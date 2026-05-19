“ไชยชนก” เมิน “เสรีพิศุทธ์” จ่อแจ้งจับตระกูลชิดชอบ-ร้องจริยธรรมนายกฯ ปมเขากระโดง ยันมีเอกสารสิทธิถูกต้อง

“ไชยชนก” เมิน “เสรีพิศุทธ์” จ่อแจ้งจับตระกูลชิดชอบ-ร้องจริยธรรมนายกฯ กรณีเขากระโดง ยืนยันไม่หวั่น มีเอกสารสิทธิถูกต้อง เชื่อเป็นไปได้ที่เป็นเกมการเมือง ปล่อยให้ทุกอย่างเดินหน้าตามกฎหมาย
เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 19 พ.ค.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีที่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทย จะลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ แจ้งจับตระกูลชิดชอบ เนื่องจากรุกที่ดินพื้นที่เขากระโดง ว่า ตนไม่กังวล ทุกอย่างอยู่ในกระบวนการของกฎหมายอยู่แล้ว
เมื่อถามว่า มองว่า เป็นเรื่องเกมการเมืองหรือไม่ นายไชยชนก กล่าวว่า มีความเป็นไปได้ แต่ทุกอย่างอยู่ในกระบวนการของกฎหมายอยู่แล้ว ซึ่งต้องรอดูว่าจะเป็นอย่างไร เพราะเรามีเอกสารสิทธิทุกอย่าง
เมื่อถามถึงกรณีที่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตรียมจะยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยคุณสมบัติและจริยธรรมของนายกรัฐมนตรีกรณีการละเว้นการดำเนินการยึดที่เขากระโดง นายไชยชนก กล่าวว่า ตามความเข้าใจของตน ทุกอย่างอยู่ในกระบวนการตามกฎหมายมาสักระยะ ถึงไม่แน่ใจว่าไม่ได้ดำเนินการอย่างไร พร้อมยืนยันว่า ไม่มีความกังวลใดๆ ทั้งสิ้น