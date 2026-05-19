“ชัชชาติ” เปิดแคมเปญชิงสมัย 2 “กรุงเทพฯ ทำงาน” พร้อมขึ้นจอ LED 37 ป้าย สื่อสารแท็กไลน์ “เมืองสร้างโอกาส ทีมชัชชาติสร้างความหวัง” ด้วยแนวคิดทำงานให้สนุกตาม DNA ทีมชัชชาติ ย้ำทำงานด้วยความตั้งใจ ไม่ทะเลาะกับใคร หวังพากรุงเทพฯ เป็นเมืองแห่งโอกาส แข่งขันได้ในระดับโลก
ภายหลังนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ลาออกจากตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้
ล่าสุดวันนี้ (19 พ.ค. 69) ทีมชัชชาติเริ่มเปิดตัวแคมเปญหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. สมัยที่ 2 ด้วยการขึ้นข้อความบนจอ LED บริเวณทางด่วนเฉลิมมหานคร ช่วงราบบ่อนไก่ (สวนป่าเบญจกิติ ฝั่งถนนดวงพิทักษ์) รวม 37 จอ ภายใต้แนวคิดการสื่อสารเดิมของทีม คือ “ทำงานให้สนุก”
การเปิดตัวครั้งนี้มาในรูปแบบการ “ตบมุก” ผ่านข้อความบนจอ LED โดยเริ่มจากข้อความว่า “เมืองสร้างโอกาส วันคริสต์มาส สร้างความหวัง” ก่อนเฉลยเป็นข้อความหลักว่า “เมืองสร้างโอกาส ทีมชัชชาติ สร้างความหวัง” พร้อมข้อความสั้น ๆ อย่าง “เอ้ย!” เพื่อสร้างจังหวะและสีสันในการสื่อสาร
สำหรับข้อความที่ปรากฏบนจอ LED ประกอบด้วย
“เมืองสร้างโอกาส
ทีมชัชชาติ
สร้างความหวัง”
“เมืองสร้างโอกาส
วันคริสต์มาส
สร้างความหวัง”
“เอ้ย!”
“ชัชชาติ พร้อม!
เป็นผู้ว่าฯ ต่อ”
“มากับนโยบาย
250+ ข้อ”
“พากรุงเทพฯ
พุ่งทะยาน”
“เลือกตั้งผู้ว่าฯ
28 มิ.ย. นี้”
“ย้ำอีกครั้ง!”
“28 มิ.ย. นี้”
ทั้งนี้ ชัชชาติยังกล่าวถึงแนวคิด “กรุงเทพฯ ทำงาน” ในการลงสมัครชิงผู้ว่าฯ กทม. อีกสมัย โดยระบุว่าแนวคิดดังกล่าวมี 2 ความหมาย คือ เมืองที่ระบบทำงานเพื่อประชาชน และทุกคนต้องร่วมกันทำงานต่อ เพื่อสร้างเมืองที่มีโอกาสและความหวังมากขึ้น หน้าที่สำคัญของเมืองคือการสร้างโอกาสให้กับทุกคน ไม่ใช่เฉพาะคนบางกลุ่ม เพราะเมืองคือพื้นที่ที่ผู้คนใช้ชีวิต ทำงาน และเติบโต ดังนั้น การพัฒนาเมืองจึงต้องทำให้ประชาชนมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น มีการศึกษา และมีสุขภาพที่ดีขึ้น
ชัชชาติกล่าวว่า ที่ผ่านมาคนจำนวนมากหมดความหวังกับเมืองและระบบต่างๆ ทีมชัชชาติจึงต้องการสร้างความหวังให้ประชาชนสามารถก้าวต่อไปในอนาคตได้อย่างมั่นคง
สอดคล้องกับแท็กไลน์หลักของแคมเปญครั้งนี้ คือ “เมืองสร้างโอกาส ทีมชัชชาติสร้างความหวัง”
ในด้านทีมทำงาน ชัชชาติกล่าวว่า การทำงานต้องเริ่มจากความสนุก เพราะหากทำงานแล้วไม่สนุก อาจแปลว่าไม่ตรงกับแพชชั่น หรือไม่ตรงกับสิ่งที่อยู่ในใจและจิตวิญญาณของคนทำงาน
ย้ำว่าทีมทำงานด้วยความตั้งใจจริง ไม่ได้เข้ามาเพื่อมุ่งหวังตำแหน่งหรือผลประโยชน์ แต่มาด้วยความหวังที่จะทำให้เมืองดีขึ้น และเลือกทำงานอย่างสร้างสรรค์ ไม่ทะเลาะหรือด่าใคร
“ที่ผ่านมาผมเชื่อว่าเราทำด้วยความสนุก เราไม่ได้ไปทะเลาะกับใคร ไม่ได้ไปด่าใคร แต่เราทำด้วยความหวังว่าจะทำให้เมืองนี้ดีขึ้น” ชัชชาติ กล่าว
ชัชชาติทิ้งท้ายว่า 4 ปีข้างหน้าต้องไม่ใช่เพียงการทำให้กรุงเทพฯ ดีขึ้นจากเดิมเท่านั้น แต่ต้องทำให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่สามารถแข่งขันกับเมืองต่างๆ ทั่วโลกได้ เนื่องจากเมืองทั่วโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากเทคโนโลยี กรุงเทพฯ จึงไม่ได้แข่งขันกับตัวเองอีกต่อไป แต่ต้องแข่งขันในระดับโลก
“เมืองยังเป็นตลาดแรงงาน และเป็นพื้นที่ที่ผู้คนเข้ามาอยู่เพราะมีงานและโอกาส ดังนั้นหัวใจของการพัฒนาเมือง คือการทำให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่สร้างทั้งความสุข โอกาส และความหวังให้กับทุกคน” ชัชชาติ กล่าว
การเปิดตัวแคมเปญดังกล่าวเกิดขึ้นหลังนายชัชชาติประกาศเดินหน้าลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. อีกสมัย โดยบนจอ LED ยังมีข้อความย้ำวันเลือกตั้งว่า “เลือกตั้งผู้ว่าฯ 28 มิ.ย. นี้” และ “ย้ำอีกครั้ง! 28 มิ.ย. นี้” เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนจดจำวันเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ครั้งใหม่ด้วย