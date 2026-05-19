"หม่อมกร" แถลงเปิดตัวลงสมัครผู้ว่าฯ กทม.24 พ.ค.นี้ ชูสโลแกน "SAVE BKK - BKK SAFT"

ดร.ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี (หม่อมกร) เรียนเชิญร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวเป็นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.วันอาทิตย์ที่ 24 พ.ค.นี้ ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ซอยงามดูพลี พร้อมแถลงนโยบาย วิสัยทัศน์ และแนวคิดในการขับเคลื่อนเมืองหลวงของเรา ด้วยสโลแกน "SAVE BKK - BKK SAFT"
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี (หม่อมกร) ได้เรียนเชิญร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. "SAVE BKK - BKK SAFT" ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2569 เวลา: 14.00 – 16.00 น.ณ สมาคมธรรมศาสตร์ (สาทร) เลขที่ 99 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
ดร.ม.ล.กรกสิวัฒน์ กล่าวว่า กรุงเทพฯ คือบ้านของเรา บ้านที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา รอยยิ้ม และความหวัง แต่ในขณะเดียวกัน บ้านหลังนี้ก็ยังมีอีกหลายเรื่องราวที่พวกเราอยากเห็นความเปลี่ยนแปลง ปลอดภัยขึ้น น่าอยู่ขึ้น และมีอนาคตที่ดีกว่า เพื่อลูกหลานของเรา เพราะเราเชื่อว่า "กรุงเทพฯ ต้องปลอดภัย และน่าอยู่สำหรับทุกคน" ในโอกาสนี้ จึงขอเรียนเชิญสื่อมวลชน และพี่น้องประชาชนทุกท่าน มาร่วมพูดคุย รับฟังวิสัยทัศน์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการก้าวเดินครั้งสำคัญไปพร้อมกัน ในงานแถลงข่าวเปิดตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
โดยมีกำหนดการ ดังนี้
เวลา 14:00 น. เปิดตัวทีมงานและแม่ทัพมืออาชีพในด้านต่างๆ ที่พร้อมจะเข้ามาอาสารับใช้และร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯ
เวลา 15:00 น. ดร.ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี แถลงนโยบาย วิสัยทัศน์ และแนวคิดในการขับเคลื่อนเมืองหลวงของเรา
"เพราะเสียงของทุกคนคือพลัง และทุกความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนคือหัวใจสำคัญในการสร้างกรุงเทพฯ ที่ปลอดภัย“
"พวกเราตั้งใจจริงที่จะมาร่วมคิด ร่วมทำ และรับใช้ทุกคน มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและส่งกำลังใจให้กันนะครับ แล้วพบกันตามวันและเวลาดังกล่าวครับ ขอบพระคุณจากใจจริงครับ"