อละเมิดอำนาจศาล

"สมชัย" โดนแล้ว !!ศาลรธน. เตือน ระวังโพสต์ประเด็นไต่สวนปมบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง กระทบกระบวนการพิจารณา ส่อเข้าข่ายละเมิดอำนาจศาล
วันนี้ (20พ.ค.) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญแจ้งว่า ตามที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ๒๕๖๙ มีบุคคลทำการเผยแพร่เอกสาร ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดให้ผู้ร้องเรียนในเรื่องพิจารณาที่ ต. 30/2569จัดทำความเห็นเป็นหนังสือยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญในสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก และมีการแสดงความคิดเห็นในโพสเฟซบุ๊กชื่อ ปั่นไปไหน - สมชัย ศรีสุทธิยากร https://www.facebook.com/somchaivision และเฟซบุ๊กชื่อ Thanarat Kuawattanaphan https://www.facebook.com/earthchie) นั้น สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีหนังสือแจ้งให้บุคคลที่ทำการเผยแพร่เอกสารข้างต้น ทราบแล้วว่า กรณีนี้เป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ดังนั้น การกระทำดังกล่าวอาจกระทบ ต่อกระบวนพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ควรระมัดระวังการกระทำให้อยู่ภายใต้กรอบของเสรีภาพในการแสดง ความคิดเห็นตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ เพื่อมิให้เป็นการกระทำที่เข้าข่ายตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 38 และข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วย วิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2562 ข้อ 10
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 38 กำหนดว่า ศาลมีอำนาจรักษาความสงบเรียบร้อยของการพิจารณาคดีในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลที่เข้ามาหรือจะเข้ามาในที่ทำการศาล หรือบริเวณที่ทำการศาล หรือเข้าฟังการไต่สวนของศาล หรือในกรณีมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนศาลอาจมีคำสั่งให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดกระทำการ หรืองดเว้นกระทำการเพื่อให้การพิจารณาคดีดำเนินไปโดยสงบเรียบร้อยและรวดเร็ว
ส่วนสาระสำคัญของข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วย วิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2562 ข้อ 10 กำหนดว่าห้ามมิให้ผู้ใดบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายตามคำสั่งหรือคำวินิจฉัยของศาลหรือวิจารณ์คำสั่งหรือคำวินิจฉัยของศาลโดยไม่สุจริตหรือใช้ถ้อยคำหรือมีความหมายหยาบคาย เสียดสี ปลุกปั่น ยุยง หรืออาฆาตมาดร้าย
โดยข้อ 11 ระบุว่าผู้ใดฝ่าฝืนข้อกำหนดหรือคำสั่งของศาลตามข้อ 10 ให้ถือว่าเป็นการละเมิดอำนาจศาลตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา 39