ปธ.หอการค้าไทยเผย "อนุทิน" ฝากเร่งสางคอร์รัปชั่น เตรียมข้อมูลให้ ทส.22 พ.ค.นี้ หลังผลสำรวจชี้ คพ.รับสินบนสูงสุด

“พจน์” เผย “นายกฯ อนุทิน” มอบนโยบายเดินหน้าสางปัญหาคอร์รัปชั่น คุยปลัด ทส.แล้ว หลังผลสำรวจชี้ คพ.รับสินบนอัตราสูงสุด เตรียมส่งรายละเอียดให้ 22 พ.ค.นี้ ย้ำที่ขอมาเป็นเพียงขั้นตอนสำรวจ ไม่ใช่ข้อมูลเชิงลึก
วันที่ 20 พ.ค.นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานสภาหอการค้าไทย พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ นายพิเศษ สอาดเย็น ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย กล่าวภายหลังประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐ - เอกชน เพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ว่า ขอบคุณนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่ตั้งคณะกรรมการ คตท. ขึ้นมาเพื่อตรวจสอบเรื่องการทุจริต ถือว่ารัฐบาลมีแอ็กชั่นที่เร็วมาก เราก็รู้สึกดีใจ หลังจากที่เรามีการเซ็ตอัปของ กกร.ร่วมกับหน่วยงานวิชาการ ทั้ง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทีไอเจ ทีดีอาร์ไอ จัดทำลักษณะข้อมูลเชิงวิชาการและข้อเท็จจริง โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายว่ารัฐบาลมีความตั้งใจในการปราบปรามทุจริตอย่างจริงจัง และจะร่วมมือกันทางภาครัฐและเอกชน
เมื่อถามว่ามีบางช่วงที่นายกรัฐมนตรี ระบุว่า หากมีข้อมูลให้นำส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ นายพจน์ ยอมรับว่ากระบวนการเหล่านี้มีอยู่แล้ว เพียงแต่เชื่อว่าคณะกรรมการชุดนี้ จะทำให้เกิดความมั่นใจกับเอกชนว่า การเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดจะปลอดภัย ซึ่งคณะกรรมการ กกร. ได้คุยกับ ป.ป.ช ปปท. ทั้งหมดแล้ว พร้อมจะร่วมมือกัน ฝากสื่อมวลชนว่า ทุก ๆ อย่างที่คณะกรรมการ กกร. ร่วมมือกันทำ ผลประโยชน์สุดท้ายตกกับชาติและประชาชน
เมื่อถามว่ากรมควบคุมมลพิษระบุว่ายังไม่ได้รับข้อมูลผลสำรวจการเรียกรับสินบนจาก กกร.นายพจน์ ยอมรับว่า เมื่อสักครู่ได้มีการหารือกันแล้ว โดย รองศาสตราจารย์ ธนวรรธน์ กล่าวเสริมว่า จะส่งข้อมูลให้วันที่ 22 พฤษภาคมนี้ ซึ่งร่างไว้ครบทั้งหมดแล้ว
เมื่อถามว่า ข้อมูลที่ส่งให้จะเป็นหลักฐานที่จะสามารถนำไปดำเนินการเอาผิดหน่วยงานได้ใช่หรือไม่ นายพจน์ ย้อนถามว่า “เอาผิดใครล่ะ” เมื่อสักครู่ได้พูดคุยกับปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าแบบสอบถามทั้งหมด ทำสอดคล้องกับเวิลด์แบงก์ และโออีซีดี ซึ่งเป็นแบบสอบถามว่ามีการทุจริตหรือไม่ ไม่ได้เจาะลึกเอาผิดใคร ก่อนย้ำว่าการทำข้อมูลนี้เพื่อให้เห็นว่ามีปัญหาว่ามีการทุจริต แต่เป็นเรื่องอดีตต้องเดินหน้าต่อไป
เมื่อถามว่าหลังจากนี้จะมีการทำแบบสำรวจซ้ำอีกหรือไม่ นายพจน์ ระบุว่า จะทำทำไม เพราะรัฐบาลตั้งแล้ว เราต้องจับมือกันแก้ไขปัญหา ก่อนย้ำว่าอย่างไรก็ตามประเทศไทยต้องหลุดพ้นให้ได้กับเรื่องคอร์รัปชัน เพราะไม่ใช่แค่เอกชนกับเศรษฐกิจ แต่ปัญหานี้เป็นเรื่องของประเทศชาติ และสังคม หากคอร์รัปชันยังฝังรากลึก คนยังไม่ตระหนักถึงปัญหา ส่วนตัวมองว่าจะเดือดร้อนลูกหลาน เราต้องสร้างค่านิยมใหม่
ส่วนที่กรมควบคุมมลพิษขอข้อมูล เรื่องผลการสำรวจแต่ กกร. ยังไม่ได้ส่งให้นั้น รองศาสตราจารย์ ธนวรรธน์ กล่าวว่า ได้นัดหมายกับกรมควบคุมมลพิษแล้วว่าจะส่งให้ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม ขณะนี้ร่างเอกสารไว้ครบแล้ว ซึ่งตนขออนุญาตชี้แจงเพื่อความชัดเจนที่กรมควบคุมมลพิษขอมา เป็นการขอข้อมูลขั้นตอนกระบวนการในการทำแบบสอบถาม เพราะฉะนั้นเวลาส่งคำชี้แจงก็จะเป็นเรื่องของการสำรวจแบบสอบถาม กระบวนการเก็บข้อมูลซึ่งก็บอกกับหลายกรมชัดเจนแล้วว่า กกร. มีกระบวนการอย่างไร ซึ่งเราเก็บแบบเป็นมุมกว้าง โดยยึดโครงที่ทำร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร. และ เวิลด์แบงก์ พร้อมทำการเสวนาบนเวทีสาธารณะ เพราะฉะนั้นเป็นโครงที่เราทำเพื่อชี้ช่องว่าง มันมีปัญหาเชิงโครงสร้าง ไม่ได้เจาะว่าขั้นตินไหนของหน่วยงานนี้เป็นอย่างไร แต่ในอนาคตพร้อมร่วมมือกับหลายหน่วยงานในการดำเนินงานเชิงรุก ที่จะเจาะลึกว่าหน่วยงานไหนมีขั้นตอนใดที่ผิดพลาด ก็จะเจาะลึกได้เป็นรายกรณี ขอย้ำว่าไม่ได้จะส่งข้อมูลให้แต่พร้อมที่จะให้มาประสานขอข้อมูล ซึ่งแต่ละคำขอที่ขอมาเป็นขั้นตอนกระบวนการทำงาน
ด้าน นายพิเศษ สอาดเย็น ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย กล่าวเสริมว่า สถาบันจะมีการจัดเวิร์กช็อปซึ่งถือว่าเป็นโอกาสดีที่จะเริ่มนำข้อมูลเชิงประจักษ์มาใช้ประโยชน์ ในการศึกษาและหาทางแก้ไข เพื่อป้องกันการทุจริต พร้อมย้ำว่าผลการสำรวจชี้ให้เห็นความจริงรูปแบบหนึ่ง แม้จะไม่ได้เป็นชุดความจริงที่จะไปดำเนินคดีได้ แต่มีประโยชน์อย่างมากที่ทำให้คนในระบบมองเห็นปัญหาและนำมาวิเคราะห์ในแต่ละขั้นตอนการทำงาน จะต้องมีการทบทวนอย่างไรบ้าง