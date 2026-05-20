"อนุทิน" เตรียม Workshop ผู้ว่าฯ–ผบก. 76 จว. 21 พ.ค. เข้มยาเสพติด อาชญากรรม มั่นคงชายแดน

โฆษกรัฐบาล เผย นายกฯ เตรียมเป็นประธาน Workshop ผู้ว่าฯ–ผบก. 76 จังหวัด 21 พ.ค. นี้ ถกเข้มยาเสพติด อาชญากรรม และความมั่นคงชายแดน
วันนี้ (20พ.ค.) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาล โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในการรายงานถึงบทบาทของหน่วยงานในการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคง พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด 76 จังหวัด ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา เข้าร่วมด้วย
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีจะมอบนโยบายและร่วมรับฟังข้อเสนอแนะจากหน่วยงานในพื้นที่ โดยใช้กลไก “ผู้ว่าราชการจังหวัด” เป็นแกนกลางบูรณาการการทำงานร่วมกับ “ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด” เพื่อยกระดับการบังคับใช้กฎหมาย เชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ และขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ครั้งนี้ จะเปิดรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยมีประเด็นการอภิปราย 9 ประเด็น (1) การบุกรุกที่ดินสาธารณะ (2) อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (3) ธุรกิจที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนแบบอำพราง (4) ยาเสพติด (5) การฟอกเงิน (6) ผู้มีอิทธิพล (7) หนี้นอกระบบ (8) ความปลอดภัยนักท่องเที่ยว และ (9) การเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคง