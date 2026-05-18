ส่อสะดุด! ร่างกฎกระทรวงฯ ปลดล็อก "คอนโดนกนางแอ่น" ฉบับ ยธ. รองรับ "ธุรกิจรังนกนอกสัมปทาน" หมื่นล้าน หลัง "มท." แนะออก พรบ. เหตุกระทบหลายส่วน

ส่อสะดุดอีก! ร่างกฎกระทรวง "คุมอาคารนกนางแอ่น" ฉบับกรมโยธาธิการฯ มหาดไทย รองรับ "ธุรกิจรังนกนอกสัมปทาน" มูลค่าหมื่นล้าน หลัง ผู้ประกอบการ-ฝ่ายการเมือง เรียกร้องผลักดัน เผยฝ่ายกฎหมายมหาดไทย ย้ำ! มีกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องหลายฉบับแนะ ยธ. สมควรตราเป็น “พระราชบัญญัติ” เพื่อกําหนดและจํากัดขอบเขตของสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งขั้นตอน การอนุญาต อัตราค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์การอนุญาต หรือรายละเอียดในการปฏิบัติ ชี้การใช้บังคับกฎหมายในปัจจุบัน เห็นควร แจ้งกําชับท้องถิ่น ชี้แจงทําความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง ตามข้อกฎหมาย เน้นประเด็น รธน. ม.32 "บุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู่"
วันนี้ (18 พ.ค.2569) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงความคืบหน้า ในการจัดทําร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะอาคารนกแอ่น พ.ศ. .... ตลอด 2 ปี หลังจากภาคเอกชน และฝ่ายการเมือง พยายามผลักดันในเกิดขึ้น มีวัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมการใช้อาคารนกแอ่น ที่เพิ่มมากขึ้นและกระจายไปในหลายพื้นที่ของประเทศ
โดยร่างกฎกระทรวง ยกร่างฯ โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง (ยธ.) ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการดําเนินการเพื่อรองรับการดําเนินกิจการรังนกแอ่น ซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ที่สามารถ เก็บ ทําอันตราย หรือครอบครองรังนกได้
ล่าสุด คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย กระทรวงมหาดไทย คณะที่ 1 ได้ตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวง รอบที่สองต่อจาก เดือน ส.ค. 2568 แม้ ยธ. ยืนยัน ต้องออกเป็นกฎกระทรวง หลัง คราวนั้น มีมติให้ไป บูรณาการกับกฎหมายอื่น ให้ยกร่างเป็นพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)
พบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า นอกจากรองรับการดําเนินกิจการรังนกแอ่นแล้ว ยังมีกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ เพื่อรองรับการดําเนินกิจการดังกล่าว เช่น พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 เป็นต้น
ทั้งนี้ เนื่องจากการดําเนินกิจการรังนกแอ่นดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศจากการเก็บรังนกจากแหล่งสัมปทานหรือการดัดแปลงอาคารบ้านรังนกในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
"ส่งผลให้จํานวนประชากรนกแอ่นในธรรมชาติลดลง รวมทั้งผลกระทบต่อชุมชน เช่น มลพิษทางเสียงที่เกิดจากการใช้เครื่องขยาย เสียงเรียกนก เสียงของนก กลิ่นจากมูลนก ความสะอาด และความเสี่ยงด้านสุขภาพของคนในชุมชนบริเวณใกล้เคียง"
รวมถึงความขัดแย้งระหว่าง "ผู้ประกอบธุรกิจอาคารบ้านนกกับประชาชนในพื้นที่" หรือปัญหาในการรักษาผลประโยชน์จากรังนกสัมปทาน เป็นต้น
คณะกรรมการฯ ยังเห็นว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 32 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู่ ส่วนตัว..." วรรคสอง บัญญัติว่า “การกระทําอันเป็นการละเมิด หรือกระทบต่อสิทธิของบุคคล ตามวรรคหนึ่ง จะกระทํามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพียง เท่าที่จําเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ”
มาตรา 43 บัญญัติว่า “บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ... (2) จัดการ บํารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ...”
