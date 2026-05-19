คลังแจงคนละครึ่งพลัส 60:40 รัฐให้เดือนละพันต้องใช้ให้หมด บัตรสวัสดิการรับเงิน 1 มิ ย.ซื้อได้แค่ธงฟ้า

“ลวรณ” เผย คนละครึ่งพลัส 60/40 รัฐให้เดือนละ 1,000 ต้องใช้ให้หมด ไม่มีสะสม เงื่อนไขการใช้เหมือนเดิม แต่ซื้อบริการไม่ได้ ส่วนคนถือบัตรสวัสดิการรอรับเงินเลย 1 มิ.ย. ซื้อได้แค่ร้านธงฟ้า
วันนี้ (19พ.ค.) นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง และนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) แถลงข่าว โครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส บรรเทาภาระค่าครองชีพ ดูแลเศรษฐกิจฐานราก ฝ่าวิกฤตพลังงานไปด้วยกัน” ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล
นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า โครงการไทยช่วยไทยพลัสจะช่วยเหลือคนไทยมากกว่า 43 ล้านคน โดย 13.2 ล้านคน เป็นคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยจะเพิ่มเงินเป็น 1,000 บาท นาน 4 เดือน เพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในร้านธงฟ้า ส่วนกลุ่มประชาชนทั่วไปรัฐจะช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายผ่านโครงการ 60:40 จะได้เงินคนละ 1,000 บาทต่อเดือน จำนวนไม่เกิน 30 ล้านคน นาน 4 เดือน
สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รายละเอียดยังคงเหมือนเดิม แต่จะมีเงินเพิ่มให้อีกจาก 300 เป็น 1,000 บาท เพื่อเพิ่มอำนาจในการซื้อในภาวะที่ราคาสินค้าทยอยเพิ่มขึ้น ส่วนสินค้าอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า หรือเบี้ยคนพิการ ยังเหมือนเดิม ซึ่งในระหว่างดำเนินโครงการจะมีการพิจารณาทบทวนว่าหากมีการกลั่นกรองที่มีประสิทธิภาพเราจะเหลือคนจนอยู่เท่าไร และมีคนที่ยังอยู่นอกระบบอีกเท่าไร
ส่วนผุ้ที่เข้าร่วมโครงการ 60:40 นั้น ซึ่งรับบาลตั้งงบประมารไว้ 30 ล้านคน ซึ่งก่อนหน้านี้มีการดำเนินโครงการ 20 คน แต่รัฐบาลเห้นว่ายังมีคนที่ต้องการเข้าร่วม จึงขยับเป็น 30 ล้านคน ซึ่งคิดว่าเพียงพอกับกลุ่มที่ไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างทั่วถึง เพราะที่ผ่านมามีผู้ลงทพเบียนในโครงการลักษณะนี้มากที่สุด 28 ล้านคน แต่ต้องย้ำว่าครั้งนี้ไม่ใช่โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่เป็นการบรรเทาค่าครองชีพ ดังนั้นจะมีความแตกต่างกัน จากเดิม 50:50 เปลี่ยนเป็น 60/40 และเปลี่ยนเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีอายุ ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ตามตลาดแรงงาน ส่วนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ เช่น ร้านที่ให้บริการ อย่างร้านทำเล็บ ทำผม สปา ที่เคยได้ในครั้งที่แล้ว แต่ครั้งนี้จะไม่ได้ เพราะต้องการให้เงิน 1,000 บาท ในแต่ละเดือน ใช้เพื่อบรรเทาค่าครองชีพอย่างแท้จริง แต่ยังคงใช้ได้วันละ 200 บาท ตั้งแต่ 06.00-23.00น. เหมือนเดิม ส่วน Food delivery สามารถใช้ได้ แต่จะตามมาในอีก 2 สัปดาห์ เพราะต้องใช้เวลาเชื่อมต่อกับแพลตฟอรืมทั้ง 4 เจ้าดัง
โดยจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 25-29 พฤษภาคม เวลา 09.00-22.00น. ส่วนร้านค้า ร้านที่เคยอยู่ในระบบอยู่แล้ว 1 ล้านร้านค้า เพียงแค่เข้าไปยืนยันสิทธิ์ แต่ร้านค้าใหม่ที่ยังไม่เคยเข้าร่วม ครั้งนี้สามารถเข้าร่วมได้ ตั้งแต่วันที่ 25-30 พฤษภาคม สามารถติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
ทั้งนี้สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการเดิม ไม่ต้องทำอะไร ในวันที่ 1 มิถุนายน เงินจะเติมให้ใช้จ่ายได้มากขึ้นเป็น 1,000 บาท ส่วนคนใหม่จะเข้าสู่ระบบได้อย่างไรจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง เพราะต้องเปิดลงทะเบียนโครงการรอบใหม่ แต่ในส่วน 60/40 จะไม่มีการสะสม หากเดือนแรกใช้ไม่หมด จะถูกตัดทันที ฉะนั้น 1,000 ต่อ 1 เดือน จบเลย จะเก็บเป็นก้อน 4,000 เพื่ไปใช้ในเดือนที่ 4 ไม่ได้ แต่ในรอบนี้จะไม่มีกำหนดว่าไม่ใช้ภายในกี่วันแล้วจะตัดสิทธิ์ เพราะเป้นโครงการระยะยาว 4 เดือน