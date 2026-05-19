“ไชยชนก” เมิน “เสรีพิศุทธ์” จ่อแจ้งจับตระกูลชิดชอบ-ร้องจริยธรรมนายกฯ ปมเขากระโดง ยันมีเอกสารสิทธิถูกต้อง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“ไชยชนก” เมิน “เสรีพิศุทธ์” จ่อแจ้งจับตระกูลชิดชอบ-ร้องจริยธรรมนายกฯ กรณีเขากระโดง ยืนยันไม่หวั่น มีเอกสารสิทธิถูกต้อง เชื่อเป็นไปได้ที่เป็นเกมการเมือง ปล่อยให้ทุกอย่างเดินหน้าตามกฎหมาย

เมื่อเวลา​ 09.45 น.​ วันที่ 19 พ.ค.ที่ทำเนียบ​รัฐบาล​ นายไชยชนก​ ชิดชอบ​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม​ ในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย​ กล่าวถึงกรณีที่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทย จะลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ แจ้งจับตระกูลชิดชอบ เนื่องจากรุกที่ดินพื้นที่เขากระโดง​ ว่า​ ตนไม่กังวล ทุกอย่างอยู่ในกระบวนการของกฎหมายอยู่แล้ว

เมื่อถามว่า มองว่า เป็นเรื่องเกมการเมืองหรือไม่ นายไชยชนก​ กล่าวว่า​ มีความเป็นไปได้​ แต่ทุกอย่างอยู่ในกระบวนการของกฎหมายอยู่แล้ว ซึ่งต้องรอดูว่าจะเป็นอย่างไร เพราะเรามีเอกสารสิทธิทุกอย่าง

เมื่อถามถึงกรณีที่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตรียมจะยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยคุณสมบัติและจริยธรรมของนายกรัฐมนตรีกรณีการละเว้นการดำเนินการยึดที่เขากระโดง นายไชยชนก​ กล่าวว่า ตามความเข้าใจของตน ทุกอย่างอยู่ในกระบวนการตามกฎหมายมาสักระยะ ถึงไม่แน่ใจว่าไม่ได้ดำเนินการอย่างไร พร้อมยืนยันว่า ไม่มีความกังวลใดๆ ทั้งสิ้น