และมาตรา 58 บัญญัติว่า “การดําเนินการใด ของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดดําเนินการ ถ้าการนั้นอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสําคัญอื่นใดของประชาชน หรือชุมชน หรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง
"รัฐต้องดําเนินการให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องก่อนเพื่อนํามาประกอบการพิจารณาดําเนินการหรืออนุญาต" ตามที่กฎหมายบัญญัติ”
และวรรคสาม บัญญัติว่า “ในการดําเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง รัฐต้องระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ น้อยที่สุด และต้องดําเนินการให้มีการเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่ประชาชนหรือ ชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมและโดยไม่ชักช้า”
เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผลกระทบจากการดําเนิน "กิจการรังนกแอ่นนอกเขตสัมปทาน" ดังกล่าวแตกต่างจากลักษณะของการเลี้ยงสัตว์ โดยทั่วไป ซึ่งผลกระทบดังกล่าวกระทบต่อสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว (Right to Privacy) ตามมาตรา 32ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
รวมถึงการอนุญาตให้ประกอบกิจการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิของบุคคลและชุมชนในจัดการบํารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน ตามมาตรา 43 และมาตรา 58 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ดังนั้น แม้ว่าพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จะให้อํานาจในการออกกฎกระทรวงในการควบคุมอาคารได้ก็ตาม แต่การออกกฎหมายลําดับรองดังกล่าว ก็มิอาจกระทบต่อสิทธิของบุคคลและชุมชนตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกําหนดไว้ได้
เว้นแต่จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่รัฐธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกําหนด ประกอบกับ การดําเนินกิจการรังนกแอ่นนอกเขตสัมปทาน เป็นเรื่องที่มีความสําคัญ เกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ และมีผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม
"การดําเนินการในเรื่องนี้ จึงสมควรตราเป็น “พระราชบัญญัติ” เพื่อกําหนดและจํากัดขอบเขตของสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง สําหรับขั้นตอน การอนุญาต อัตราค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์การอนุญาต หรือรายละเอียดในการปฏิบัติก็สามารถกําหนด โดยกฎหมายลําดับรองต่อไป"
สําหรับการใช้บังคับกฎหมายในปัจจุบัน เห็นควรให้ ยธ. แจ้งกําชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงทําความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง
รวมทั้งบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้ง แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการรังนกแอ่นเป็นพระราชบัญญัติต่อไป
เพื่อให้การออกกฎหมายสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันตลอดจนเกิดดุลยภาพระหว่างเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างแท้จริง
มีรายงานว่า รัฐบาลในอดีตที่ผ่านมา ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบกิจการรังนกแอ่นกินรังทั่วประเทศ ให้รัฐบาลเร่งรัดการประกาศใช้ กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารสำหรับนกแอ่นกินรัง ของ ยธ. กระทรวงมหาดไทย
โดยกล่าวอ้างว่า เพื่อให้กิจการรังนกนอกแหล่งธรรมชาติ หรือ รังนกบ้าน มีกฎหมายรองรับอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้แม้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2567 จะปลดล็อกให้นกแอ่นกินรังเป็นสัตว์คุ้มครองที่สามารถเก็บ ทำอันตราย และมีไว้ในครอบครองได้
แต่ปัจจุบันยังไม่สามารถขออนุญาตเก็บหรือจำหน่ายรังนกบ้านได้จริง เนื่องจากต้องรอกฎกระทรวงและระเบียบที่เกี่ยวข้องถึง 6 ฉบับ จาก 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย
"ในช่วงกว่า 10 ปีที่ผู้ประกอบการรอคอยให้กิจการรังนกบ้านถูกกฎหมาย กอรปกับ คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญเพื่อศึกษาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้ผลักดันให้มีกฎกระทรวงออกมาแล้ว 5 ฉบับ เหลือเพียงกฎกระทรวงของ ยธ."
ดังนั้นการที่รังนกบ้านยังไม่มีกฎหมายรองรับ ทำให้ผู้ประกอบการเสียโอกาสทางการแข่งขัน ราคาตกลงถึง 4–5 เท่าในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา ขาดทุนต่อเนื่องทุกวัน ความล่าช้ากลายเป็นภาระของผู้ประกอบการ
มีข้อเสนอ ให้กระทรวงมหาดไทย เร่งรัดประกาศใช้กฎกระทรวงดังกล่าวโดยเร็ว พร้อมให้ อปท. บรรจุเรื่องนี้ลงในเทศบัญญัติ พื่อพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสแก่ผู้ประกอบการรังนกบ้านทั่วประเทศ
ข้อมูลของ สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจรังนกแอ่น (ประเทศไทย) ระบุว่า มีการก่อสร้างบ้านรังนกใหม่ขึ้นกันทั่วประเทศประมาณ 100 หลังต่อเดือน การเลี้ยงนกแอ่นขยายตัวไปถึง 50 จังหวัดทั่วประเทศไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคอีสาน ไม่เฉพาะภาคใต้ รวมถึง ทั้งประเทศมีการสร้างบ้านรังนกมากกว่า 10,000 หลัง มีปริมาณรังนกบ้านดิบประมาณ 10 ตันต่อเดือน หรือประมาณ 120 ตันต่อปี
ที่ผ่านมามีการซื้อขายในลักษณะใต้ดินส่งออกไปจีน เกิดตลาดประมูลรังนก ในหลายจังหวัด
โดยตลาดประมูลรังนกแอ่นขนาด 1,000 กก.ต่อครั้ง อยู่ที่จันทบุรี-กทม.-ราชบุรี-สุราษฎร์ธานี ราคาประมูลรังนกดิบเคลื่อนไหวอยู่ประมาณ 25,000 บาท/กก.
ภาพรวมมีเม็ดเงินผ่านตลาดประมูล 3,000 กว่าล้านบาท/ปี ที่ผ่านมามีการส่งออกไปจีน ได้ราคาประมาณ 80,000 บาท/กก. แต่จีนรับไปขายต่อเพิ่มเป็น 300,000-400,000 บาท/กก.
ทำให้ส่วนภาพรวมตลาดรังนกทั่วประเทศมีมูลค่ารวมกว่า 15,000-16,000 ล้านบาท (รวมตลาดรังนกพร้อมดื่ม).