แหกธรรมเนียม! ติดภาพ "อนุทิน" บนบอร์ดอดีตนายกฯทั้งที่ยังไม่พ้นตำแหน่ง เจ้าตัวชิวๆบอกติดได้เลย

ฮือฮาทำเนียบรัฐบาล! เปลี่ยนธรรมเนียมครั้งแรก ติดภาพ "อนุทิน" บนบอร์ดอดีตนายกฯ ตึกไทยคู่ฟ้า ทั้งที่ยังไม่พ้นตำแหน่ง เจ้าตัวลั่น "ไม่ต้องรอให้พ้น นำมาติดได้เลย"
วันนี้ (18พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายในตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พบว่า ทำเนียบภาพอดีตนายกรัฐมนตรี ได้ปรากฏภาพของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี คนที่ 32 ติดตั้งต่อจากนางสาวแพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นที่เรียบร้อย
ทั้งนี้แหล่งข่าวทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายสถานที่ได้นำรูปภาพของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี คนที่ 32 มาติดไว้บนทำนียบภาพอดีตนายกรัฐมนตรี เป็นที่เรียบร้อย ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา สืบเนื่องจากที่นายอนุทิน ได้เดินดู บริเวณภายในตึกไทยคู่ฟ้า เมื่อถึงจุดการติดตั้งภาพอดีตนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ได้แสดงความเห็นถึงการติดภาพอดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมเห็นว่าทำไมต้องรอให้พ้นจากตำแหน่ง ไม่ต้องพ้นจากตำแหน่งก็สามารถติดตั้งภาพได้เลย พร้อมมีบัญชาให้นำรูปของตนเองมาติดได้เลย โดยไม่ต้องรอให้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
อย่างไรก็ตาม ในอดีตที่ผ่านมา ทางทำเนียบรัฐบาล โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสถานที่ จะนำภาพบุคคลที่เคยดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี และพ้นจากการเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการแล้วเท่านั้น มาติดไว้ที่ทำเนียบภาพดังกล่าว ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีการเปลี่ยนแปลงธรรมเนียมปฏิบัติการติดตั้งภาพอดีตนายกรัฐมนตรีของทำเนียบรัฐบาล