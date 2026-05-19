“รมว.กลาโหม” ต้อนรับ เอกอัครราชทูตรัสเซีย กระชับความสัมพันธ์ ส่งเสริมความร่วมมือทางการทหารของสอง ปท.

“พล.ท.อดุลย์” ต้อนรับเอกอัครราชทูตรัสเซีย กระชับสัมพันธ์กลาโหมไทย–รัสเซีย เดินหน้าความร่วมมือทางทหาร แลกเปลี่ยนเยือน-ฝึกร่วม-ซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ พร้อมหารือเตรียมครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์สองประเทศ ปี 2570 ดันความร่วมมือด้านความมั่นคงและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
วันนี้( 19 พ.ค.) พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้การต้อนรับ นาย Evgeny Tomikhin เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซีย/ไทยเพื่อหารือประเด็นความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศ ณ ห้องรับรอง รมว.กห. ในศาลาว่าการกลาโหม
ในการนี้ เอกอัครราชทูตได้แสดงความยินดีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับรัสเซีย ซึ่งมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในทุกมิติและดำเนินมาอย่างยาวนาน ซึ่งในปี ๒๕๗๐ จะครบรอบ ๑๓๐ ปี โดยกองทัพอากาศ จะสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาทฯ ในฐานะพระบิดาแห่งกองทัพอากาศและกิจการเสนาธิการ ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย
ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการทหารในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การแลกเปลี่ยนการเยือน การเยือนเมืองท่าของเรือรบ และการฝึกศึกษาทางทหาร รวมถึงความร่วมมือในกรอบกลาโหมอาเซียน และการส่งกำลังบำรุงและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ โดยประสงค์พัฒนาความร่วมมือในทุกด้านและสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนากองทัพให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นในอนาคต
การหารือครั้งนี้ มีส่วนช่วยเสริมความสัมพันธ์ด้านกลาโหมและความมั่นคง เปิดโอกาสขยายความร่วมมือทางทหารและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ รวมทั้งสะท้อนนโยบายต่างประเทศของไทยที่มุ่งสร้างความร่วมมืออันดีกับนานาประเทศ บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจ และการเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย