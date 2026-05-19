ทีมกฎหมาย “ชัชชาติ” เบรก ห้ามใช้ “หน้า-ชื่อ-โลโก้” ชัชชาติ ขึ้นป้ายร่วมผู้สมัคร สก. โดยไม่ได้รับอนุญาต

ทีมงานฝ่ายกฎหมาย “ชัชชาติ” เบรก ห้ามใช้ “หน้า-ชื่อ-โลโก้” ชัชชาติ ขึ้นป้ายร่วมผู้สมัคร สก. โดยไม่ได้รับอนุญาต จี้ผู้แอบแฝงใช้ให้แก้ด่วนก่อนผิดกฎหมายเลือกตั้ง
วันที่ 19 พฤษภาคม ทีมงานฝ่ายกฎหมาย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า ณ ปัจจุบัน นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ยังไม่ได้ให้ความยินยอมแก่ว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) รายใด ในการใช้ ชื่อ คำขวัญ คติพจน์ หรือภาพ ขึ้นร่วมกันเพื่อหาเสียงในการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร 2569
หากว่าที่ผู้สมัครรายใดกระทำการละเมิดดังกล่าว จะเป็นการทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 18 ได้กำหนดให้การนำข้อมูลหรือภาพบุคคลอื่นมาเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง จะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคล และข้อ 23 (6) ได้กำหนดห้ามไม่ให้ผู้สมัครหรือผู้ใดหาเสียงเลือกตั้งโดยนำชื่อ คติพจน์ คำขวัญ หรือภาพบุคคล มาใช้ในการหาเสียง โดยไม่ได้มีหนังสือให้ความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมือง
ดังนั้น ขอให้ผู้ที่นำภาพ ชื่อ คำขวัญ คติพจน์ ของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ไปใช้หาเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตในปัจจุบัน แก้ไข หรือ ถอดออกจากการหาเสียง โดยเร่งด่วน มิฉะนั้นฝ่ายกฎหมายของทีมชัชชาติจะดำเนินการร้องเรียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งในลำดับต่อไป