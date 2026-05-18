มีลุ้นดูบอลโลก! นายกฯ แจงใช้มาตรการ “Best Effort” ปัดใช้เงินแผ่นดิน ให้ผู้สนับสนุนช่วยอำนวยความสะดวก

คนไทยยังมีลุ้น! “อนุทิน” ตอบชัดปมลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก 2026 เผย รัฐบาลใช้มาตรการ “Best Effort” ประสานงานรอบด้าน ย้ำชัดไม่ได้ใช้เงินแผ่นดิน-งบประมาณ แต่ให้ผู้ประสงค์สนับสนุนช่วยอำนวยความสะดวก
วันนี้ (18 พ.ค.) เมื่อเวลา 16.55 น.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกระแสข่าวรัฐบาลเตรียมถอยเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก 2026 ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน - 19 กรกฎาคม ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก เป็นเจ้าภาพ ว่า รัฐบาลประสานงานอย่างสุดความสามารถ และได้พยายามหาหนทางช่องทางทุกอย่าง
เมื่อถามถึงการนำงบประมาณที่จะไปซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกมาดูแลฟุตบอลไทยแทน ตรงนี้นายกรัฐมนตรีมองอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่ได้ใช้เงินของแผ่นดิน หรือเงินงบประมาณ แต่รัฐบาลประสานงานให้ผู้ที่แสดงเจตจำนงที่จะทำให้มันเกิดขึ้นช่วยอำนวยความสะดวกทุกอย่าง
เมื่อถามว่า คนไทยยังมีโอกาสได้รับชมฟุตบอลโลกใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า “Best Effort” (จะพยายามให้ดีที่สุด)