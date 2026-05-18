“อนุทิน” ย้ำ ดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิต-บาดเจ็บ เหตุรถไฟชนรถเมล์เต็มที่ วันนี้ไม่ได้พบผู้ว่าการ รฟท.

“นายกฯ อนุทิน” ย้ำ ให้ดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิต-บาดเจ็บ เหตุรถไฟชนรถเมล์เต็มที่ วันนี้ไม่ได้เรียก ผู้ว่าการ รฟท.เข้าพบ ตัวเลขเยียวยาไม่ต้องเสนอมาถึงตน
ทำเนียบ วันนี้ (18 พ.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงเงินเยียวยาผู้ประสบเหตุรถไฟชนรถเมล์ ว่า ได้ให้แนวทางให้ไปดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิต และครอบครัวผู้บาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถเมล์อย่างเต็มที่
ส่วนตัวเลขการเยียวยาของ 2 หน่วยงาน ได้มีการเสนอมาแล้วหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่ต้องเสนอถึงมาตน
ทั้งนี้ วันนี้ได้เรียกผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย เข้าพบหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เจอกันมาสองวันแล้ว วันนี้ไม่ได้เรียกเข้าพบ