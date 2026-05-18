”วันนอร์“ ถกทูตวัฒนธรรมอิหร่าน รับคำมั่นอำนวยความสะดวกเรือสินค้าไทยผ่านฮอร์มุซ ชี้สงครามมีข่าวดี

ปธ.ที่ปรึกษานายกฯ หารือ ทูตวัฒนธรรมอิหร่าน ยัน พร้อมอำนวยความสะดวกเรือสินค้าไทยผ่านฮอร์มุซ เผย สถานการณ์สงคราม มีข่าวดี ไทย ยืนยัน หนุนสันติภาพ-เป็นกลาง-ยึดกติกาสากล
วันนี้ (18พ.ค.) เมื่อเวลา 14.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับ นายมะฮ์ดี ซาเรอ์ อุปทูตวัฒนธรรมสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทย
นายวันมูหะมัดนอร์ ให้สัมภาษณ์ภายหลังการหารือ ว่า ทางอุปทูตวัฒนธรรมฯมาเข้าเยี่ยมเพื่อขอบคุณตน และผู้นำประเทศไทย ที่ได้ไปร่วมงานแสดงความเสียใจที่ผู้นำสูงสุดของประเทศอิหร่าน เสียชีวิต มาขอบคุณประเทศไทยที่ยังเป็นมิตรที่ดีและให้กำลังใจกับประเทศอิหร่าน ที่กำลังเผชิญปัญหาสงครามในขณะนี้ ซึ่งตนได้เรียนทูตวัฒนธรรมฯกลับไปว่า ประเทศไทยนั้น
มีนโยบายชัดเจนที่สนับสนุนความเป็นกลางไม่ให้มีการรุกรานฝ่ายใด และยืนยันว่าต้องปฏิบัติตามพันธสัญญา กฎ กติกา มติขององค์กรระหว่างประเทศและสหประชาชาติ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย ที่ได้พบปะกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอื่น ยืนยันแบบนี้เช่นเดียวกัน ส่วนสถานการณ์สงครามที่เกิดขึ้น ระหว่างอิหร่าน กับอีก2-3ประเทศ เราหวังว่าจะสงบโดยเร็ว เนื่องจากไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะคู่สงคราม แต่ความเดือดร้อนนำมาสู่ประเทศต่างๆทั่วโลก เพราะส่งผลทำให้พลังงานแพง เศรษฐกิจมีปัญหา
นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า ที่สำคัญได้เรียนทูตวัฒนธรรมว่า ขณะนี้ไทยยังมีเรือสินค้าอีก2 ลำ ที่ยังไม่ได้ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ นายกรัฐมนตรี จึงฝากมาถึงโดยขอให้ทูตทางวัฒนธรรม ช่วยพูดคุยเพื่ออำนวยความสะดวกให้เรือสินค้าของไทยได้ผ่านโดยเร็ว ซึ่งได้รับคำตอบว่าโดยปกติไม่มีปัญหาสำหรับประเทศที่ไม่ใช่คู่สงครามอนุญาตให้อยู่แล้ว แต่ขณะนี้มีเรือจำนวนมากที่กำลังทยอยผ่านช่องแคบ ทั้งนี้จะไปพูดคุยกับผู้เกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกให้กับเรือไทยกลับมาได้อย่างปลอดภัยโดยเร็ว ส่วนรายละเอียดเรือสินค้า2 ลำ ทางกระทรวงการต่างประเทศได้ให้รายละเอียดไปกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน แล้ว และเข้าใจว่าน่าจะได้กลับมาโดยเร็ว
ผู้สื่อข่าวถามว่า การพบกับทูตวัฒนธรรมอิหร่าน ในวันนี้ไม่น่าจะเกิดปัญหากับการที่สหรัฐฯมองมาที่ประเทศไทยใช่หรือไม่ นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า ประเทศไทยมีนโยบายในการรักษาสันติภาพของประเทศต่างๆทั่วโลก เราไม่สนับสนุนให้เกิดสงครามเพราะไม่ได้เป็นประโยชน์กับฝ่ายใดและยืนยันในความเป็นกลาง ปฏิบัติตามพันธกรณีที่มีกับสหประชาชาติและองค์กรระหว่างประเทศ พร้อมกับยืนยันด้วยว่าความสัมพันธ์ของไทยกับอิหร่านไม่ใช่มีเฉพาะตอนนี้ แต่มีมาหลาย 100 ปีตั้งแต่สมัยอยุธยา ซึ่งตระกูลบุญนาค ก็สืบเชื้อสายมาจากอิหร่าน
เมื่อถามว่าอุปทูตวัฒนธรรมฯได้ชี้แจงสถานการณ์ล่าสุดของอิหร่านอย่างไรบ้าง ประธานที่ปรึกษานายกฯ กล่าวว่า ได้ชี้แจงว่าการเจรจามีความคืบหน้าไปมาก และหวังอยากให้มีการลงนามเกิดขึ้น แต่ไม่ทราบเมื่อไหร่ เพราะเหตุการณ์ยังไม่จบแต่การเจรจาคืบหน้าน่าจะเป็นข่าวที่ดีมากกว่าข่าวร้ายนอกจากนั้นการที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ไปเยือนประเทศจีน และผู้นำ2 ประเทศได้คุยกันในเรื่องของสงครามอิหร่านด้วยนั้น น่าจะเป็นไปในทางที่ดี และในเร็วๆนี้ ประธานสภาของอิหร่าน จะพูดคุยกับประธานสภาประเทศต่างๆและจะเดินทางไปเยือนจีน จึงเชื่อว่าทุกอย่างจะมีแต่ความคืบหน้าในทางที่ดี เราต้องให้กำลังใจและหวังว่าประเทศไทยจะหายจากวิกฤตพลังงานและเศรษฐกิจโดยเร็ว ส่วนรายละเอียดไม่สามารถบอกได้มากกว่านี้
เมื่อถามว่าในการหารือได้มีการพูดคุย เรื่องขยายความร่วมมือด้านพลังงานกับไทยหรือไม่ นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า อิหร่านยืนยันว่า สำหรับประเทศไทย พร้อมจะให้ความร่วมมือทุกอย่างโดยเฉพาะเรื่องพลังงาน ขณะที่อิหร่านก็เป็นผู้ค้าสำคัญของไทย เนื่องจากเราได้ขายข้าวและสินค้าอื่นให้กับอิหร่าน เช่นกัน