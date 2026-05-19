"สีหศักดิ์​" เผยเตรียมตั้งอดีตเลขา สมช.นั่ง ปธ.JBC ฝ่ายไทย - เขมรรับทราบยกเลิก MOU44 คุยกันตาม UNCLOS

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"สีหศักดิ์​" ควง​ "อดุลย์"​ คุยงานความมั่นคง​ หลังประชุม ครม.​ เผย​ เลื่อนลงชายแดนใต้เหตุติดภารกิจเร่งด่วน​ ย้ำ​ อยากเห็นสันติสุขในพื้นที่​ หวังให้เกิดการบูรณาการทำงาน​ แจง​เลือก​ "พล.อ.สมศักดิ์​" นั่ง ปธ.JBC ​พิจารณาตามเนื้องาน​ประสานกองทัพเดินทิศทางเดียวกัน ย้ำกัมพูชาทราบแล้วไทยยกเลิก MOU44 เตรียมคุยกันตามหลัก UNCLOS

เมื่อเวลา 12.45 น.​ ที่ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้น นายสีศักดิ์​ พวงเกตุแก้ว​ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินลงจากตึกบัญชาการ 1 พร้อมกับ พล.ท.อดุลย์​ บุญธรรมเจริญ​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมกล่าวถึงกำหนดการลงพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ 20 พ.ย.นี้ว่า เลื่อนออกไปก่อนสาเหตุที่เลื่อนออกจากวันนี้ เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วน​ จากเดิมที่จะลงไปดูการทำงานของ ศอ.บต.ว่าเป็นอย่างไร​ เพื่อจะให้เกิดการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งยอมรับว่า ได้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงกลาโหม ซึ่งตามนโยบายเราต้องการให้เกิดสันติสุขในพื้นที่ แต่สิ่งสำคัญอยากให้มีการบูรณาการการทำงาน ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุด


นอกจากนี้นายสีหศักดิ์​ ยังระบุว่าขณะนี้ฝ่ายกัมพูชารับทราบแล้ว ว่าไทยมีการยกเลิก MOU 2544 และจะมีการพูดคุยกันภายใต้กฎหมาย.UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) หรืออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ว่าจะเดินหน้ากันอย่างไร พร้อมทั้งยอมรับว่าในเร็วๆนี้ จะมีการเสนอคณะรัฐมนตรี ในการแต่งตั้ง คณะกรรม กรรมาธิการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือ JBC ภายหลังจากที่ได้ พล.อ.สมศักดิ์​ รุ่งสิตา​ อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ​ หรือ​ สมช.เป็นประธาน

นายสีหศักดิ์​ ยังกล่าวถึงเหตุผลที่เลือกพลเอกสมศักดิ์​ เพราะเป็นการเกี่ยวเนื่องกับการทำงานระหว่างการปักปันเขตแดน ที่อยู่ในความดูแลของ JBC และในส่วนของ คณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาหรือ GBC ซึ่งจะได้มีการประสานงานกับฝ่ายทหารอย่างใกล้ชิด และต้องการให้มีการทำงานเดินหน้าไปด้วยกัน​ เลือกตัวบุคคลในการนั่งประธาน JBC​พิจารณาจากลักษณะงาน ซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคอย่างเดียว

