ไอเอฟดีโพล เผยคนไทยเบรกกู้ 4 แสนล้านไว้ก่อน ห่วงใช้ผิด ชี้ ศก.ยังไม่วิกฤตถึงขั้นต้องก่อหนี้ก้อนโต

ไอเอฟดีโพล เผยคนไทยหนุนศาล รธน.-สภาตรวจสอบกู้เงิน 4 แสนล้าน ไม่เห็นด้วยที่จะใช้เงินก่อน ไม่ไว้ใจ ห่วงใช้ในทางที่ผิด ชี้เศรษฐกิจยังไม่วิกฤตถึงขั้นต้องก่อหนี้ก้อนโต
เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2569 ไอเอฟดีโพลและเซอร์เวย์ โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (ดร.แดน) ประธานสถาบันการสร้างชาติ ประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา และนางจิตติมา บุญวิทยา ผู้อำนวยการไอเอฟดีโพลและเซอร์เวย์ แถลงผลสำรวจความคิดเห็น เรื่อง "ห่วงใช้ผิด ไม่ไว้ใจกู้ 4 แสนล้าน"กลุ่มตัวอย่าง 1,234 ราย สำรวจช่วง 13-15 พ.ค. 2569 ครอบคลุม 6 ภูมิภาค ค่าความเชื่อมั่น 95% ค่าคลาดเคลื่อน ±3% โดยผลไอเอฟดีโพล ชี้ ประชาชนส่งสัญญาณเตือนและเบรกนโยบายการกู้เงิน 4 แสนล้านบาทของรัฐบาลอย่างมากในทุกมิติ โดยมองว่าเศรษฐกิจไทยยังไม่วิกฤตถึงขั้นต้องสร้างหนี้ผูกพันก้อนโตเต็มจำนวน และเรียกร้องให้รัฐบาลจัดลำดับความสำคัญในการบริหารงบประมาณแผ่นดินปีปัจจุบันแทนการสร้างหนี้ก้อนใหม่ โดยกู้ใหม่เท่าที่จำเป็น
การสำรวจความเห็นประชาชนในประเด็นว่าเศรษฐกิจไทยวิกฤตถึงขั้นต้องกู้ 4 แสนล้านบาทหรือไม่ ประชาชนระบุว่ายังไม่จำเป็น ใช้งบเดิมก่อน ยังไม่ต้องกู้ฉุกเฉิน 36.79% รองลงมาคือ ถ้าจะกู้ ต้องกู้น้อยกว่านี้ 22.69% ไม่ควรกู้เลย 22.61% ยังไม่แน่ใจ/ไม่ทราบ 10.94% และจำเป็น ต้องกู้เต็ม 4 แสนล้าน 6.97%
เมื่อถามว่าควรให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบกู้เงิน 4 แสนล้านบาทหรือไม่ ประชาชนตอบว่าเห็นด้วยมาก: ต้องตรวจสอบเข้ม 48.78% รองลงมาคือ เห็นด้วยบ้าง: แต่กลัวช่วยช้า 17.91% ควรให้รัฐสภา ไม่ต้องถึงศาล 15.15% ไม่เห็นด้วย: รัฐบาลควรตัดสินใจเรื่องปากท้องได้ ไม่ควรติดเรื่องกฎหมาย 11.59% และไม่แน่ใจ/ไม่ทราบ 6.56%
ส่วนประเด็นความเห็นหากรัฐบาลใช้เงินกู้ 4 แสนล้านบาทไปก่อนรัฐสภาอนุมัติ ประชาชนระบุว่าไม่เห็นด้วย ควรผ่านรัฐสภาก่อน ไม่ด่วนทำ 66.13% รองลงมาคือ เห็นด้วย ปากท้องรอไม่ได้ 14.18% เป็นเกมการเมือง: รัฐบาลมั่นใจว่าคุมเสียง ส.ส. ให้โหวตผ่านได้ 12.72% และไม่แน่ใจ/ไม่ทราบ 6.97%
ส่วนสิ่งความห่วงกังวลมากที่สุดกับการกู้เงิน 4 แสนล้านบาท ประชาชนระบุว่าเอื้อทุนใหญ่ ชาวบ้าน/คนไทยไม่ได้ประโยชน์มากนัก 30.06% รองลงมาคือ ทุจริต/มีเงินทอน ไม่โปร่งใส 26.99% ใช้เงินไม่คุ้มค่า 24.72% หวังผลการเมือง หาเสียง/ประชานิยม 15.15% และไม่กังวล (มั่นใจรัฐบาล) เชื่อว่าจะใช้เงินแก้วิกฤตได้คุ้มค่า 3.08%
เมื่อถามว่าเงินกู้ 4 แสนล้านบาท ควรใช้ทำอะไรมากที่สุด ประชาชนเห็นว่าควรนำไปสร้างงาน เพิ่มรายได้ 27.07% รองลงมาคือ ลดค่าครองชีพทันที 19.37% ลงทุนระยะยาว พลังงาน โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจใหม่ 18.56% ช่วยคนรายได้น้อย-กลุ่มเปราะบาง 12.48% ทำโครงการคนละครึ่งพลัส / ร่วมจ่าย 9.00% ช่วย SMEs /ร้านค้ารายเล็ก 8.67% และไม่แน่ใจ / ไม่ทราบ 4.86%
