ดับฝันดูฟรี! “ศุภมาส” แจงค่าลิขสิทธิ์บอลโลกแพงไม่คุ้มค่า หวั่นอธิบายประขาชนไม่ได้ - ไร้เอกชนหนุน

ส่อดับฝันคอบอลไทยดูบอลโลกฟรี รัฐบาลเบรกแผนซื้อลิขสิทธิ์ "ศุภมาส" ชี้แพงเกินจริง ไม่คุ้มค่า เวลาฉายช่วงดึกถึงเช้า ไม่เอื้อธุรกิจร้านอาหาร แถมไร้เอกชนหนุน หวั่นชี้แจงสังคมไม่ได้
วันที่ 19 พ.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยความคืบหน้าในการซื้อลิขสิทธิ์บอลโลก 2026 ว่า จากที่กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการหารือกับทางสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.เห็นว่าสถานการณ์ครั้งนี้แตกต่างออกไป เนื่องจากมีสถานการณ์สงครามตะวันออกกลาง และเวลาการแข่งขันต่างออกไปจากการจัดแข่งบอลโลกครั้งที่แล้ว คือ ถ่ายทอดสดในเวลา 03.00-09.00 น. ทำให้โอกาสที่ร้านอาหารจะขายของได้ในเวลาดังกล่าวมีไม่มาก ซึ่งราคาที่ฟีฟ่าเสนอให้เราซื้อ ก็ไม่สามารถอธิบายกับประชาชนได้ แต่ตนไม่สามารถเปิดเผยราคาได้ เนื่องจากเป็นกรดของ FIFA แต่อยากเปรียบเทียบให้เห็นว่าคนไทยมี 70 ล้านคน ในขณะที่ประเทศประเทศใหญ่ มีประชากร 1,000 -1,400 ล้านคน ซึ่งมีจำนวนมากกว่าประเทศไทย 20 เท่า แต่บางประเทศได้ราคาลิขสิทธิ์ถูกกว่าประเทศไทย ส่วนประเทศที่กำลังมีการเจรจาก็ได้ค่าลิขสิทธิ์ไม่แตกต่างกัน แต่จำนวนประชากรต่างกันกันมาก ดังนั้นเมื่อเฉลี่ยต่อหัวทำให้ค่าลิขสิทธิ์ต่างกัน 20 เท่า รัฐบาลจึงเล็งเห็นปัญหา ที่คนไทยต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจ ซึ่งตัวเลขที่ถูกเสนอมาถือว่าค่อนข้างราคาสูง และไม่มีเอกชนเป็นผู้สนับสนุนเหมือนบอลโลกครั้งที่แล้ว อาจเป็นเพราะช่วงเวลาในการถ่ายทอดสด รวมถึงการขายโฆษณาก็ไม่เหมือนแต่ก่อน อย่างไรก็ตามเมื่อ 4 ปีที่แล้ว ได้รับเงินสนับสนุนจาก กสทช. 1 ก้อน และเอกชนสนับสนุนอีก 1 ก้อน แต่ในปีนี้ไม่มี วันนี้ตนจะนำข้อมูลทั้งหมดเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม.เพื่อทำความเห็นว่าดำเนินการอย่างไรต่อ
เมื่อถามว่ามีคำแนะนำให้กับคนไทยที่อยากดูบอลโลกอย่างไรบ้าง นางสาวศุภมาส กล่าวว่า เรื่องนี้ต้องรอความชัดเจนก่อน เพราะมีข่าวว่า FIFA จะมีช่องทางให้คนไปดูได้แต่ต้องเสียค่าบริการ รวมถึงมีแนวคิดอาจจะมีการถ่ายทอดการแข่งขันในช่วง 10 นาทีแรกของทุกนัด แต่เรื่องนี้ยังอยู่ในระหว่างการพูดคุย ยังไม่มีข้อสรุป อย่างไรก็ตามต้องรอติดตามดู ว่าจะมีเอกชนรายใดเห็นโอกาสทางธุรกิจ มาสนับสนุนการถ่ายทอดฟุตบอลโลกหรือไม่
ส่วนจะรอจนถึงโค้งสุดท้ายเพื่อให้เจ้าของลิขสิทธิ์ลดราคาหรือไม่นั้น นางสาวศุภมาส กล่าวว่า ถ้าคนไทยจะได้ดูบอลโลก ต้องเป็นตัวเลขที่เราสามารถอธิบายได้ แต่ถ้าเป็นราคาที่ไม่ยุติธรรมเราเราขอเก็บเงินไปทำอย่างอื่น
เมื่อถามว่าตัวเลขลิขสิทธิ์เป็นไปตามที่มีการเสนอข่าวก่อนหน้านี้หรือไม่ นางสาวศุภมาส กล่าวว่า เรื่องตัวเลขตนไม่เคยพูด พร้อมย้ำว่าตัวเลขค่าลิขสิทธิ์นั้นอธิบายไม่ได้
เมื่อถามว่ารัฐบาลสามารถพับโครงการนี้ได้หรือไม่เพราะเราไม่จำเป็นต้องไปดูแลเรื่องถ่ายทอดสดบอลโลก นางสาวศุภมาส กล่าวว่า บอลโลกรัฐบาลก็อยากสนับสนุน เพราะเป็นการปลูกฝังและกระตุ้นเตือนฟุตบลอในไทยให้เยาวชน แต่ตอนนี้อาจจะยังไม่คุ้มค่าพอ คงต้องดูเป็นกรณีไป
เมื่อถามว่าภายหลังการประชุม ครม.เรื่องนี้จะมีความชัดเจนใช่หรือไม่ นางสาวศุภมาส กล่าวว่า คงต้องดูอีกทีหากมีความชัดเจน โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จะมีการแถลงอีกครั้ง.