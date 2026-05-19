“ผู้ผลักดัน AI Ecosystem ภาคท่องเที่ยวไทย ชี้โลกกำลังเข้าสู่ Integration Race หลัง xAI เปิดเชื่อม Autonomous Agents”

วันนี้(17 พ.ค.)วงการเทคโนโลยีทั่วโลกกำลังจับตาความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ xAI หลังเปิดให้ผู้ใช้งาน SuperGrok สามารถเชื่อมต่อบัญชีเข้ากับระบบ Hermes Agent ผ่าน OAuth ได้โดยตรง สะท้อนทิศทางใหม่ของอุตสาหกรรม AI ที่กำลังเปลี่ยนผ่านจาก “Chatbot Era” ไปสู่ยุคของ “Autonomous AI Agents” อย่างเต็มรูปแบบ
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างมากในกลุ่มนักพัฒนาและโอเพนซอร์ส เนื่องจากช่วยลดข้อจำกัดเดิมในการใช้งานโมเดล AI ขั้นสูงร่วมกับระบบเอเจนต์อัตโนมัติ โดยไม่จำเป็นต้องบริหาร API Infrastructure แบบเดิมที่มีต้นทุนสูงและซับซ้อน
ดร.มนธ์สินี กีรติไกรนนท์ AI Advocate และผู้ผลักดันแนวคิด AI Ecosystem สำหรับภาคการท่องเที่ยวไทย กล่าวว่า ปรากฏการณ์นี้กำลังสะท้อน “จุดเปลี่ยนสำคัญ” ของอุตสาหกรรม AI โลก
“ที่ผ่านมาโลกแข่งขันกันว่าใครมีโมเดล AI ที่ใหญ่กว่า ฉลาดกว่า หรือมีพลังประมวลผลมากกว่า แต่วันนี้สิ่งที่เริ่มสำคัญไม่แพ้กัน คือความสามารถในการเชื่อม AI เข้ากับโลกจริง”
เธออธิบายว่า AI รุ่นถัดไปจะไม่ได้ทำหน้าที่เพียงตอบคำถามหรือสร้างเนื้อหาอีกต่อไป แต่จะสามารถทำงานต่อเนื่องแทนมนุษย์ ผ่านการเชื่อมต่อกับระบบข้อมูล เครื่องมือ workflow ระบบชำระเงิน บริการออนไลน์ และ ecosystem ต่างๆ ได้แบบอัตโนมัติ
“AI กำลัง evolve จาก chatbot ไปเป็น digital operating layer ของธุรกิจและชีวิตประจำวัน”
ดร.มนธ์สินี มองว่า ประเทศไทยอาจไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่จะชนะการแข่งขันด้าน foundational AI models เทียบกับมหาอำนาจอย่างสหรัฐฯ หรือจีน แต่กลับมีโอกาสสูงในอีกสนามหนึ่ง คือ “Integration Race”
“ประเทศไทยอาจไม่จำเป็นต้องสร้างโมเดลที่ใหญ่ที่สุด แต่สามารถเป็นประเทศที่เชื่อม AI เข้ากับ ecosystem จริงได้ดีที่สุด”
โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งมีความซับซ้อนของบริการจำนวนมาก ตั้งแต่สายการบิน โรงแรม ร้านอาหาร การเดินทาง ระบบชำระเงิน ไปจนถึงบริการภาครัฐ
“นักท่องเที่ยว 1 คน ไม่ได้ interact กับแค่แอปเดียว แต่เกี่ยวข้องกับ ecosystem จำนวนมาก AI ที่สร้าง impact จริงจึงต้องสามารถ orchestrate services เหล่านี้เข้าด้วยกันได้”
เธอระบุว่าแนวคิดใหม่อย่าง Autonomous Agents, Persistent AI Memory และ Open Agent Ecosystem กำลังจะกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลยุคถัดไป
พร้อมชี้ว่า มาตรฐานใหม่อย่าง MCP (Model Context Protocol) อาจเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายเล็กสามารถเชื่อมต่อบริการของตนเข้าสู่ global AI ecosystem ได้โดยตรงในอนาคต
“เราอาจเห็นโรงแรมขนาดเล็ก ร้านอาหาร local หรือธุรกิจท่องเที่ยวรายย่อย ถูกค้นพบและเชื่อมต่อผ่าน AI agents ได้โดยตรง โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งแพลตฟอร์มแบบเดิมทั้งหมด”
ก่อนหน้านี้ ดร.มนธ์สินี ได้ผลักดันแนวคิด Tourism Intelligence Platform และการใช้ AI เพื่อเชื่อม ecosystem ด้านการท่องเที่ยวไทยเข้ากับแพลตฟอร์มระดับโลก เพื่อยกระดับประสบการณ์นักท่องเที่ยวและเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยในเศรษฐกิจดิจิทัล
เธอสรุปว่า การแข่งขัน AI ในอนาคตอาจไม่ได้วัดกันที่ “ใครมีโมเดลฉลาดที่สุด” อีกต่อไป แต่คือ “ใครสามารถเชื่อม intelligence เข้ากับโลกจริงได้ในระดับ ecosystem”
“ประเทศที่ชนะ AI ยุคถัดไป อาจไม่ใช่ประเทศที่มีโมเดลใหญ่ที่สุด แต่คือประเทศที่มี interoperability สูงที่สุด และทำให้ AI เข้าไปอยู่ใน operational layer ของเศรษฐกิจจริงได้เร็วที่สุด”