ในประเด็นโครงการคนละครึ่งพลัส-ไทยช่วยไทยพลัส ควรตัดสิทธิคนรายได้สูงออกหรือไม่ ประชาชนตอบว่าเห็นด้วยมาก 34.04% รองลงมาคือ ค่อนข้างเห็นด้วย 31.20% ไม่ค่อยเห็นด้วย 17.75% ไม่เห็นด้วยเลย 10.13% และไม่แน่ใจ / ไม่ทราบ 6.88% และหากรัฐบาลต้องช่วยกลุ่มคนเปราะบางควรหาเงินด้วยวิธีใด ประชาชนระบุว่า โยกจากงบเดิมก่อน ตัด-ลดงบที่ยังไม่จำเป็น ไม่สร้างหนี้เพิ่ม 38.11% รองลงมาคือ ใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน โยกงบเดิมก่อน หากไม่พอค่อยกู้เท่าที่จำเป็น 37.24% กู้เงินก้อนใหม่ ใช้ พ.ร.ก. กู้เงิน เพื่อช่วยเหลือโดยตรง 16.52% และไม่แน่ใจ / ไม่ทราบ 8.13%
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ วิเคราะห์นัยยะเพิ่มเติมผลไอเอฟดีโพล ดังนี้
1) ห่วงใช้ผิด โดย 96.92%: ประชาชนกังวลว่าเงินกู้ 4 แสนล้าน จะเอื้อทุนใหญ่ 30.06% ทุจริต/มีเงินทอน 26.99% ใช้เงินไม่คุ้มค่า 24.72% และ หวังผลการเมือง 15.15% รวม 96.92% สะท้อนว่าโจทย์ใหญ่ไม่ใช่แค่ “กู้ได้ไหม” แต่คือ เงินจะไปถึงใคร
2) ไม่ชอบให้กู้ 82.09%: กลุ่มที่เห็นว่า ยังไม่จำเป็น ใช้งบเดิมก่อน 36.79% ถ้าจะกู้ต้องกู้น้อยกว่านี้ 22.69% และ ไม่ควรกู้เลย22.61% รวม 82.09% สะท้อนว่า ประชาชนยังไม่ยอมรับเหตุผลของการกู้เต็ม 4 แสนล้านบาท
3) ให้ช่วยคนตัวเล็ก 76.59%: ประชาชนอยากให้เงินลงสู่เศรษฐกิจฐานล่าง ได้แก่ สร้างงาน เพิ่มรายได้ 27.07% ลดค่าครองชีพ 19.37% ช่วยคนรายได้น้อย-กลุ่มเปราะบาง 12.48% คนละครึ่ง/ร่วมจ่าย 9.00% และ ช่วย SMEs/ร้านค้ารายเล็ก 8.67%รวม 76.59%
4) อย่ากู้มาแจกคนตัวเล็ก 75.35%: ประชาชนเห็นว่าควร โยกงบเดิมก่อน 38.11% หรือ โยกงบเดิมให้มากที่สุด หากไม่พอค่อยกู้ 37.24% รวม 75.35% สะท้อนว่า คนไทยอยากช่วยกลุ่มเปราะบาง แต่ไม่อยากให้ใช้เป็นเหตุผลกู้ใหม่ทันที
5) สร้างผลลัพธ์จริง 54.30%: ได้แก่ สร้างงาน เพิ่มรายได้ 27.07% ลงทุนระยะยาวด้านพลังงาน โครงสร้างพื้นฐาน และเศรษฐกิจใหม่ 18.56% และ ช่วย SMEs/ร้านค้ารายเล็ก 8.67% สะท้อนว่า ประชาชนไม่ได้ต้องการเพียงมาตรการบรรเทาระยะสั้น แต่ต้องการให้เงินรัฐสร้าง กำลังซื้อใหม่ ฐานรายได้ใหม่ และโครงสร้างเศรษฐกิจที่ยืนได้จริง
6) ต้องมีศาลรัฐธรรมนูญและรัฐสภาตรวจสอบ 81.84%: ประชาชนต้องการให้เงินกู้ 4 แสนล้านบาทผ่านด่านตรวจสอบก่อนใช้เงิน ทั้งเห็นด้วยมากให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบ 48.78% เห็นด้วยบ้างแต่กลัวช่วยช้า 17.91% และ เห็นว่าควรให้รัฐสภาตรวจสอบ 15.15% สะท้อนว่าเงินก้อนใหญ่ขนาดนี้ไม่ควรอยู่ในมือรัฐบาลฝ่ายเดียว แต่ต้องมีทั้งด่านกฎหมายและด่านรัฐสภา
7) ทำเป็นพระราชบัญญัติผ่านสภา ไม่ใช่เป็นพระราชกำหนด 66.13%: ประชาชนไม่เห็นด้วยให้รัฐบาลใช้เงินกู้ก่อนสภาอนุมัติ 66.13% สะท้อนว่าคนยังต้องการให้เงินก้อนใหญ่ผ่านสภาแบบ พ.ร.บ. ไม่ใช่ใช้ พ.ร.ก.เป็นทางลัดกู้ก่อน ตรวจทีหลัง
หากกู้แบบนี้ รัฐบาลเสียมากกว่าได้: หากเทียบกรอบนโยบายรัฐบาล คือ 2 แสนล้านลงทุนพลังงานระยะยาว 18.56% และอีก 2 แสนล้านจากไทยช่วยไทยพลัส ได้แก่ คนละครึ่งพลัส 9.00% และ ช่วยกลุ่มเปราะบาง/บัตรคนจน 12.48% รวมแรงหนุนเพียง 40.04% สะท้อนว่าฐานรองรับยังไม่ถึงครึ่ง หากเดินหน้าโดยไม่ลดวงเงิน ไม่เปิดแผน และไม่พิสูจน์ความคุ้มค่า อาจได้เม็ดเงิน แต่เสียความชอบธรรมทางการเมือง