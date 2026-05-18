ถึงคิว! สอบย้อนหลัง 3 ปี "สัญญาจ้างเหมาบริการ" 7.8 พันท้องถิ่นทุกระดับ "สตง." เน้นประเมินเกณฑ์-งบฯจ้างบุคคลภายนอกปีละกว่าแสนคน

ถึงคิว! สตง. จ่อลงพื้นที่ 7.8 พัน อปท. ทุกระดับทั่วประเทศ ตรวจสอบย้อนหลัง 3 ปี "สัญญาจ้างเหมาบริการท้องถิ่น" เน้นประเมินการจ้างเหมาบริการของ อปท. ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ รวมถึงการใช้จ่ายงบประมาณ จ้างบุคคลภายนอกปีละกว่า 1 แสนคน ว่าเป็นไปอย่างคุ้มค่า เกิดผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิภาพหรือไม่
วันนี้ (18 พ.ค.2569) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆนี้ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 1 - 15 เวียนหนังสือถึง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เพื่อแจ้งกําหนดจะเข้าตรวจสอบ
"โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติหน้าที่ปกติ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทุกระดับ อบจ., เทศบาล และ อบต. ทั่วประเทศ"
หนังสือ ระบุว่า สตง. ภาค 1-15 จะเข้าตรวจสอบย้อนหลัง ข้อมูลระหว่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการจ้างเหมาบริการของ อปท. ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่
และการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า เกิดผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิภาพหรือไม่
"คาดว่า สตง.ภาค จะเข้าไปแนะนำแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ตลอดเดือน มิ.ย.นี้ โดยเฉพาะสัญญา กับลูกจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 ที่ อปท. ทั่วประเทศ มีการจ้างมากกว่าปีละ 1 แสนคน"
พบว่า หนังสือฉบับนี้ สตง. ไม่ได้แจ้งรายชื่อ อปท. ที่จะเข้าตรวจสอบ รวมถึงการดําเนินการ วัน เวลา ที่เกี่ยวข้องของ อปท. มากกว่า 7.8 พันแห่งระบุเพียงว่า จะแจ้งรายชื่อ อปท.แต่ละแห่งทราบในลําดับถัดไป"
มีรายงาน ระบุว่า การตรวจสอบคราวนี้ เป็นการเข้าไปแนะนำแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง โดยเฉพาะสัญญา กับลูกจ้างเหมาบริการ เพื่อให้มีการดำเนินการสัญญาให้ถูกต้อง ลดการฟ้องร้อง ของพนักงานจ้างเหมา ต่อผู้บริหาร อปท.
โดยเฉพาะ แนะนำการดำเนินการ ตามหนังสือระเบียบพัสดุฯ หลักการจ้างเหมาบริการ หลายฉบับ เช่น การหักค่าจ้างเหมาบริการ กรณีไม่มาปฎิบัติงาน ,การกำหนดเวลาทำงานจ้างเหมาบริการ ,ค่าปรับผิดสัญญาตามระเบียบฯ พัสดุ
รวมถึงการ ตรวจสอบเปรียบเทียบระหว่าง เงื่อนไขในสัญญา กับการปฏิบัติจริง ,ตรสจสอบว่าอปท. มีการจ้างเหมาบริการซ้ำซ้อนกับตำแหน่งที่มีอยู่เดิมหรือไม่ เป็นต้น
เนื่องจาก อปท. แต่ละแห่ง มีการจ้างงานตามความจำเป็น และงบประมาณของตนเอง ในลักษณะงานที่เป็นการจ้างทำของ หรือมุ่งเน้นผลสำเร็จของงาน (ตามระเบียบพัสดุฯ) ซึ่งไม่ถือเป็นลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานทั่วไป
อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะตรวจสอบไปถึง กรณีผู้บริหาร อปท. จ้างเหมาบริการลูกหลานหรือญาติของตนเอง เข้าทำงานในหน่วยงานที่ตนสังกัด ซึ่งถือเป็นความผิดฐาน "การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม".
