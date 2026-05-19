"สีหศักดิ์​" เผยเตรียมตั้งอดีตเลขา สมช.นั่ง ปธ.JBC ฝ่ายไทย - เขมรรับทราบยกเลิก MOU44 คุยกันตาม UNCLOS

"สีหศักดิ์" ควง "อดุลย์" คุยงานความมั่นคง หลังประชุม ครม. เผย เลื่อนลงชายแดนใต้เหตุติดภารกิจเร่งด่วน ย้ำ อยากเห็นสันติสุขในพื้นที่ หวังให้เกิดการบูรณาการทำงาน แจงเลือก "พล.อ.สมศักดิ์" นั่ง ปธ.JBC พิจารณาตามเนื้องานประสานกองทัพเดินทิศทางเดียวกัน ย้ำกัมพูชาทราบแล้วไทยยกเลิก MOU44 เตรียมคุยกันตามหลัก UNCLOS
เมื่อเวลา 12.45 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้น นายสีศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินลงจากตึกบัญชาการ 1 พร้อมกับ พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมกล่าวถึงกำหนดการลงพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ 20 พ.ย.นี้ว่า เลื่อนออกไปก่อนสาเหตุที่เลื่อนออกจากวันนี้ เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วน จากเดิมที่จะลงไปดูการทำงานของ ศอ.บต.ว่าเป็นอย่างไร เพื่อจะให้เกิดการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งยอมรับว่า ได้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงกลาโหม ซึ่งตามนโยบายเราต้องการให้เกิดสันติสุขในพื้นที่ แต่สิ่งสำคัญอยากให้มีการบูรณาการการทำงาน ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุด
นอกจากนี้นายสีหศักดิ์ ยังระบุว่าขณะนี้ฝ่ายกัมพูชารับทราบแล้ว ว่าไทยมีการยกเลิก MOU 2544 และจะมีการพูดคุยกันภายใต้กฎหมาย.UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) หรืออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ว่าจะเดินหน้ากันอย่างไร พร้อมทั้งยอมรับว่าในเร็วๆนี้ จะมีการเสนอคณะรัฐมนตรี ในการแต่งตั้ง คณะกรรม กรรมาธิการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือ JBC ภายหลังจากที่ได้ พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช.เป็นประธาน
นายสีหศักดิ์ ยังกล่าวถึงเหตุผลที่เลือกพลเอกสมศักดิ์ เพราะเป็นการเกี่ยวเนื่องกับการทำงานระหว่างการปักปันเขตแดน ที่อยู่ในความดูแลของ JBC และในส่วนของ คณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาหรือ GBC ซึ่งจะได้มีการประสานงานกับฝ่ายทหารอย่างใกล้ชิด และต้องการให้มีการทำงานเดินหน้าไปด้วยกัน เลือกตัวบุคคลในการนั่งประธาน JBCพิจารณาจากลักษณะงาน ซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคอย่างเดียว