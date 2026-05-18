“อนุทิน” ถกประชาคมข่าวกรอง 14 หน่วยมั่นคง ย้ำยุคใหม่มองรอบด้าน โยก “สมศักดิ์” นั่งคณะ JBC ไทย-มาเลย์

นายกฯ “อนุทิน” นั่งหัวโต๊ะประชุมประชาคมข่าวกรอง รวม 14 หน่วยมั่นคง ติดตามสถานการณ์ความมั่นคงรอบด้าน พร้อมย้ำการข่าวยุคใหม่ต้องมองรอบด้าน แม่นยำ พร้อมโยก “พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา” นั่งคณะ JBC ไทย-มาเลย์
วันนี้ (18 พ.ค.) เวลา 14.00 น. ณ ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมสรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงของประเทศ โดยประชาคมข่าวกรอง จากหน่วยงานด้านความมั่นคง 14 หน่วยงาน ภายหลังการหารือ นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ทีมงานด้านข่าวกองแห่งชาติและกองทัพได้สรุปสถานการณ์ต่างๆ ให้ฟังเป็นการอัปเดตสถานการณ์ซึ่งกันและกัน โดยมีการสรุปให้เห็นถึงเรื่องการข่าวด้านความมั่นคงสถานการณ์รอบบ้าน ด้านพลังงานและคดีอาชญากรรมข้ามชาติ ทั้งหลายซึ่งตนเองก็ได้มีการอัปเดตให้ฟังว่ารัฐบาลได้ทำอะไรไปบ้างเป็นการสนับสนุนหน่วยงานด้านความมั่นคงและการปกครอง ทั้งนี้ ประเด็นที่น่าเป็นห่วงได้แก้ไขไปเยอะแล้ว ทั้งทางด้านเศรษฐกิจความมั่นคง สิทธิทางทะเลต่างๆหลังมีการยกเลิกเอ็มโอยู 44 และหันไปใช้อนุสัญญา UNCLOS
ในเรื่องของเพื่อนบ้าน และจัดให้มีทีมเจรจาชุดใหม่ทั้งทางด้านชายแดนไทย-มาเลเซีย โดยตั้งประธานคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม หรือ JBC และตั้ง นายฐนัตถ์ สุวรรณานนท์ ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ คนใหม่ เป็นหัวหน้าทีมเจรจาพูดคุยสันติสุขภาคใต้ สลับกับ พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติให้มาเป็นทีมเจรจาเจบีซี ซึ่งทั้งสองมีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถเป็นตัวแทนให้กับประเทศไทย
ด้าน นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยอีกว่า นายกรัฐมนตรี กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมรวบรวมข้อมูลและจัดทำสรุปสถานการณ์มานำเสนอ โดยระบุว่าได้ติดตามสถานการณ์โลกและบริบทด้านความมั่นคงของประเทศอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด เนื่องจากเป็นข้อมูลสำคัญต่อการบริหารประเทศและการตัดสินใจในประเด็นสำคัญต่างๆ
นายกรัฐมนตรี ย้ำว่า การข่าวในโลกปัจจุบันมีความซับซ้อนและหลายมิติ จึงจำเป็นต้องติดตามข้อมูลอย่างครบถ้วนรอบด้าน ไม่ใช่เพียงรับรู้ว่า “เกิดอะไรขึ้น” แต่ต้องเข้าใจว่า “เกิดขึ้นเพราะอะไร” รวมถึงปัจจัยและบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างตรงจุดและแม่นยำ การบรรยายสรุปทุกสถานการณ์ ต้องเน้นประเด็นสำคัญ (Critical Point) ที่ชัดเจน เพื่อให้รัฐบาลนำข้อมูลไปใช้กำหนดนโยบายและบริหารจัดการสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ รัฐบาลให้ความสำคัญกับงานด้านความมั่นคง และให้ความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน ทำให้การสนับสนุนและการตัดสินใจต่างๆ เป็นไปอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ พร้อมขอให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานเชิงรุก เชื่อมโยงมิติด้านการข่าว ความมั่นคง และเศรษฐกิจ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไปในทิศทางเดียวกัน และสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน
นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวว่า ในรัฐบาลนี้ได้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายปกครอง ฝ่ายพลเรือน และฝ่ายความมั่นคง โดยเฉพาะด้านการข่าวและการปรับปรุงยุทธวิธีในการปราบปรามปัญหาสำคัญ อาทิ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ การค้ามนุษย์ และยาเสพติด ที่ดำเนินการอย่างจริงจังจนเกิดผลเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังระบุว่า เครือข่ายการทำงานระหว่างหน่วยงานมีประสิทธิภาพอย่างมาก สะท้อนถึงความแม่นยำและความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้านการข่าวจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยตนเอง อีกทั้งยังไม่พบปัญหาการทุจริต หรือการทำงานที่ซ้ำซ้อน โดยทุกฝ่ายสามารถประสานบทบาทและภารกิจร่วมกันได้อย่างมีเอกภาพ จนเกิดความเข้าใจร่วมและการทำงานที่มีประสิทธิผลร่วมกัน
ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรี ยังได้กล่าวกับคณะทำงานข่าวกรอง ว่า ในเรื่องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเห็นต่างทางความคิด หากเป็นเรื่องเห็นต่างกับนโยบายรัฐ หรือเห็นต่างกับแนวทางดำเนินงาน ขอให้รวบรวมความเห็นและข้อเสนอแนะมา อะไรที่รัฐบาลทำให้ได้ ทำให้สบายใจ จะทำ แต่ถ้าเป็นความแตกแยกทางความคิดการเมือง ด้อยค่า สร้างโวหาร ไม่ต้องเสียเวลา