'อนุทิน' นำ สส.ภท.ชิงยื่นร่างแก้ รธน.ก่อนใคร โวเป็นพรรคแรกที่ยื่น จริงจังไม่จิงโจ้ พร้อมเปิดกว้างฟังทุกความเห็น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้ (20 พ.ค. 69) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วย สส. พรรคภูมิใจไทย เข้ายื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ฉบับของพรรคภูมิใจไทย ถึงนายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร

นายโสภณ กล่าวว่า วันนี้พรรคภูมิใจไทย ได้นำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคมายื่นต่อสภาฯ โดยตนเองจะทำหน้าที่ต่อไปโดยการบรรจุร่างฉบับดังกล่าวเข้าสู่วาระการประชุมเพื่อดำเนินการตามขั้นตอน ซึ่งตนเองได้รับร่างของพรรคภูมิใจไทยแล้ว ส่วนพรรคอื่นจะมีการเสนอยื่นเพิ่มเติมก็สามารถทำได้ แต่เมื่อพรรคภูมิใจไทยที่เป็นพรรคหลักได้เสนอมาแล้วก็จะนำร่างนี้บรรจุเข้าสู่วาระการประชุม

นายอนุทิน กล่าวว่า พรรคภูมิใจไทยต้องขอขอบคุณประธานสภาฯ ที่สละเวลามากับร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขในส่วนที่พรรคภูมิใจไทยได้จัดทำขึ้น การที่เรามายื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพรรคภูมิใจไทย ที่มุ่งเน้นรับฟังเสียงและความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ สืบเนื่องมาจากผลของประชามติที่ประชาชนลงคะแนนและมีความประสงค์ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ในบางมาตรา พรรคภูมิใจไทย จึงตอบสนองความต้องการของประชาชน เพราะพรรคภูมิใจไทยคือพรรคของประชาชนทุกคน เป็นพรรคแรกที่ได้ยื่นร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไข ดังนั้นขอให้ทุกคนทราบถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจของพรรคภูมิใจไทย เพราะมีคนกล่าวหาว่าเราไม่ฟังเสียงของประชาชน ไม่มีความจริงใจในการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยที่เพิ่มมากขึ้น วันนี้เราได้แสดงท่าทีอย่างชัดเจนว่าไม่ได้เป็นไปตามข้อกล่าวหาใด ๆ และวันนี้ที่มายื่นเพราะประชาชนบอกให้มา ไม่ใช่มาเพราะถูกบิดเบือนเรื่องข้อกล่าวหาที่บางคนกล่าวหาว่าพรรคภูมิใจไทยไม่มีความตั้งใจหรือไม่มีความจริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตอนนี้จึงเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าเราเป็นพรรคแรกที่มายื่น


เมื่อถามว่า มั่นใจหรือไม่ว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะผ่านความเห็นชอบของ สว. หรือไม่ นายอนุทินหัวเราะ ก่อนจะกล่าวว่า เรายื่นให้ประธานสภาฯ บรรจุวาระและให้สภาฯ เป็นผู้พิจารณา ดังนั้นทั้งสองสภาฯ ก็จะเป็นผู้กำหนดทิศทาง ถึงผลการแก้ไขว่าเป็นอย่างไร ทั้งนี้ขอดูร่างที่พรรคประชาชนระบุว่าจะมีการยื่นเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในสัปดาห์หน้าก่อน

ส่วนสาเหตุที่ยื่นแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญในนามพรรคภูมิใจไทย แต่ไม่ยื่นในนามคณะรัฐมนตรี (ครม.) นายอนุทิน กล่าวว่า เพราะเราเป็นพรรคการเมืองรับฟังประชาชนเป็นปราการด่านแรก รัฐบาลมาจากพรรคการเมืองพรรคการเมืองมาจากประชาชน เราทำตามขั้นตอน นี่คือสิ่งที่ถูกต้องและยึดตามครรลองคลองธรรมทุกอย่าง

เมื่อถามว่า ได้พูดคุยกับพรรคเพื่อไทยแล้วหรือยัง ว่ามีแนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญไปในแนวทางเดียวกันหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ยังไม่ได้คุยในรายละเอียด แต่ก็ได้มีการหารือในเบื้องต้น ซึ่งทุกพรรคก็สามารถที่จะยื่นเสนอเข้ามา ซึ่งเราก็ต้องมาดูว่าส่วนใดที่มีเจตนาร่วมกัน เป้าหมายร่วมกันเป็นประโยชน์กับประเทศและประชาชนก็ให้การสนับสนุน ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่พรรคที่ร่วมรัฐบาลเท่านั้น ทั้งนี้หากมีพรรคการเมืองอื่นเสนอให้มีการเลือกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) โดยอ้อม เดี๋ยวว่ากัน ทุกอย่างต้องมาจากความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นสิทธิ์ของแต่ละคน แต่ต้องรับฟังเสียงของ สส. ที่สะท้อนเสียงของประชาชน


เมื่อถามว่า หากพรรคร่วมรัฐบาลมีความเห็นต่างในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ กังวลว่าจะถูกนำมาเป็นเครื่องมือต่อรองทางการเมืองหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า จะทำทุกอย่างให้ดีที่สุด สิ่งที่ไม่กังวล คือมั่นใจว่าสมาชิกพรรคภูมิใจไทยมีเจตนารมณ์ ให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีประโยชน์ต่อประเทศ ประชาชน ประเทศนี้ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

เมื่อถามว่า มั่นใจหรือไม่ว่าในรัฐบาลนี้จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างจริงจัง นายอนุทิน กล่าวว่า "มาอยู่ตรงนี้ ยังไม่จริงอีกเหรอ"

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่นายอนุทินแถลงข่าวเสร็จสิ้น นายอนุทินได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า "จริงจังแน่นอน จริงจังนะไม่จิงโจ้"

