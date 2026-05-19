“สุชาติ” เบรกประชุม ครม.บุกขอโทษนักข่าวหลังปะทะคารม-เดินชน บอกลูกผู้ชายยอมรับความผิดพลาด สื่ออาวุโสไม่ติดใจ เรื่องเล็กน้อย

“สุชาติ” เบรกประชุม ครม.ปรี่บุกรังนักข่าว เคลียร์ใจ ยกมือไหว้เอ่ยปากขอโทษ ปมปะทะคารม ยอมรับ “เฟล” มุ่งมั่นงานจนมุมมองต่าง ย้ำลูกผู้ชายผิดพลาดกันได้ ด้านนักข่าวอาวุโส บอกไม่ติดใจ ขอมองข้ามเรื่องเล็กน้อย
เมื่อเวลา 11:40 น. วันที่ 19 พ.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังกรณีที่นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนกรณีกรมควบคุมมลพิษถูกระบุว่าเป็นหน่วยงานที่รับสินบนเป็นมูลค่าเฉลี่ยสูงสุด และมีการปะทะคารมกัน ก่อนจะเดินฝ่าสื่อชนไหล่นักข่าวอาวุโส และเวลาผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่ง นายสุชาติ ได้ให้ทีมงานประสานติดต่อไปยังสื่อมวลชนคนดังกล่าว เพื่อที่จะขอโทษ และพูดคุยความเข้าใจ ก่อนที่นายสุชาติ จะเดินลงมาจากห้องประชุมคณะรัฐมนตรี แม้การประชุมยังไม่เสร็จสิ้น เพื่อไปหานักข่าวคู่กรณีที่ห้องทำงานสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาล
ทันทีที่มาถึงนายสุชาติ ได้ยกมือขึ้นไหว้ขอโทษกับนักข่าวคู่กรณี พร้อมบอกว่า ”ขอโทษครับพี่“ และจับมือ พร้อมกับนั่งลงพูดคุยเคลียร์ใจ โดยนายสุชาติ กล่าวว่า ”ผมขอโทษ สิ่งที่พี่แนะนำ ผมน้อมรับไว้ เมื่อเช้าต้องขอโทษอีกครั้ง เพราะเรามองกันคนละมุม“
โดยนักข่าวคนดังกล่าว ได้ตอบไปว่า “ไม่เป็นไร ไม่ต้องขอโทษ ตอนแรกคิดว่ารัฐมนตรีจะเดินมาคุย เพราะทุกครั้งหลังสัมภาษณ์ก็จะเป็นแบบนี้ ที่สัมภาษณ์ในวง และออกมาคุยกันได้ อยากให้รัฐมนตรีอย่าไปติดใจเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ”
นายสุชาติ กล่าวต่อว่า ”ต้องขอโทษ ด้วยความที่เรามีความตั้งใจในการทำงาน ตอนแรกเราก็ได้ให้แก้ไขปัญหา ชี้แจงในเรื่องที่ถูกต้อง และต้องขอโทษจริง ๆ ที่พูดกับพี่ไม่ดี เราลูกผู้ชายต้องขอโทษ ขอให้ถือว่าผมเป็นน้องของพี่ สิ่งที่ผมพูดไป อาจจะมีข้อมูลอีกด้าน เราอาจจะฟังมาจากคนข้างนอกหมด เมื่อกี้นั่งประชุม ครม. ก็คิดว่าลงมาขอโทษพี่ดีกว่า และได้ให้ทีมงานประสานมา ขอให้พี่ให้อภัยผมก็แล้วกัน ก็ผิดพลาดกันได้ ยืนยัน ตนมีความตั้งใจ ผมมาย้อนฟังถึงคำถามของพี่ ก็รู้ว่าพี่หวังดี เราก็ไม่สบายใจ ต้องขอโทษพี่จริง ๆ ด้วยความเคารพ ที่ผ่านมาสื่อมวลชนทุกท่าน ผมไม่เคยไม่ให้สัมภาษณ์ใคร แต่บังเอิญ ว่า เรามุ่งหวัง คาดหวังแบบนี้ อาจจะทำให้กระทบกระทั่งน้ำใจกัน ก็ขอโทษจริง ๆ“
ก่อนที่นายสุชาติ จะยกมือไหว้อีกครั้ง และยกมือไหว้ไปที่สื่อมวลชน ก่อนบอกว่า ”ขอโทษสื่อมวลชนทุกคน“ ขณะที่นักข่าวคู่กรณีบอกว่า ตนไม่ได้ติดใจอะไร
นายสุชาติ กล่าวต่อว่า “ขอบคุณพี่ ๆ ที่ให้คำแนะนำ ยอมรับว่า เราทำงานอยู่ มาเจอเรื่องนี้เราก็เฟลเหมือนกัน ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้น" ก่อนยกมือไหว้อีกครั้ง และจับมือกับนักข่าวคนดังกล่าว ก่อนกลับขึ้นไปประชุมคณะรัฐมนตรีต่อ